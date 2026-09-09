Perú

Investigadores peruanos desarrollan proteína de quinua roja con 54,1 % de concentración y hasta 87 % más de biodisponibilidad

Además del hidrolizado proteico, los investigadores desarrollaron una mascarilla capilar junto con Fuxion Biotech. El proyecto apunta a aprovechar distintas fracciones de la quinua dentro de una misma cadena productiva

La plantación de la quinua roja es una de las actividades más comunes en estas comunidades. (Foto: Infobae/ Yuriko Cabeza)
Investigadores peruanos desarrollaron un hidrolizado proteico a partir de quinua roja Pasankalla de Puno.. (Foto: Infobae)
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A partir de una variedad de quinua roja cultivada en Puno, investigadores peruanos desarrollaron un hidrolizado proteico que busca ampliar los usos industriales de este grano andino. El producto presenta una concentración proteica de 54,1 % y registra hasta 87 % más de biodisponibilidad, según los resultados presentados por la Universidad San Ignacio de Loyola.

La propuesta parte de la necesidad de generar alternativas con mayor valor agregado para la quinua peruana. En lugar de limitar su aprovechamiento al consumo del grano, el proyecto incorpora procesos tecnológicos destinados a separar y transformar distintos componentes para obtener ingredientes con aplicaciones en sectores como alimentos, suplementos y cosmética.

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El desarrollo utiliza quinua roja Pasankalla procedente de Puno y combina varias etapas de procesamiento. Entre ellas figuran el desgrasado mediante fluidos supercríticos, la extracción de proteínas y la hidrólisis enzimática, procedimientos que permiten obtener el ingrediente proteico y recuperar otros componentes del grano.

La investigación también permitió elaborar un prototipo denominado Hidroliz-Q, compuesto por un hidrolizado proteico con péptidos bioactivos. Además, el equipo presentó una mascarilla capilar formulada con proteína hidrolizada de quinua, producto desarrollado junto con Fuxion Biotech.

Un proceso que busca aprovechar más componentes de la quinua

El producto alcanza 54,1 % de concentración proteica y registra hasta 87 % más de biodisponibilidad. Difusión
El producto alcanza 54,1 % de concentración proteica y registra hasta 87 % más de biodisponibilidad. Difusión

El procedimiento desarrollado por los investigadores no se limita a la obtención de proteína. Durante las distintas etapas también se recuperó aceite de quinua y se obtuvieron coproductos como almidón y fibra.

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Este esquema permite utilizar diferentes fracciones del grano dentro de una misma cadena de procesamiento. El proyecto señala que esta característica contribuye a disminuir la generación de residuos y se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, referido a la producción y el consumo responsables.

La validación del prototipo estuvo a cargo de DIL Germany. Según los resultados incluidos en el desarrollo, el proceso registró 18 % menos de impacto ambiental.

La tecnología también abrió posibilidades de aplicación fuera del sector alimentario. La proteína hidrolizada puede incorporarse en formulaciones destinadas al cuidado capilar y corporal, mientras que el hidrolizado proteico puede utilizarse como insumo para suplementos alimenticios, bebidas funcionales y barras energéticas.

El prototipo llegó a una etapa piloto

Luis Olivera Montenegro, director de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y Negocios Internacionales y responsable técnico del proyecto, informó que el desarrollo llegó a una etapa piloto, condición que permite evaluar su eventual escalamiento industrial y transferencia a empresas.

“Hemos validado una tecnología verde a escala piloto y se encuentra lista para una eventual transferencia”, afirmó Olivera.

El responsable técnico precisó que la siguiente fase contempla el avance hacia aplicaciones industriales. Para respaldar la propiedad intelectual del desarrollo, la Universidad solicitó una patente de invención bajo el nombre “Proceso industrial para la obtención de hidrolizado-proteico”.

El proyecto se ubica en el nivel TRL 7, correspondiente a una fase en la que el prototipo fue probado dentro de un entorno operativo. Este nivel permite establecer una base técnica para una posterior etapa comercial.

El equipo también prevé trabajar en los próximos meses en la inserción del desarrollo en el mercado mediante una empresa tecnológica que permita llevar la propuesta a una escala comercial.

La quinua como fuente de proteína

El hidrolizado puede emplearse en suplementos, bebidas funcionales y barras energéticas, además de productos cosméticos. Difusión
El hidrolizado puede emplearse en suplementos, bebidas funcionales y barras energéticas, además de productos cosméticos. Difusión

La investigación tomó como materia prima la quinua por las características de su composición nutricional. El grano contiene los 10 aminoácidos esenciales para el funcionamiento del organismo y constituye la base para la elaboración del ingrediente proteico desarrollado por el equipo.

El resultado obtenido con la quinua roja Pasankalla alcanza una concentración de proteína de 54,1 %. A ello se suma el incremento de hasta 87 % en biodisponibilidad reportado para el producto, característica vinculada con su potencial uso como ingrediente en formulaciones alimentarias.

La transformación de la materia prima permite, además, obtener componentes destinados a distintas aplicaciones. El aceite, el almidón y la fibra forman parte de los coproductos recuperados durante el procesamiento.

Perú exportó 54.700 toneladas en 2025

quinua
(Gettyimages)

Los datos de Promperú muestran la dimensión de la actividad comercial vinculada con este grano. Durante 2025, Perú exportó 54.700 toneladas de quinua por un valor cercano a los 152 millones de dólares.

Estados Unidos concentró el 42,09 % de las exportaciones peruanas de quinua. Después se ubicaron Canadá, con 7,2 %; Italia, con 6,01 %; Reino Unido, con 5,11 %, y España, con 3,5 %, según las cifras de Promperú.

El proyecto financiado por Prociencia, programa del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), contó con la participación del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y del CITE Agroindustrial Ica.

La presentación de resultados incluyó tanto el hidrolizado proteico Hidroliz-Q como el desarrollo cosmético elaborado junto con Fuxion Biotech, con el objetivo de mostrar las posibilidades de transformación de la quinua roja en ingredientes destinados a diferentes industrias.

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