Carlos Zambrano vuelve a cargar contra el arbitraje en Liga 1: “Que no les paguen no es una excusa para que hagan las cosas mal”

Carlos Zambrano expresó su fastidio por el arbitraje en Liga 1. Crédito: LFP

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Carlos Zambrano volvió a referirse a la situación del arbitraje peruano y cuestionó que los problemas administrativos puedan terminar afectando el desempeño de los jueces dentro del campo. El defensor de Sport Boys sostuvo que los árbitros, al igual que los futbolistas, tienen la responsabilidad de cumplir con su trabajo pese a las dificultades que puedan atravesar.

Durante su participación en el programa ‘Mano a Mano’ de Denganchе, el ‘Kaiser’ fue consultado por la situación que atraviesan los réferis nacionales y dejó clara su posición. Si bien reconoció que existe preocupación por los pagos pendientes, consideró que esto no debería convertirse en una justificación para cometer errores durante los partidos.

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“Que no les paguen no es una excusa para tratar de hacer las cosas mal en el campo. Ellos tienen que hacer su trabajo bien, como nosotros. Boys llegó en su momento que no estábamos al día y cuando sales al campo tienes que hacer tu trabajo bien, porque te debes a una familia, una hinchada que está esperanzada, ilusionada. Pero bueno, eso no es una excusa”, señaló.

El defensor recordó que los propios futbolistas han afrontado situaciones similares a lo largo de su carrera y que, pese a ello, deben presentarse a competir y responder ante sus clubes y aficionados. En ese sentido, planteó que los árbitros deberían asumir una postura similar a la que adoptan los jugadores cuando existen incumplimientos económicos.

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“Yo entiendo que no le están pagando, pero que se planten como nosotros”, agregó el futbolista.

El defensor de Sport Boys se refirió a la polémica del penal cobrado ante Sport Huancayo y consideró que las dificultades económicas no justifican un mal desempeño arbitral. (Video: DENGANCHE)

Sus declaraciones se producen después de los recientes cuestionamientos al arbitraje en la Liga 1, especialmente tras la polémica generada por el penal sancionado contra el propio Zambrano en el duelo entre Sport Boys y Sport Huancayo. La decisión generó críticas y volvió a poner bajo la lupa el desempeño de los jueces y el uso de la tecnología en el campeonato.

Zambrano apuntó al sistema del fútbol peruano

Más allá de responsabilizar directamente a los árbitros, Zambrano consideró que el problema forma parte de una situación mucho más amplia que involucra a distintos sectores del fútbol peruano. Para el defensor, debería existir una mayor coordinación entre las instituciones, los jueces, los futbolistas y los demás protagonistas del campeonato.

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“Eso escapa ya de la mano de todos nosotros, de ustedes como comentaristas, nosotros deportistas. Al final es un sistema en el fútbol que todo debería estar de la mano, no podemos estar desbalanceados en todos esos aspectos”, manifestó.

En ese sentido, el jugador señaló directamente a la CONAR, organismo encargado de la administración arbitral, y consideró que también debe existir responsabilidad para garantizar que los jueces reciban sus pagos de manera oportuna. “La CONAR es la que se encarga, los árbitros también tendrían que estar puntuales con su pago”, concluyó.

Se difundieron los audios con el diálogo en el sistema de videoarbitraje sobre la polémica jugada del 'Kaiser'. (Video: L1 MAX)

Las declaraciones del ‘Kaiser’ vuelven a poner sobre la mesa una problemática que ha generado diversos cuestionamientos durante la temporada. Mientras los clubes y futbolistas reclaman por determinadas decisiones arbitrales, también existe preocupación por las condiciones en las que los jueces desarrollan su trabajo. Para Zambrano, ambas situaciones deben ser atendidas para evitar que el fútbol peruano continúe funcionando de manera desbalanceada.

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Cabe mencionar que Sport Boys volverá a la acción este domingo 13 de septiembre en un duelo trascendental contra Deportivo Garcilaso. El club chalaco buscará quedarse con los tres puntos en el estadio Miguel Grau del Callao para fortalecer sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026.