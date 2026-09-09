Carteles, paneles y banderolas de propaganda electoral colgados en postes y cables eléctricos pueden provocar descargas y cortes de luz

Un hombre subido a una escalera ata un cartel blanco a un poste de tendido eléctrico cerca de cables de alta tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el avance de la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la presencia de carteles, paneles y banderolas aumenta en calles y avenidas. Ante ello, Luz del Sur alertó sobre los riesgos de instalar estos elementos en postes o cerca de las redes eléctricas.

La empresa advirtió que la manipulación de materiales próximos a cables de energía puede generar descargas eléctricas e incluso arcos eléctricos, con consecuencias graves para quienes colocan o retiran la propaganda. El peligro también alcanza a peatones y vecinos cuando los anuncios quedan instalados en zonas cercanas a la infraestructura eléctrica.

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Además, una propaganda mal colocada puede afectar la propia red. El peso de un panel o la fuerza del viento sobre una banderola podría dañar postes y otros componentes, generando interrupciones del suministro eléctrico. Por ello, la compañía pidió a partidos políticos, candidatos y equipos de campaña evitar el uso de infraestructura eléctrica.

Un operario retira una banderola colgada en un poste de energía tras la advertencia de Luz del Sur sobre los peligros de la propaganda electoral en la red eléctrica. (Foto: Luz del Sur)

Colocar carteles en postes puede generar descargas eléctricas y arcos eléctricos

Uno de los principales riesgos aparece durante la instalación y retiro de la propaganda electoral. Las personas encargadas de colocar carteles, paneles o banderolas pueden acercarse demasiado a los conductores de media tensión mientras manipulan estructuras, soportes u otros materiales.

El peligro también existe cuando los elementos utilizados son metálicos. Una persona que transporte o levante una estructura cerca de un conductor energizado puede quedar expuesta a una descarga eléctrica, aun cuando la maniobra parezca estar bajo control.

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Otro riesgo señalado por Luz del Sur corresponde al arco eléctrico. Este fenómeno puede producirse cuando existe una proximidad peligrosa entre una persona u objeto y un conductor con energía. Por ello, mantener una distancia adecuada resulta fundamental para evitar accidentes durante la colocación de anuncios.

Un asociado de inspección municipal recoge propaganda de candidatos que fue retirada de las calles, de cara a las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 11 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur, advirtió que quienes manipulan materiales metálicos o de madera cerca de cables de energía pueden exponerse a descargas directas o arcos eléctricos con consecuencias fatales. La recomendación alcanza tanto a los trabajadores de campaña como a cualquier persona que intervenga en la instalación.

La descarga ocurre cuando la corriente encuentra un camino para atravesar el cuerpo de una persona, mientras que el arco eléctrico se produce cuando la electricidad salta por el aire desde un conductor energizado hacia una persona u objeto que se encuentra demasiado cerca

La propaganda también puede dañar los postes y provocar cortes de luz

El riesgo tampoco termina con una posible descarga. Los carteles, paneles y banderolas instalados de manera inadecuada pueden ejercer presión sobre postes y estructuras que forman parte de la red de distribución eléctrica.

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Las condiciones del clima también pueden agravar la situación. Una banderola expuesta al viento puede moverse, desprenderse o acercarse a los conductores. Si el material termina interfiriendo con la infraestructura, podría provocar daños y generar una interrupción del servicio.

El peso excesivo de determinados paneles también representa un problema. Una estructura publicitaria colocada sobre un poste puede alterar las condiciones de la infraestructura y aumentar el riesgo de daños. En estos casos, el problema puede extenderse a los usuarios de la zona.

Por ello, Luz del Sur realiza inspecciones y retira elementos que identifica como peligrosos para la seguridad eléctrica. La empresa también pidió a las organizaciones políticas evitar cualquier instalación que pueda comprometer la integridad de las personas o la continuidad del suministro.

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La semana del 9 al 15 de junio, se realizarán cortes programados en la ciudad blanca de Arequipa. (Foto: Agencia Andina)

¿Dónde está prohibido colocar carteles y banderolas?

El Código Nacional de Electricidad – Suministro establece restricciones para la instalación de letreros, carteles y otros accesorios sobre las estructuras que soportan la red eléctrica. Según la información proporcionada por Luz del Sur, los postes y subestaciones tampoco deben utilizarse como espacios para colocar publicidad.

La empresa señaló que cualquier elemento instalado en la vía pública debe mantener una distancia mínima de 2,50 metros en horizontal y 4 metros en vertical respecto de los conductores de media tensión. Estas separaciones buscan reducir la posibilidad de contacto o de generación de arcos eléctricos.

Por ello, los equipos de campaña deben considerar la ubicación de los cables antes de instalar cualquier propaganda electoral. Colocar una banderola o panel cerca de una red eléctrica puede poner en riesgo a la persona que realiza la instalación y a quienes transitan posteriormente por el lugar.

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Luz del Sur también comunicó esta preocupación a las municipalidades de su área de concesión para solicitar apoyo en la fiscalización. Los ciudadanos que encuentren propaganda colocada en condiciones peligrosas pueden reportarla mediante el App de Luz del Sur o a Fonoluz (01 617-5000), como medida de prevención frente a posibles accidentes y cortes del servicio.