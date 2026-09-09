El otro deporte que practica Sekou Gassama tras su decepcionante paso por Universitario de Deportes

El delantero español de origen senegalés quedó libre tras su breve etapa en Universitario de Deportes y apuesta por el ring para sostener su estado físico mientras espera una nueva oportunidad en el fútbol profesional (Universitario de Deportes)

Guardar

Sekou Gassama atraviesa uno de los períodos más inciertos de su carrera. Después de una breve y discreta estadía en Universitario de Deportes, el delantero de nacionalidad española y origen senegalés quedó libre y hoy busca un nuevo destino en el fútbol profesional. Mientras tanto, lejos de cruzarse de brazos, el atacante encontró en el boxeo una herramienta para mantenerse activo y en forma.

Las imágenes que publicó en sus redes sociales lo muestran con guantes puestos, golpeando el saco con una intensidad que contrasta con la opacidad que exhibió sobre el césped peruano. El mensaje es claro: Gassama no se rinde y trabaja para volver.

PUBLICIDAD

Del verde al ring: cómo ocupa el tiempo un delantero sin equipo

Universitario decidió no renovar a Sekou Gassama para el Torneo Clausura tras una etapa discreta en el equipo. El delantero participó en siete encuentros y se marchó sin convertir goles. (Universitario de Deportes)

La transición de Gassama no es un capricho ni una reconversión deportiva definitiva. El boxeo funciona, en su caso, como un complemento físico dentro de un proceso de preparación más amplio. El trabajo cardiovascular, la coordinación y la resistencia que exige ese deporte lo mantienen en condiciones óptimas para cuando llegue una nueva propuesta futbolística.

No es el primer paso que da en esa dirección. En agosto de 2026, el exjugador crema se incorporó a los entrenamientos organizados por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), entidad que agrupa a los jugadores sin contrato y les ofrece la posibilidad de seguir en movimiento mientras gestionan su futuro. Allí compartió sesiones con otros futbolistas en situación similar, todos a la espera de que algún club llame a su puerta.

PUBLICIDAD

La imagen de Gassama trabajando junto a la AFE y luego apareciendo con guantes de boxeo en sus redes grafica con precisión el momento que atraviesa: un deportista que no quiere perder el ritmo, que sabe que el tiempo sin competencia puede pesar en el cuerpo y que apuesta por mantenerse listo para lo que venga.

Una etapa en Lima que no dejó huella

Sin club desde su salida de Universitario, Sekou Gassama encontró en el boxeo una alternativa para conservar ritmo físico. El atacante combina esta actividad con los entrenamientos para futbolistas libres. (Universitario de Deportes)

El paso de Gassama por Universitario de Deportes fue tan breve como intrascendente. El atacante llegó al club merengue para disputar el Torneo Apertura 2026 con la expectativa de sumar jerarquía en el ataque. Sin embargo, los números al final de su ciclo fueron elocuentes en su modestia: cuatro partidos en la Liga 1 y tres en la Copa Libertadores, con un denominador común en todos ellos, ningún gol convertido.

PUBLICIDAD

La falta de continuidad fue una constante desde el inicio. Bajo la conducción de Javier Rabanal tuvo algunas oportunidades, pero los entrenadores que llegaron después tampoco apostaron por él como una alternativa regular en el frente de ataque. Esa situación de marginalidad dentro del plantel terminó siendo determinante: la dirigencia de la institución decidió no renovarle el contrato para el Torneo Clausura y el vínculo se disolvió sin mayores anuncios.

Para los hinchas del cuadro de Ate, el nombre de Gassama quedará asociado a uno de los refuerzos extranjeros que menos rédito dejaron en la historia reciente del club. La vara en Universitario es alta, y el español-senegalés no alcanzó a rozarla.

PUBLICIDAD

Un año de contrastes para el delantero

A sus 27 años, Sekou Gassama atraviesa una etapa de incertidumbre tras su paso por Universitario. El delantero confía en que su experiencia europea y continental le permita encontrar pronto un nuevo club (Instagram)

El último año en la carrera de Gassama estuvo marcado por una montaña rusa de circunstancias. Pasó de no tener equipo a firmar con uno de los clubes más importantes del fútbol sudamericano, y luego volvió al punto de partida: libre, sin contrato y con la necesidad de reinventarse.

Ese recorrido, sin embargo, no parece haberlo quebrado. Todo lo contrario. Las imágenes que comparte en sus redes muestran a un futbolista comprometido con su estado físico, dispuesto a explorar disciplinas distintas si eso le permite llegar en las mejores condiciones a su próximo destino. El boxeo, en ese contexto, no es una despedida del fútbol sino una sala de espera activa.

PUBLICIDAD

Gassama tiene 27 años y tiempo por delante. Su experiencia en el fútbol europeo y su paso, aunque fallido, por la Copa Libertadores siguen siendo credenciales que pueden interesar a algún club. Por ahora, los guantes son su herramienta. La pelota, su objetivo.