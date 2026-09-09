Alfredo Arosemena desvela los proyectos que su administración desea impulsar en Alianza Lima: “CAR, agrandar el estadio e invertir en menores”

Alfredo Arosemena asumió la Gerencia General de Alianza Lima con la consigna de ordenar la institución. - Crédito: L1MAX

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Alfredo Arosemena va más allá en Alianza Lima. Si bien su meta inmediata es lograr salir campeón bajo su gestión, lo que supondría un grato logro considerando que hace tres años el plantel se ubica en el ostracismo, en su agenda se ha propuesto a impulsar una reforma de la infraestructura deportiva de la institución.

En una entrevista ofrecida a La Palabra En Juego, el Gerente General de la entidad ha desvelado que desea, de manera genuina, levantar el siempre tan aclamado CAR, complejo que desde hace varios años ha estado en boca de distintas administraciones, pero nunca se llegó a materializar por indeterminadas variables.

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El directivo blanquiazul descartó que factores externos hayan afectado al plantel y anticipó el clásico en Matute con optimismo: "Estamos esperando ese partido con una ilusión para darle un triunfo a nuestra gente"

La visión de Arosemena nace para responder al apoyo invaluable de los adeptos oficiales, aquellos que aportan una suma importante con el propósito de apreciar una mejora sustancial en el plantel: “El socio lo que quiere es que se le entregue un legado. Al socio, que es el que ha venido aportando por generaciones, el que ha construido el club, se le tiene que dejar instalaciones en óptimo estado”.

“Tenemos dos proyectos que son los más importantes: el Centro de Alto Rendimiento y agrandar el estadio. Queremos un estadio que tenga capacidad para 60.000 personas con los palcos bien puestos y se puede hacer”, subrayó el directivo aliancista.

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El Gerente General de Alianza Lima desvela los planes de infraestructura para la institución. | VIDEO: L1MAX

Sobre la materialización del plan, Alfredo Arosemena dijo que “en el local donde estamos podemos llegar a tener un estadio”, resaltando, además, la existencia de “hasta tres estudios para ver cómo lo hacemos y cómo financiamos esas obras”.

También el hombre detrás de la asignatura del crecimiento de Alianza Lima aprovechó para desvelar la existencia de un plano que da pie a su idea: “La gestión anterior nos ha dejado un layout de lo que podría ser el Centro de Alto Rendimiento, que lo estamos tomando en cuenta”.

El estadio Alejandro Villanueva es el hogar de Alianza Lima desde hace más de cinco décadas. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Aunque, el Gerente General no descarta enfocarse en la detección de otras posibilidades que sean beneficiosas para levantar el anhelado CAR. “Tenemos tres alternativas adicionales que podrían ser hasta mejor y económicamente mucho más viables para tener una infraestructura real de juego para que salgan también nuestros menores”, precisó.

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Enfocándose precisamente en el tema relacionado con los jóvenes valores, Arosemena reflexionó: “En el Perú somos pocos los clubes que lo tienen, pero no como deberíamos; es una inversión la que hay que hacer en menores, porque el principal activo que tiene que tener un club debería ser la venta de jugadores”.

El directivo principal de Alianza Lima está centrado en potenciar las canteras. | VIDEO: L1MAX

No conforme con ello, el dirigente quiere “no solamente invertir en que salgan buenos jugadores, sino buenas personas, algo que Alianza ya ha hecho”. “Nosotros tuvimos una generación dorada en la que salió Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Wilmer Aguirre”.

Su última valoración con el espacio de L1MAX fue para enfatizar que su propósito está en la trascendencia deportiva, pero sin dejar de lado el auge de los juveniles que buscan hacerse un nombre en La Victoria. “Nuestro foco es que sí tenemos que campeonar, sí tenemos que ser mejores, pero tenemos que invertir mucho más en menores. Alianza Lima es cultura, identidad, pasión y orgullo”, cerró Alfredo.

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