Pelea por billete falso en centro comercial de Jesús María: mujer lanzó objetos contra trabajadores de restaurante durante discusión

Estas imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran el momento exacto en que una clienta pierde el control y agrede al personal de un local de comida rápida. Según el reporte, el conflicto se desató por un billete falso, lo que llevó a la mujer a una reacción desmedida. Buenos Días Perú

Guardar

Un altercado registrado dentro de un restaurante de comida rápida en un centro comercial de Jesús María quedó registrado en video y luego circuló por redes sociales. El incidente surgió durante una compra que no llegó a concretarse y derivó en una confrontación entre una clienta y uno de los trabajadores del establecimiento.

De acuerdo con la denuncia policial citada en el reporte, el conflicto se originó cuando uno de los empleados detectó que el billete entregado por la mujer sería falso. Ante esa situación, el trabajador decidió no continuar con la venta. La negativa provocó una reacción de la clienta, quien comenzó a reclamar dentro del local.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran a la mujer lanzando objetos contra uno de los trabajadores y profiriendo insultos. Otro empleado intentó controlar la situación, pero la tensión continuó entre ambas partes. El registro también permite observar momentos en los que el personal del restaurante intenta mantenerse a resguardo ante la conducta de la clienta.

El caso quedó bajo investigación policial para determinar qué ocurrió con el billete y establecer las circunstancias que rodearon la discusión. También se busca precisar si existió una agresión verbal por parte del trabajador, tal como sostiene la mujer durante el video.

El conflicto comenzó durante una compra

Según la información difundida en el reporte periodístico, la ciudadana venezolana ingresó al restaurante para realizar un pedido y efectuó el pago en efectivo. Uno de los trabajadores detectó que el billete presentado sería falso y optó por no concretar la operación.

PUBLICIDAD

La negativa dio paso a una discusión dentro del establecimiento. En el material audiovisual se observa cómo la mujer increpa al trabajador y le lanza distintos objetos. Entre los elementos que aparecen en la grabación figura una silla, que la mujer toma desde la parte posterior del local.

El segundo trabajador presente en el restaurante intervino para intentar reducir la tensión. Sin embargo, el enfrentamiento continuó mientras ambos empleados y la clienta intercambiaban reclamos.

La mujer también denunció una supuesta agresión verbal

Un trabajador detectó que el efectivo entregado por la clienta sería falso y decidió no concretar la venta. Composición: Infobae

Durante la grabación, la mujer sostiene que el trabajador la insultó. En un momento del incidente, se aleja hacia el fondo del establecimiento y luego vuelve a aparecer mientras realiza una llamada telefónica. Según el reporte, durante esa comunicación acusa al empleado de una supuesta agresión verbal.

PUBLICIDAD

El trabajador, por su parte, también expone su versión frente a lo ocurrido. La información difundida señala que la denuncia presentada por el personal del restaurante atribuye el inicio del problema al supuesto billete falso.

La existencia de versiones distintas forma parte de los elementos que deben ser revisados por las autoridades. El video difundido en redes sociales permite observar el enfrentamiento, pero la investigación deberá establecer las circunstancias que precedieron a las escenas registradas.

La denuncia correspondiente fue presentada después del incidente, según la información difundida durante el reporte. El hecho ocurrió dentro de un centro comercial que cuenta con presencia de agentes policiales, de acuerdo con lo señalado en la transmisión.

La investigación busca determinar si el billete entregado durante la compra era falso y esclarecer la actuación de las personas involucradas en la discusión. También deberá precisar si existió la agresión verbal que la mujer atribuye al trabajador.

PUBLICIDAD

El registro audiovisual llegó al medio a través de su canal de denuncias y también circuló en redes sociales. En las imágenes se observa la reacción de los trabajadores ante los objetos que la mujer les lanza durante la disputa.

Las imágenes muestran distintos momentos del altercado

El video registra a la mujer desplazándose dentro del restaurante mientras continúa la discusión. En una de las escenas, toma una silla desde la zona posterior del establecimiento y luego sale momentáneamente del campo de la cámara.

Posteriormente, vuelve a aparecer mientras realiza una llamada. Durante ese momento, expone su versión sobre lo ocurrido y señala al trabajador por una presunta agresión verbal.

PUBLICIDAD

El material también muestra al personal del restaurante intentando mantenerse a distancia mientras continúa el enfrentamiento. La denuncia y las imágenes forman parte de los elementos vinculados con la investigación del caso en Jesús María.