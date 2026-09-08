Amenazan de muerte a fiscal que investiga organizaciones criminales en el Callao: “No eres intocable”

El contenido se centra en la intimidación a fiscales, incluyendo a Leonardo Guffanti Parra de FECOR, por su trabajo en casos de crimen organizado. La investigación destaca que más de veinte fiscales han recibido amenazas en el país. El reportaje documenta la situación de riesgo que enfrentan los operadores de justicia en Perú. Panamericana

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Un fiscal especializado en la investigación de organizaciones criminales se encuentra bajo amenaza de muerte luego de recibir un mensaje en el que delincuentes aseguran conocer sus movimientos y hasta información relacionada con uno de sus familiares. Se trata de Leonardo Guffanti Parra, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lima Noroeste, tercer equipo, con sede en Ventanilla, Callao.

La amenaza fue revelada en exclusiva por el programa 24 Horas, en medio de la conmemoración por el decimonoveno aniversario de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Precisamente durante esta jornada, en la que se destacó la labor de los fiscales que enfrentan a las organizaciones delictivas, se conoció el nuevo caso de intimidación.

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Amenaza directa contra el fiscal

En el audio difundido se escucha una advertencia dirigida directamente contra Guffanti Parra.

“Sabemos todo de ti, tus movimientos [...] los de tu familiar que está en España. No eres intocable”, se escucha en parte del mensaje.

Los delincuentes también hacen referencia a la actividad del fiscal en Ventanilla y le exigen que se “alinee”, bajo amenazas contra su integridad y la de sus familiares.

Investiga casos vinculados con organizaciones criminales

Guffanti Parra integra uno de los equipos especializados que investigan a organizaciones criminales que operan en Lima y el Callao. Entre los casos en los que ha participado se encuentran investigaciones contra ‘Los Injertos del Cono Norte’ y procesos relacionados con conocidos cabecillas criminales, entre ellos alias ‘El Jorobado’, ‘El Monstruo’ y ‘Marín Morón’.

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El fiscal Leonardo Claudio Guffanti Parra recibe un mensaje con amenazas dirigidas a él y a su familia debido a su trabajo judicial. (Infobae)

La amenaza se habría producido después de una serie de audiencias en las que se consiguió prisión preventiva para presuntos delincuentes vinculados con el robo de oro en la Costa Verde.

De acuerdo con un informe reservado, la comunicación amenazante habría sido realizada desde un número telefónico de Colombia. El documento señala que el objetivo sería amedrentar al fiscal para que se abstenga de continuar investigando a integrantes de la organización criminal Los Injertos del Callao-Ventanilla, agrupación en la que las autoridades han identificado a nuevos presuntos miembros.

Robo de lingotes de oro en Surco podría estar vinculado al asalto ocurrido en la Costa Verde.

Ante el riesgo, se planteó solicitar a la Fiscalía de la Nación medidas de seguridad y protección personal para el fiscal ante el comandante general de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de preservar su integridad física y su vida.

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No sería el único fiscal amenazado

La intimidación contra Guffanti Parra se produce después de otros casos que encendieron las alertas dentro del Ministerio Público.

Entre octubre y diciembre de 2025 fueron amenazadas las fiscales Margarita Haro y Miriam Parra. En el caso de Haro, los responsables exigían que se alejara de una investigación contra integrantes de la organización conocida como los Chuquis de Juan Pablo.

Posteriormente se conocieron amenazas contra la vida de la fiscal de Lima Norte Miriam Parra, relacionadas con sentencias obtenidas en investigaciones por casos de feminicidio.

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el informe periodístico, esta sería la primera vez que un integrante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) es directamente víctima de una amenaza de esta naturaleza.

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25 fiscales fueron amenazados o extorsionados en 2025

La situación expone nuevamente el nivel de riesgo al que están sometidos los fiscales que investigan a organizaciones criminales.

Leonardo Bufanti explicó que los equipos especializados tienen presencia a nivel nacional y recordó que también existen fiscales antidrogas que han sido víctimas de amenazas.

Por su parte, Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de la Fecor, reveló que durante 2025 alrededor de 25 fiscales fueron víctimas de extorsión y amenazas.