Alondra García Miró rompe su discreción y publica una romántica foto junto a su novio Francisco Alister Moreno desde Francia

Alondra García Miró compartió desde Biarritz una foto junto a su novio Francisco Alister Moreno y mostró una faceta poco habitual de su vida sentimental.

Guardar

La modelo peruana, reconocida por mantener en reserva su vida sentimental, rompió su habitual discreción con una publicación desde Francia. La imagen generó comentarios sobre su actual relación y también recordó la reciente polémica con Paolo Guerrero.

Alondra García Miró volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales, esta vez por un motivo distinto al que suele acompañarla en la prensa de espectáculos. La modelo compartió una serie de fotografías tomadas durante su estadía en Biarritz, ciudad ubicada en el suroeste de Francia, y entre las imágenes incluyó una junto a su pareja, el empresario Francisco Alister Moreno, con quien mantiene una relación desde finales de 2022.

PUBLICIDAD

La publicación incluyó el mensaje “Biarritz… y algunas de las fotos tomadas por mí”, que acompañó una galería de imágenes del viaje. En medio de las fotografías de paisajes y momentos personales, apareció una postal poco habitual para la cuenta de la modelo: ella y Moreno abrazados frente a un espejo, tomados de la mano, mientras García Miró captura el instante con su cámara.

La foto que rompió la reserva habitual de la modelo

Alondra García Miró se ha caracterizado por evitar exponer su vida íntima, en particular lo relacionado con su vínculo sentimental con Francisco Alister Moreno. Desde que la pareja fue vista públicamente por primera vez en diciembre de 2022, sus apariciones conjuntas en redes sociales han sido escasas y, en su mayoría, discretas.

PUBLICIDAD

La publicación de Alondra García Miró en Francia reunió imágenes del viaje e incluyó una postal con Francisco Alister Moreno abrazados frente a un espejo.

La modelo terminó su relación con el futbolista Paolo Guerrero en 2022, luego de un vínculo intermitente que se extendió por cerca de siete años. Tras esa ruptura, García Miró inició su relación con Moreno, empresario nacido en Miami y de ascendencia española, quien se desempeña en el sector inmobiliario europeo.

La fotografía compartida desde Biarritz generó una ola de comentarios de sus seguidores, en su mayoría emojis de corazones rojos y mensajes de apoyo hacia la pareja. Entre los comentarios más repetidos figuraron frases como “él es, quédate ahí linda Alondra” y “me encanta verte tan feliz mi Alo”. Otros usuarios elogiaron la fotografía en sí, con comentarios como “excelente tu fotógrafo personal, me quita el puesto hermana”.

PUBLICIDAD

Algunos seguidores también preguntaron por la identidad del hombre que aparece en la imagen, sin reconocerlo de inmediato como la pareja de la modelo. “¿Él es tu novio, el español? Muy guapo, linda pareja”, escribió una usuaria en la publicación.

La modelo peruana Alondra García Miró posa en el paseo marítimo de Biarritz, Francia, durante una estadía en la costa francesa.

Quién es Francisco Alister Moreno, la pareja de Alondra García Miró

Francisco Alister Moreno tiene 42 años, nació en Miami y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el CUNEF. Antes de dedicarse al negocio inmobiliario, trabajó en el Banco Santander en Nueva York, donde se especializó en banca de inversión y en los mercados de telecomunicaciones, medios y tecnología.

En 2017, Alister cofundó Clikalia, una empresa proptech que transformó el mercado inmobiliario en España. En 2021, la compañía cerró la mayor ronda de financiación registrada hasta entonces en ese sector dentro del país, con un monto cercano a los 460 millones de euros. El empresario integra además el consejo de administración de LaFinca Global Assets, firma dedicada a inversiones inmobiliarias.

PUBLICIDAD

La relación entre García Miró y Alister se ha desarrollado casi por completo fuera del foco mediático. En una entrevista anterior para Magaly TV La Firme, la modelo reconoció que su pareja respeta el trabajo que ella desarrolla en el mundo del entretenimiento. “Él es empresario, se dedica a otra cosa y respeta obviamente mucho mi trabajo”, declaró en esa oportunidad. La conductora Magaly Medina también reveló meses atrás que la pareja proyectaba mudarse juntos a una vivienda en España adquirida por Moreno.

Alondra García Miró cuenta como lleva su relación a distancia con Francisco Alister | Willax

La sombra de Paolo Guerrero sobre la publicación

Entre los comentarios que recibió la fotografía, uno hizo referencia directa a la polémica que semanas atrás involucró a Alondra García Miró con su expareja, Paolo Guerrero. El futbolista de Alianza Lima había seguido nuevamente a la modelo en Instagram y reposteado una de sus publicaciones, un gesto que generó especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

PUBLICIDAD

Guerrero explicó públicamente que sus cuentas de Instagram y Facebook sufrieron accesos no autorizados y que las interacciones con el perfil de García Miró no fueron realizadas por él. “He estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos en mis cuentas”, señaló el futbolista en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El portal Instarandula captó el momento en que el futbolista Paolo Guerrero republicó una de las últimas fotos de su expareja, la modelo Alondra García Miró. ¿Fue un error o un mensaje oculto? Video: Instagram Instarándula

La explicación del deportista no logró disipar las dudas de varios usuarios, que la consideraron poco creíble dada la coincidencia entre el episodio y la interacción específica con el perfil de su expareja. En ese contexto, uno de los comentarios en la nueva publicación de García Miró aludió directamente a ese episodio: “Ahorita Paolín lo va a querer repostear seguro”, escribió un usuario, en tono de broma sobre una posible nueva reacción del futbolista ante la fotografía junto a Alister.

PUBLICIDAD