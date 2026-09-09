Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los requisitos y funciones de los personeros

Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

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Las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre, pueden designar personeros para fiscalizar la transparencia del proceso electoral en cada centro de votación y mesa de sufragio. Estos representantes supervisan el cumplimiento de los procedimientos establecidos desde la instalación de la mesa hasta el conteo final de votos, según el manual de capacitación jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La figura del personero está regulada por la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) y el Reglamento de Participación de Personeros aprobado por el JNE. A diferencia de los miembros de mesa, que son seleccionados mediante sorteo, los personeros son designados directamente por los partidos políticos, agrupaciones independientes o alianzas electorales para representar sus intereses durante la jornada electoral.

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En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Requisitos para ser personero de mesa o centro de votación

Para ejercer esta función se requiere tener vigente el derecho de sufragio, condición que se acredita mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI). La normativa también establece algunas restricciones:

Los candidatos no pueden ejercer como personeros en el proceso electoral en el que participan.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden desempeñar esta función.

Los ciudadanos que hayan sido designados como miembros de mesa tampoco pueden actuar como personeros.

Dos o más personeros de una misma organización política no pueden ejercer simultáneamente ante una misma mesa de sufragio.

El personero de mesa no necesita residir en el distrito donde desempeñará sus funciones. En el caso de los extranjeros, pueden ser designados únicamente en elecciones municipales y deben contar con el documento especial de acreditación electoral expedido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Una infografía del Jurado Nacional de Elecciones de Perú detalla la definición y los requisitos necesarios para desempeñarse como personero en las Elecciones Generales de 2026. (FB/JNE)

¿Cómo se acredita a los personeros?

El procedimiento sigue una estructura jerárquica. El personero legal titular, inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) ante el JNE, designa a los personeros legales ante cada Jurado Electoral Especial (JEE). Estos, a su vez, acreditan a los personeros de centro de votación y de mesa de sufragio mediante una credencial escrita.

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La solicitud de reconocimiento debe presentarse ante el JEE correspondiente hasta siete días calendario antes de la elección y el trámite es gratuito. Para ello se requiere la impresión de la solicitud generada en el Sistema de Registro de Personeros, Candidatos y Observadores Electorales, una copia simple del DNI del designado y dos ejemplares originales de la credencial.

Después de ese plazo, los personeros pueden ser acreditados directamente ante el coordinador de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) asignado al centro de votación. También pueden hacerlo el mismo día de la elección ante el presidente de mesa, siempre que esta ya se encuentre instalada.

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Una infografía del Jurado Nacional de Elecciones de Perú explica la importancia y las funciones de los personeros de las organizaciones políticas en las Elecciones Generales 2026. (FB/JNE)

¿Qué funciones cumplen durante la votación?

Los personeros acreditados ante una mesa pueden permanecer en ella desde la instalación hasta el cómputo final. Durante ese periodo, pueden denunciar actos que consideren contrarios a la transparencia o legalidad del proceso.

Entre sus principales derechos está solicitar al presidente de mesa una copia del acta electoral debidamente firmada, así como impugnar la identidad de un elector o la validez de un voto durante el escrutinio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también contempla la participación de los personeros en las distintas etapas de la jornada, incluida la instalación, el sufragio y el escrutinio.

Elecciones: así funcionan los personeros y este es su rol en la vigilancia del proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué tienen prohibido hacer?

La normativa electoral establece restricciones para evitar que los personeros interfieran en el desarrollo de la votación. No pueden interrogar a los electores sobre su preferencia política, conversar con ellos o con los miembros de mesa durante la votación ni interrumpir el escrutinio para solicitar la revisión de decisiones adoptadas cuando no estuvieron presentes.

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Tampoco pueden impedir o intentar dirigir el voto de los ciudadanos ni realizar propaganda política dentro del local de votación. Si incumplen estas disposiciones, los miembros de mesa pueden disponer su retiro por decisión unánime.

Una infografía de la ONPE detalla las acciones prohibidas para los personeros durante las elecciones en Perú, como manipular material o interrumpir el escrutinio. (ONPE)

Firma y entrega de las actas electorales

Al finalizar la votación, los personeros pueden firmar las actas electorales correspondientes a la instalación, el sufragio y el escrutinio. La firma es voluntaria y no constituye una obligación. La ONPE recomienda suscribir todas las actas, tanto las que serán remitidas al organismo electoral como las destinadas al personero.

Una vez concluido el proceso, tienen derecho a solicitar y recibir una copia del acta electoral firmada por los miembros de mesa. Este documento permite dejar constancia de la fiscalización realizada durante la jornada y puede servir como sustento ante eventuales reclamos de la organización política ante el JEE.

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¿Qué sanciones enfrentan si interfieren en el proceso?

La Ley Orgánica de Elecciones contempla sanciones para los personeros que interfieran en el desarrollo del cómputo. En estos casos, pueden ser retirados del recinto de votación, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.

El Código Penal también sanciona la perturbación o impedimento de un proceso electoral mediante violencia o amenaza. Cuando quien comete la infracción actúa como parte de un grupo, la pena puede incrementarse hasta cinco años de prisión. Asimismo, la norma contempla sanciones para quienes alteren indebidamente los registros electorales con el propósito de favorecer o perjudicar a un candidato u organización política durante la jornada.

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