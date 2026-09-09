Universitario suma un nuevo refuerzo internacional de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026: fichó a la chilena Lesly Olivares

Lesly Riveros se suma a las filas de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura y la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: X Universitario.

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Universitario de Deportes incorporó a la volante chilena Lesly Olivares para reforzar su plantel femenino antes de la Copa Libertadores Femenina 2026. La jugadora, de 25 años, procede de Fortaleza de Colombia y amplía las alternativas del técnico chileno Carlos Véliz en un sector que el club buscó fortalecer para competir en dos frentes.

Olivares se suma a las ‘leonas’ después de una temporada en el fútbol colombiano, donde defendió a Fortaleza. Antes de esa experiencia integró Millonarios, otro de los equipos de la primera división de Colombia. Su llegada responde a la necesidad de Universitario de contar con mayor profundidad en el mediocampo durante las semanas previas al certamen continental.

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La futbolista chilena deberá adaptarse a una plantilla que mantiene objetivos abiertos en el torneo local. Universitario ganó el Torneo Apertura 2026, resultado que le aseguró la clasificación de Perú a la próxima Copa Libertadores Femenina. El cuadro ‘crema’, sin embargo, cedió terreno en el Clausura y busca recuperar posiciones en la recta final del campeonato.

Lesly Olivares es refuerzo de Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario.

La presencia de Olivares permitirá al comando técnico disponer de una mediocampista con recorrido fuera de Chile y con conocimiento de competencias de exigencia. La volante tendrá la tarea de aportar recuperación, circulación y opciones para sostener el funcionamiento del equipo en partidos con calendarios ajustados.

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El fichaje también profundiza el vínculo chileno dentro del plantel. Véliz asumirá la conducción de una jugadora que conoce el fútbol de su país y que llega con actividad reciente. Universitario espera que esa cercanía facilite su incorporación al grupo y acelere su puesta a punto para los compromisos que vienen.

La Copa Libertadores Femenina comenzará el 15 de octubre en Quito

La edición 2026 de la Copa Libertadores Femenina se disputará entre el 15 y el 31 de octubre en Quito, Ecuador. El torneo reunirá a 16 clubes de las diez asociaciones que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), bajo un formato que contempla una fase de grupos y rondas de eliminación directa.

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Universitario obtuvo el cupo peruano después de conquistar el Apertura. La clasificación anticipada permitió a la institución planificar refuerzos para la segunda parte del año, con la mira puesta en la competencia local y en el desafío internacional. El equipo deberá enfrentar a clubes de países con mayor continuidad competitiva en el fútbol femenino sudamericano.

La Copa Libertadores representará una nueva prueba para el plantel ‘merengue’, que buscará trasladar su rendimiento nacional al plano continental. La conformación de la nómina, la adaptación de las incorporaciones y el estado físico de las futbolistas serán factores centrales antes del viaje a Ecuador.

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Universitario incorporó jugadoras para cada línea del campo

La llegada de Olivares forma parte de una serie de movimientos que Universitario realizó durante el segundo semestre. En ataque, el club anunció a Alesia García, delantera de la selección peruana, mientras que Grace Cagnina, defensora de la selección nacional, se integró para reforzar la última línea.

La portera Mia Shalit también se unió a las ‘leonas’, con el objetivo de ampliar las opciones en el arco. A esas incorporaciones se añade Claudia Domínguez, quien se había sumado al grupo antes de los últimos anuncios realizados por la institución merengue.

Alesia García se suma a Universitario de Deportes desde el Ferencvaros de Hungría. Crédito: X Universitario.

En la zona defensiva, Universitario fichó a Valeria Itzel, zaguera estadounidense de 27 años. La futbolista llegó para aumentar las variantes en la defensa, una línea que deberá responder ante rivales con estilos diversos durante la Copa Libertadores Femenina.

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El mediocampo, donde se ubica Olivares, recibió además a la chilena Ana Gutiérrez. Con ambas jugadoras, Véliz contará con nuevas alternativas para organizar la contención y el juego asociado. El plantel ahora deberá consolidar sus sociedades antes del cierre del Clausura y de su participación internacional.