Municipalidad de Lima decomisa vehículos eléctricos alquilados a menores para usarlos en la vía pública

La Municipalidad Metropolitana de Lima decomisó vehículos eléctricos alquilados a menores de edad en el Cercado de Lima. (Crédito: Agencia Andina)

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decomisó un grupo de vehículos eléctricos que eran alquilados a menores de edad para circular en espacios destinados al tránsito vehicular, en una intervención realizada en la cuadra 3 del jirón Miguel Aljovín, en el Cercado de Lima. La medida forma parte de las acciones que la comuna despliega contra el alquiler informal de estas unidades en espacios públicos.

Durante el operativo participaron fiscalizadores, inspectores de tránsito y serenos de la comuna limeña, quienes constataron que los vehículos eran ofrecidos para que niños los condujeran en calzadas destinadas a la circulación vehicular. Esta modalidad exponía a los menores a un riesgo directo de accidentes, además de comprometer la seguridad de peatones y conductores que transitan por la zona.

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Personal de la Municipalidad de Lima decomisa un vehículo eléctrico infantil en el Cercado de Lima durante un operativo contra el alquiler informal. (X/@MuniLima)

Seguimiento detectó ocultamiento de vehículos

La intervención fue posible gracias a labores previas de seguimiento y vigilancia realizadas por personal de la Gerencia de Fiscalización y Control. Estas tareas permitieron identificar que los operadores informales escondían los vehículos bajo una manta de plástico y dentro de una motocarguera o motofurgón cuando no estaban en uso, presuntamente para evadir los controles municipales y mantener la actividad de alquiler.

El uso de estos vehículos por parte de menores en la vía pública representaba un peligro constante, dado que circulaban sin las condiciones de seguridad correspondientes en espacios pensados para el tránsito de automóviles y motocicletas. La situación también ponía en riesgo a otros usuarios de la calle, un factor que motivó la intervención directa de las autoridades municipales.

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Agentes de fiscalización de la Municipalidad de Lima realizan un operativo contra el alquiler informal de vehículos eléctricos en el jirón Miguel Aljovín. (X/@MuniLima)

Unidades fueron llevadas al depósito

Como resultado del operativo, los vehículos eléctricos fueron decomisados y trasladados al depósito municipal, con el objetivo de impedir que continúen siendo alquilados de manera informal. Junto con el decomiso, la comuna inició los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes contra los responsables de la actividad.

Las sanciones contemplan multas de 825 soles por ocupación indebida del espacio público y de 1375 soles por estacionar vehículos motorizados en la vía pública, de acuerdo con lo informado por la agencia Andina. Ambas infracciones se aplican de forma independiente según el tipo de falta detectada durante la fiscalización.

Personal de la Municipalidad de Lima traslada al depósito un vehículo involucrado en el alquiler informal de unidades eléctricas en el Cercado de Lima. (X/@MuniLima)

MML continuará los controles

La Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso de combatir la informalidad y garantizar el uso seguro y ordenado de los espacios públicos, en particular cuando ciertas actividades ponen en riesgo a menores de edad y a la ciudadanía en general. En ese marco, la Gerencia de Fiscalización y Control anunció que continuará fortaleciendo las labores de seguimiento, vigilancia y fiscalización en distintos puntos del Cercado de Lima.

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La comuna señaló que no permitirá que actividades informales que comprometan la integridad de los ciudadanos sigan desarrollándose en los espacios públicos. Por ello, mantendrá las intervenciones y acciones de control orientadas a recuperar el orden urbano, prevenir situaciones de riesgo y proteger a los niños frente a este tipo de prácticas.

Personal de la Municipalidad de Lima realiza un operativo de fiscalización contra el alquiler informal de vehículos en el Cercado de Lima. (X/@MuniLima)

La Municipalidad de Lima exhortó a los padres de familia y a la ciudadanía en general a evitar el alquiler y uso de vehículos eléctricos en la vía pública cuando no cuenten con las condiciones de seguridad y las autorizaciones correspondientes. La comuna indicó que esta medida busca prevenir accidentes y contribuir a mantener espacios públicos seguros y ordenados para todos los vecinos del distrito.

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