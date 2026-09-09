El curioso gesto de las venezolanas tras perder con Brasil: hicieron fila para tomarse fotos con Gabi Guimarães

Las venezolanas no dejaron pasar la oportunidad de acercarse a la estrella brasileña y protagonizaron una curiosa escena al final del partido en el Maracanãzinho. (Video: Sportv

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Las jugadoras de Venezuela no pudieron evitar la emoción pese a la derrota ante Brasil en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Al finalizar el encuentro en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, varias voleibolistas de la selección llanera protagonizaron una curiosa escena al acercarse para tomarse fotografías con Gabi Guimarães, una de las grandes referentes del vóley sudamericano.

Lejos de mostrar tristeza por el resultado, las venezolanas aprovecharon el final del partido para compartir un momento especial con la capitana brasileña. Una a una, las jugadoras hicieron fila para llevarse una fotografía junto a la estrella de la ‘Canarinha’, dejando en evidencia la admiración que genera la experimentada atacante incluso entre quienes deben enfrentarla dentro de la cancha.

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La escena no pasó desapercibida y rápidamente llamó la atención por la naturalidad con la que las voleibolistas del combinado llanero se acercaron a Gabi. El momento reflejó cómo la rivalidad deportiva queda de lado cuando se trata de reconocer a una jugadora que se ha convertido en una referencia para toda una generación.

Gabi Guimarães, de 32 años, es una de las principales figuras de la selección brasileña y cuenta con una extensa trayectoria internacional. Además, fue elegida MVP del Campeonato Sudamericano en tres oportunidades: 2015, 2021 y 2023, una muestra de la importancia que ha tenido en el dominio brasileño durante los últimos años.

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Gabi Guimarães enfrentando a Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV

La propia atacante ha reconocido la importancia de convertirse en una inspiración para las nuevas generaciones. Antes del inicio del torneo, Gabi señaló que le genera felicidad saber que muchas voleibolistas pueden tomarla como referente y recordó el cariño especial que mantiene por Perú y por Sudamérica.

Gabi volvió a las canchas en Río

La fotografía con las venezolanas llegó, además, en un partido especial para Gabi. La brasileña volvió a competir con su selección después de varios meses alejada de las canchas debido a una lesión y fue incluida en el equipo que inició su camino en el Campeonato Sudamericano.

Brasil debutó con una contundente victoria por 3-0 sobre Venezuela y comenzó de la mejor manera su búsqueda de un nuevo título continental. Ahora, el conjunto brasileño tendrá como próximo desafío a Perú, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del certamen.

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Más allá del resultado, la imagen protagonizada por las venezolanas y Gabi dejó uno de los momentos más curiosos de la jornada. Una muestra de que, en el vóley, la admiración por una gran deportista puede superar cualquier rivalidad y convertir un partido en un recuerdo especial para quienes comparten la cancha con ella.

Gabi Guimaraes es la líder y capitana de la selección de vóley de Brasil. Crédito: Vitória Antunes

¿Cuándo juegan Perú vs Brasil?

La selección peruana tendrá un duro desafío en la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, cuando se mida ante Brasil este miércoles 9 de septiembre desde las 6:00 p. m. (hora peruana) en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. El encuentro será uno de los más esperados de la jornada y pondrá frente a frente a dos de las selecciones con mayor tradición en el continente.

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La ‘bicolor’ llegará al duelo después de caer 3-1 ante Argentina en un duelo reñido en su debut que casi se extiende hasta el quinto set, mientras que Brasil comenzó el torneo con un contundente 3-0 sobre Venezuela. El equipo dirigido por Antonio Rizola buscará dar la sorpresa y conseguir sus primeros puntos en el certamen frente al gran favorito al título.