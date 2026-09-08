Perú

Poder Judicial admite demanda de pareja homosexual que busca reconocer en Perú su matrimonio celebrado en Argentina

El proceso tendrá su primera audiencia el próximo 30 de noviembre y busca que Reniec inscriba el matrimonio celebrado en Argentina

Matrimonio
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El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por una pareja homosexual que busca que el Estado reconozca e inscriba en Perú el matrimonio que contrajeron en Argentina en 2022, después de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) rechazara su solicitud.

Kevin Catter Reyes y Eduardo Alejandro Hidalgo Nicho mantienen una relación desde diciembre de 2017, conviven desde 2019 y se casaron en Buenos Aires en 2022, donde su unión es legalmente válida.

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El Centro Legal Comunitario “María Trinidad Enríquez” presentó la demanda ante el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima contra la decisión de Reniec, que denegó la inscripción al considerar que la legislación peruana no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero.

La organización sostiene que esta negativa vulnera derechos fundamentales de la pareja y solicita que se deje sin efecto la decisión administrativa y se ordene la inscripción del matrimonio. La primera audiencia del proceso está prevista para el próximo 30 de noviembre.

Colectivos LGTBI+ realizan una matrimonio simbólico este miércoles para denunciar la homofobia y reivindicar que el matrimonio homosexual es ilegal en el país, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Colectivos LGTBI+ realizan una matrimonio simbólico este miércoles para denunciar la homofobia y reivindicar que el matrimonio homosexual es ilegal en el país, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El caso expone las consecuencias que tiene para la pareja la falta de reconocimiento de su vínculo matrimonial en el país. Según la organización, Eduardo cuenta con cobertura de EsSalud, pero Kevin no pudo ser incorporado como cónyuge debido a que el sistema peruano no reconoce su matrimonio.

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El centro sostiene además que la falta de inscripción puede afectar otros derechos derivados del vínculo matrimonial, entre ellos determinados derechos sucesorios y el reconocimiento del cónyuge ante situaciones de emergencia.

El conflicto se origina en el artículo 234 del Código Civil peruano, vigente desde 1984, que define el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer, una disposición que ha sido utilizada por Reniec para rechazar el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países.

Los demandantes sostienen, sin embargo, que esa norma debe interpretarse a la luz de la Constitución peruana y de los derechos a la igualdad, no discriminación y protección de la familia.

La controversia no es nueva en Perú. En 2020, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda presentada por Óscar Ugarteche para que se reconociera su matrimonio celebrado en México.

matrimonio igualitario
- crédito Andina

Dos años después, el máximo intérprete de la Constitución declaró infundadas las demandas promovidas por la entonces congresista Susel Paredes y Gracia Aljovín, así como por Andree Martinot y Diego Urbina, quienes también buscaban el reconocimiento de sus matrimonios celebrados en el extranjero.

La Defensoría del Pueblo cuestionó estas decisiones y sostuvo que negar el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo por la orientación sexual de sus integrantes constituye un acto discriminatorio.

Los demandantes del nuevo proceso consideran que el escenario jurídico “ha evolucionado” y que el Poder Judicial tiene ahora la oportunidad de revisar el alcance de la protección constitucional de las familias formadas por parejas del mismo sexo.

“Solicitamos al Poder Judicial que garantice el derecho de dos personas a construir una vida en conjunto, con todos los documentos y la buena fe que la ley exige. No pueden seguir siendo invisibles dentro de un Estado democrático que les exige el cumplimiento de sus deberes, pero no les garantiza el derecho a reconocer legalmente su matrimonio”, se lee en una nota enviada por el centro a Infobae.

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