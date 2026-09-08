Perú

Perú debe mirar a Bolivia como ejemplo para avanzar hacia el matrimonio igualitario, señalan activistas

La celebración del primer enlace entre dos mujeres en el país vecino vuelve a poner bajo la lupa las barreras legales que enfrentan las parejas del mismo sexo en territorio peruano

Fabiana Banzer y Scarlett Rocha son el primer matrimonio del mismo sexo en Bolivia
Activistas plantean a Perú mirar el avance de Bolivia como referencia para ampliar el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo
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El primer matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo celebrado en Bolivia ha reavivado el debate sobre el reconocimiento de estos vínculos en Perú, donde las parejas homosexuales todavía no pueden acceder al matrimonio civil en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales.

Fabiana Banzer y Scarlett Rocha contrajeron matrimonio en Santa Cruz, en el primer enlace civil entre dos personas del mismo sexo reconocido en el país sureño, después de un proceso legal que se prolongó durante casi cuatro años y que incluyó dos acciones de amparo constitucional.

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La pareja había solicitado formalmente casarse en octubre de 2022 y contó con el respaldo de la ONG Igual Bolivia, que acompañó el proceso judicial. El caso se apoyó, entre otros argumentos, en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que abordó los derechos vinculados con la identidad de género y la igualdad y no discriminación de las parejas del mismo sexo.

Colectivos LGTBI+ realizan una matrimonio simbólico este miércoles para denunciar la homofobia y reivindicar que el matrimonio homosexual es ilegal en el país, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Colectivos LGTBI+ realizan una matrimonio simbólico este miércoles para denunciar la homofobia y reivindicar que el matrimonio homosexual es ilegal en el país, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Para el abogado boliviano Mateo Rodrigo Solares, uno de los juristas vinculados a algunos de los principales avances de los derechos de la población LGBTIQ+ en ese país, el caso evidencia la brecha que todavía existe entre el reconocimiento formal de la igualdad y su aplicación efectiva.

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“Creo que ninguna familia debería luchar para ser protegida”, afirmó al considerar que el proceso demuestra que persiste la discriminación basada en la orientación sexual incluso cuando las propias normas constitucionales la prohíben.

El abogado sostuvo que el reconocimiento alcanzado puede tener repercusiones en otros Estados de la región que todavía no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. “El cambio es inevitable”, afirmó antes de defender que los Estados reconozcan que existen familias diversas y les otorguen la misma protección jurídica que al resto.

Bolivia ya reconocía desde 2020 las uniones libres entre parejas del mismo sexo, aunque organizaciones defensoras de los derechos LGBTIQ+ sostienen que esta figura no tiene el mismo reconocimiento social y jurídico que el matrimonio civil.

En Perú, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo no está reconocido por la legislación, aunque distintas parejas han recurrido a los tribunales para solicitar que sus matrimonios celebrados en el extranjero sean inscritos o reconocidos por el Estado.

La coordinadora de la campaña Sí Acepto Perú, Lucía Calderón Portugal, considera que extender el matrimonio civil a todas las parejas no supone crear derechos nuevos, sino garantizar que todas tengan acceso a las mismas protecciones legales.

matrimonio igualitario
Lucía Calderón, de Sí Acepto Perú, sostiene que la sociedad avanza más rápido que las leyes y reclama que el Estado adecúe la legislación a esa realidad

“Hoy, en el Perú, hay personas que deben iniciar procesos judiciales que pueden durar años simplemente para que el Estado reconozca sus matrimonios”, dijo a Infobae al sostener que la igualdad ante la ley no debería depender de la orientación sexual de las personas.

La activista también citó una encuesta de Ipsos de 2025, según la cual el 55 % de los peruanos en zonas urbanas respalda algún tipo de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo, mientras que entre los jóvenes el apoyo al matrimonio civil igualitario alcanza el 49 %.

El panorama regional también muestra diferencias. Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Chile reconocen actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Perú, Paraguay y Venezuela mantienen restricciones para este tipo de unión.

Para Solares, la experiencia de los países que han avanzado en este reconocimiento demuestra que la incorporación de las parejas del mismo sexo a la protección matrimonial no ha supuesto un perjuicio para las sociedades. “Los Estados no ganan nada haciendo como que esto no existe”, matizó.

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