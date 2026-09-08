El pedido de Carlos Garcés para el Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026: “La idea es seguir haciendo historia”

El delantero ecuatoriano, tercer máximo goleador histórico del club cusqueño, marcó el tono para la ida en el Inca Garcilaso de la Vega y pidió administrar los tiempos ante un oponente agresivo (Jax Latin Media)

Guardar

El delantero ecuatoriano Carlos Garcés, tercer máximo goleador histórico del club cusqueño con 67 tantos, pidió calma e inteligencia para el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante el conjunto uruguayo Montevideo City Torque, programado para el jueves 10 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

El atacante, de 36 años, subrayó que el objetivo es “abrir el marcador pronto” y administrar bien el partido, al tiempo que destacó la euforia de una afición que acampó en las puertas de los puntos de venta para hacerse con una entrada. El club ya vendió el 80% de las localidades.

PUBLICIDAD

Calma ante un rival que también merece estar en cuartos

Carlos Garcés pidió inteligencia y paciencia para el duelo ante Montevideo City Torque, al considerar que Cienciano enfrentará a un rival exigente y deberá manejar los tiempos para buscar una ventaja en casa. (Jax Latin Media)

Concentrado en el hotel previo al partido, Garcés no ocultó la ilusión del grupo, aunque fue cuidadoso con las expectativas. “Ya estamos concentrados esperando la hora del partido y bueno, esperemos tener una linda noche”, dijo el delantero nacido en Manta, Ecuador, antes de detallar lo que, a su juicio, definirá el resultado.

“Ser inteligentes. Sabemos que va a ser un partido difícil, vamos a enfrentar a un gran rival, pero hay que tener calma, hay que manejar muy bien los tiempos, sobre todo si es un equipo agresivo”, señaló Garcés cuando se le preguntó por la clave para llevarse el triunfo.

PUBLICIDAD

El atacante fue consultado sobre la posibilidad de replicar lo que Cienciano hizo en fases anteriores, cuando eliminó a Lanús y a Botafogo en su camino hacia los cuartos. La respuesta fue tajante: cada partido tiene su propia lógica y mirar hacia atrás no sirve de mucho cuando el adversario cambia.

“Todos los partidos son diferentes, todos los partidos son diferentes. Ya lo que hicimos con Lanús, con Botafogo, quedó atrás. Sabemos que hicimos un buen trabajo y ahora tenemos un partido muy distinto, muy difícil, igual como todos. La idea es ganar, pero vamos a ir paso a paso sabiendo que va a ser un partido muy difícil, pero esperemos abrirlo pronto y después manejar el partido”, explicó en Jax Latin Media.

PUBLICIDAD

Sobre Montevideo City Torque, el ecuatoriano fue escueto pero respetuoso: “Va a ser difícil, como todos. Va a ser muy complicado. Es un rival que por algo también está en cuartos de final”. El equipo uruguayo, dirigido por Martín Lasarte, llegó a esta instancia tras superar a sus rivales en la fase de grupos y en los octavos de final, lo que lo convierte en un adversario con recorrido y jerarquía continental.

La estrategia del plantel de Horacio Melgarejo apunta a concentrarse en lo propio antes que en el análisis del contrario: “Esperemos ocuparnos más de lo que podamos hacer nosotros que de lo que podamos ver en ellos”, remarcó Garcés.

PUBLICIDAD

Una ciudad entera detrás del equipo

La expectativa por el duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque creció en Cusco, donde los hinchas acamparon para conseguir entradas. Carlos Garcés espera responder con una actuación que deje feliz a la afición. (Cienciano)

Pocas veces una cita deportiva mueve tanto a una ciudad como este Cienciano-Montevideo City Torque movilizó al Cusco. Las imágenes de hinchas acampando frente a los puntos de venta —Supermercados Orión, La Tienda del Papá y la tienda Movistar de la Avenida El Sol— recorrieron las redes sociales y llegaron a oídos del propio plantel.

Garcés no disimula lo que esa postal le genera. “La verdad que sí, es lindo. Es lindo que la gente esté emocionada, esté ilusionada como estamos nosotros. Es hermoso eso, porque es una vivencia que la compartimos iguales”, afirmó el delantero, quien agregó que el deseo del grupo es que el estadio se llene y que los aficionados se retiren satisfechos: “Esperemos que el estadio esté lleno y el día jueves hacer un gran partido, dar un buen espectáculo y que la gente se vaya feliz”.

PUBLICIDAD

Con entradas que van desde los 15 soles para menores hasta los 150 soles en la tribuna occidental, y con el 80% de las localidades ya colocadas, el Inca Garcilaso de la Vega promete una atmósfera de las que se recuerdan. El árbitro designado por la CONMEBOL para dirigir el encuentro es el brasileño Wilton Pereira Sampaio, y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

El peso de la camiseta y el desafío de escribir una nueva página

Carlos Garcés reconoció el significado de representar a Cienciano en una instancia internacional después de 23 años. El atacante aseguró que el plantel busca prolongar la historia continental del club. (Cienciano)

Cienciano no pisaba los cuartos de final de la Copa Sudamericana desde hace 23 años. Esa sola cifra habla del tamaño del momento. Para Garcés, quien acumula 18 goles en lo que va de 2026 y es el máximo anotador del equipo en la presente edición del torneo con cuatro conquistas, vestir esa camiseta en esta instancia tiene un peso específico que va más allá del fútbol.

PUBLICIDAD

“Creo que sí cuenta mucho saber que ya tienes un par de torneos internacionales en esta camiseta. Y obvio que también pesa. Es motivante saber que estamos representando a uno de los equipos más grandes del Perú y la idea es seguir haciendo historia, seguir haciendo las cosas bien, seguir paso a paso construyendo lo que queremos”, expresó el atacante.

La frase no es casual. Cienciano ganó la Copa Sudamericana en 2003 y la Recopa Sudamericana en 2004, los dos títulos internacionales más importantes de su historia y del fútbol peruano. Llegar a cuartos en 2026 reactiva una identidad que el club cusqueño lleva grabada en su escudo. Si el jueves el equipo de Melgarejo consigue una ventaja en el Inca Garcilaso de la Vega, la vuelta del 17 de septiembre en el estadio Centenario de Montevideo podría convertirse en otro capítulo de esa historia que Garcés quiere seguir escribiendo.

PUBLICIDAD