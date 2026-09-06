Roberto Mosquera lanzó firme opinión sobre Sporting Cristal en medio de la irregularidad en Torneo Clausura: “No hay deuda de juego ni de entrega”

Análisis del técnico peruano sobre los 'celestes' tras goleada sobre los 'guerreros'. (Video: Inka Digital TV)

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Sporting Cristal goleó 5-0 a Los Chankas en la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado alivió a los ‘cerveceros’ tras una semana marcada por la furiosa reacción de parte de sus hinchas ante la irregularidad del equipo y la agresión contra Julio César Uribe, ídolo y director general de fútbol del club.

Roberto Mosquera evitó profundizar sobre ese episodio y sostuvo que el asunto ya quedó en la instancia judicial. “Ese tema ya está cerrado. Cuando las cosas pasan al control de la justicia, creo que no puedo agregar nada más a eso”, afirmó en conferencia de prensa.

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“Yo creo que ellos conocen mi trabajo. Lo que pasa es que el ‘like’ es tentativo. Yo no leo redes hace mucho tiempo, pero un amigo me dijo ‘jugaron un desastre con Sullana’, y le dije ‘jugamos a 35 grados y estaba 1-1 faltando 10 minutos’. Patean, le choca a ‘Yoshi’ y fue penal. Entonces, hay deudas de puntos de visita, pero no hay deuda de juego ni de entrega, así que creo que estamos en el camino correcto”, indicó el entrenador sobre el presente de los ‘celestes’.

Según Mosquera, Sporting Cristal no afronta “un nuevo comienzo”, pero sí busca reducir la distancia con los rivales que comenzaron sus proyectos antes. “Tenemos que alcanzarlos y pasarlos, y es lo que está sucediendo. Nadie habla cuando jugamos bien. Hoy hicimos un buen partido. Es un equipo difícil. Hacer el primer gol fue difícil y después salieron a buscar el partido y tuvimos más espacio”, sostuvo.

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Yoshimar Yotún se lució con un doblete en el abultado triunfo de Sporting Cristal sobre Los Chankas. - créditos: Liga 1

“Estamos en el tiempo y en el momento que nos ha dado los tres meses de trabajo, creo que lo hemos aprovechado. Es muy difícil comenzar a mitad de año. Si comienzas desde enero es diferente. Primera vez que me toca en Sporting Cristal a mitad de año y ahí estamos remando para salir adelante”, precisó Roberto Mosquera sobre su actual labor en Sporting Cristal.

Roberto Mosquera sobre la deuda de visita de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

La principal asignatura pendiente que reconoció Roberto Mosquera está lejos de casa. Sporting Cristal es el peor visitante de la Liga 1 2026, aunque el técnico rechazó responder sobre lo que hará para revertir esta cruel estadística.

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“Te agradezco muchísimo tu pregunta, pero no puedo contestarla porque no te puedo decir lo que voy a hacer. Tengo un rival que me está escuchando y como entrenador de Cristal no acostumbro a decir ‘voy a hacer esto o esto o lo otro’. Se ha hablado mucho de los partidos de visita, hemos perdido lo que teníamos que perder, pero no hemos jugado tan mal como la gente piensa. Entonces, tenemos todos los partidos del rival, los vamos a ver y veremos qué táctica vamos a necesitar para ese partido”, acotó.

Revive los mejores momentos y todos los goles de la contundente victoria de Sporting Cristal por 5-0 sobre Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. - L1 MAX

Roberto Mosquera sobre el rendimiento de Agustín Álvarez Wallace

La victoria contra Los Chankas también dejó la evaluación positiva de Roberto Mosquera sobre Agustín Álvarez Wallace. “Yo creo que ha jugado muy bien, ha jugado lo que vimos en los videos y lo que hemos investigado sobre él”, comentó. El DT remarcó que esta presentación como titular no era sencilla, sí consideró que el futbolista respondió con categoría y precisión en la circulación.

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De la misma manera, el estratega de 70 años destacó que el volante uruguayo perdió pocos pases y administró bien la pelota. También elogió la coordinación que mantuvo con Yoshimar Yotún en la mitad de la cancha, con una distribución de funciones cuando uno de los dos avanzaba. Eso sí, Mosquera evitó desarrollar otros aspectos tácticos que, según señaló, prefiere no exponer durante sus conferencias de prensa.