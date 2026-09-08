Perú

Municipalidad de Lima decomisa vehículos eléctricos alquilados a menores para usarlos en la vía pública

La comuna limeña impuso multas de hasta 1375 soles por ocupación indebida y estacionamiento irregular en el espacio público

Varios trabajadores con chalecos amarillos y uniformes oscuros suben una estructura rosa con forma de cisne a un camión.
La Municipalidad Metropolitana de Lima decomisó vehículos eléctricos alquilados a menores de edad en el Cercado de Lima. (Crédito: Agencia Andina)
Guardar

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decomisó un grupo de vehículos eléctricos que eran alquilados a menores de edad para circular en espacios destinados al tránsito vehicular, en una intervención realizada en la cuadra 3 del jirón Miguel Aljovín, en el Cercado de Lima. La medida forma parte de las acciones que la comuna despliega contra el alquiler informal de estas unidades en espacios públicos.

Durante el operativo participaron fiscalizadores, inspectores de tránsito y serenos de la comuna limeña, quienes constataron que los vehículos eran ofrecidos para que niños los condujeran en calzadas destinadas a la circulación vehicular. Esta modalidad exponía a los menores a un riesgo directo de accidentes, además de comprometer la seguridad de peatones y conductores que transitan por la zona.

PUBLICIDAD

Agentes con cascos y un fiscalizador con chaleco amarillo de la Municipalidad de Lima suben un vehículo rosado a un camión
Personal de la Municipalidad de Lima decomisa un vehículo eléctrico infantil en el Cercado de Lima durante un operativo contra el alquiler informal. (X/@MuniLima)

Seguimiento detectó ocultamiento de vehículos

La intervención fue posible gracias a labores previas de seguimiento y vigilancia realizadas por personal de la Gerencia de Fiscalización y Control. Estas tareas permitieron identificar que los operadores informales escondían los vehículos bajo una manta de plástico y dentro de una motocarguera o motofurgón cuando no estaban en uso, presuntamente para evadir los controles municipales y mantener la actividad de alquiler.

El uso de estos vehículos por parte de menores en la vía pública representaba un peligro constante, dado que circulaban sin las condiciones de seguridad correspondientes en espacios pensados para el tránsito de automóviles y motocicletas. La situación también ponía en riesgo a otros usuarios de la calle, un factor que motivó la intervención directa de las autoridades municipales.

PUBLICIDAD

Un agente de fiscalización con casco y escudo transparente permanece de pie en una calle frente a un camión blanco
Agentes de fiscalización de la Municipalidad de Lima realizan un operativo contra el alquiler informal de vehículos eléctricos en el jirón Miguel Aljovín. (X/@MuniLima)

Unidades fueron llevadas al depósito

Como resultado del operativo, los vehículos eléctricos fueron decomisados y trasladados al depósito municipal, con el objetivo de impedir que continúen siendo alquilados de manera informal. Junto con el decomiso, la comuna inició los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes contra los responsables de la actividad.

Las sanciones contemplan multas de 825 soles por ocupación indebida del espacio público y de 1375 soles por estacionar vehículos motorizados en la vía pública, de acuerdo con lo informado por la agencia Andina. Ambas infracciones se aplican de forma independiente según el tipo de falta detectada durante la fiscalización.

Un agente de seguridad de espalda observa una grúa azul que carga un furgón cubierto con una lona azul en una calle de tierra
Personal de la Municipalidad de Lima traslada al depósito un vehículo involucrado en el alquiler informal de unidades eléctricas en el Cercado de Lima. (X/@MuniLima)

MML continuará los controles

La Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso de combatir la informalidad y garantizar el uso seguro y ordenado de los espacios públicos, en particular cuando ciertas actividades ponen en riesgo a menores de edad y a la ciudadanía en general. En ese marco, la Gerencia de Fiscalización y Control anunció que continuará fortaleciendo las labores de seguimiento, vigilancia y fiscalización en distintos puntos del Cercado de Lima.

La comuna señaló que no permitirá que actividades informales que comprometan la integridad de los ciudadanos sigan desarrollándose en los espacios públicos. Por ello, mantendrá las intervenciones y acciones de control orientadas a recuperar el orden urbano, prevenir situaciones de riesgo y proteger a los niños frente a este tipo de prácticas.

Inspectores con chalecos amarillos y agentes con escudos se encuentran junto a un motofurgón azul cubierto con una lona en una calle
Personal de la Municipalidad de Lima realiza un operativo de fiscalización contra el alquiler informal de vehículos en el Cercado de Lima. (X/@MuniLima)

La Municipalidad de Lima exhortó a los padres de familia y a la ciudadanía en general a evitar el alquiler y uso de vehículos eléctricos en la vía pública cuando no cuenten con las condiciones de seguridad y las autorizaciones correspondientes. La comuna indicó que esta medida busca prevenir accidentes y contribuir a mantener espacios públicos seguros y ordenados para todos los vecinos del distrito.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaMMLFiscalizacionesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gregorio Pernía, ‘el Titi’ se sube al Corredor Azul en Lima y les muestra a sus fans cómo vive el transporte público peruano

El actor colombiano cambió el traslado privado por un bus rumbo a Larcomar, grabó todo para Instagram y dejó claro que su paso por el país también incluye experiencias cotidianas

Gregorio Pernía, ‘el Titi’ se sube al Corredor Azul en Lima y les muestra a sus fans cómo vive el transporte público peruano

Alianza Lima expresa su profunda “preocupación y rechazo” por los polémicos arbitrajes “en el campo de juego y VAR” durante el Torneo Clausura 2026

Un comunicado con carácter de urgencia fue publicado en las plataformas sociales del club. En el escrito se denota incomodidad por las labores arbitrales, en especial desde la supervisión del Sistema de Videoarbitraje

Alianza Lima expresa su profunda “preocupación y rechazo” por los polémicos arbitrajes “en el campo de juego y VAR” durante el Torneo Clausura 2026

Pelea por billete falso en centro comercial de Jesús María: mujer lanzó objetos contra trabajadores de restaurante durante discusión

La mujer sostiene que uno de los trabajadores la insultó, mientras que la denuncia del personal atribuye el origen del conflicto al supuesto billete

Pelea por billete falso en centro comercial de Jesús María: mujer lanzó objetos contra trabajadores de restaurante durante discusión

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

El exparlamentario, crítico de los exfuncionarios que perciben sueldos estatales, volvió al Legislativo como personal de confianza tras no obtener un escaño

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

La recaudación tributaria de Perú creció 17,3% en agosto: S/138.484 millones en lo que va del 2026

La SUNAT atribuyó el resultado de agosto al mayor dinamismo de la actividad económica del país, al avance de las importaciones y a mejores precios internacionales del cobre, zinc y oro

La recaudación tributaria de Perú creció 17,3% en agosto: S/138.484 millones en lo que va del 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

“¿Cómo hago para leer esa huev**a?”: ministro César Astudillo deja su micro abierto y se queja al exponer sobre criminalidad

López Aliaga insiste en que “la flojonaza y vaga de Dina Boluarte” gobernaba mejor que Keiko Fujimori

Óscar Arriola sobre lo que hará tras dejar la PNP: “Voy a seguir viviendo mi vida, rogando para que esto mejore”

ENTRETENIMIENTO

Gregorio Pernía, ‘el Titi’ se sube al Corredor Azul en Lima y les muestra a sus fans cómo vive el transporte público peruano

Gregorio Pernía, ‘el Titi’ se sube al Corredor Azul en Lima y les muestra a sus fans cómo vive el transporte público peruano

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro, ¿cómo hacerlo?

El debut de ‘Tres al hilo’: Cómo le fue al programa de Tilsa Lozano en el canal de Jefferson Farfán y las duras críticas en redes

Falleció Gastón Acurio Velarde a los 96 años, padre del chef Gastón Acurio y abuelo del tenista Ignacio Buse: “Te has ido y duele”

Paula Arias quiere ver casada a Yahaira Plasencia con Luis Fernando Rodríguez: “Está enamoradísima, me encanta”

DEPORTES

Alianza Lima expresa su profunda “preocupación y rechazo” por los polémicos arbitrajes “en el campo de juego y VAR” durante el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima expresa su profunda “preocupación y rechazo” por los polémicos arbitrajes “en el campo de juego y VAR” durante el Torneo Clausura 2026

Caminos del Inca 2026 celebra 60 años en ruta: ya hay más de 80 pilotos escritos para la edición 54

Cienciano da inicio a una semana crucial en Copa Sudamericana 2026: al frente Montevideo City y con una ausencia que obliga a modificar estrategia

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut con la camiseta del Hapoel Beer Sheva en la liga de Israel

Kluiverth Aguilar regresó al fútbol tras 18 meses: el emotivo mensaje del lateral peruano tras su debut en la MLS Next Pro