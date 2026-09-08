Perú

Arequipa tendrá nuevo CAR especializado para personas con discapacidad: Inabif y Conadis impulsan proyecto

Un predio de 7.000 metros cuadrados, cedido junto al centro San Luis Gonzaga, servirá como base para la nueva infraestructura en el sur del país

Mercedes Villalobos Manrique y Félix Villegas Reaño posan de pie delante de una banderola roja del Ministerio de la Mujer
Mercedes Villalobos, presidenta del Conadis, y Félix Villegas, director del Inabif, acuerdan la construcción de un centro residencial especializado en Arequipa. (INABIF)
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Un terreno de 7.000 metros cuadrados, adyacente al CAR San Luis Gonzaga, será la base para la construcción de un centro residencial especializado en discapacidad en la región Arequipa. La iniciativa surge de la articulación entre el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), ambas entidades adscritas al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

La iniciativa busca ampliar la cobertura de los servicios de protección estatal y fortalecer una atención especializada e inclusiva para esta población en el sur del país. El aporte del terreno por parte del Inabif representa un paso concreto hacia la descentralización de estos servicios, que hasta ahora se concentran principalmente en Lima, y apunta a prevenir y mitigar situaciones de desprotección familiar que afectan a niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

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Un grupo de personas reunidas en torno a una mesa mientras una mujer de pie sostiene una hoja con un plano impreso
Representantes del Inabif y del Conadis abordan en una mesa de trabajo los detalles del nuevo centro residencial para personas con discapacidad en Arequipa. (INABIF)

Inabif y Conadis definen condiciones del proyecto

El director ejecutivo del Inabif, Félix Villegas Reaño, y la presidenta del Conadis, Mercedes Villalobos Manrique, sostuvieron una mesa de trabajo técnica para consolidar la viabilidad del nuevo centro. Durante el encuentro abordaron aspectos determinantes para la ejecución del proyecto, entre ellos el presupuesto requerido, las condiciones de accesibilidad, el cronograma de obras y la capacidad de atención que tendrá el futuro CAR.

Ambas instituciones acordaron continuar la articulación de acciones conjuntas y gestionar el impulso de la iniciativa ante el Gobierno Central, en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa. Esta coordinación interinstitucional resulta clave para destrabar los procesos administrativos y presupuestales que demanda la construcción de un centro de estas características.

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Logo de Inabif con letras blancas sobre un fondo rojo
El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar cede un terreno en la región de Arequipa para la construcción de un centro especializado en discapacidad. (INABIF)

Descentralización de servicios

Para el Inabif y el Conadis, la construcción del nuevo centro representa una oportunidad para sumar capacidades del Estado en favor de las personas con discapacidad, mediante intervenciones que prioricen la restitución de derechos, la autonomía y la calidad de vida de esta población. El terreno cedido permitirá construir infraestructura especializada que hoy no existe en la región, en un contexto donde la atención residencial para personas con discapacidad se concentra mayormente en la capital.

El MIMP, a través de sus organismos adscritos, mantiene como línea de acción el fortalecimiento de servicios públicos inclusivos, accesibles y especializados. La gestión ante el Gobierno Central continuará en las próximas semanas, con miras a definir el financiamiento y los plazos de ejecución de la obra en Arequipa.

Un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa de reuniones de madera conversa con documentos y tazas sobre la mesa
Representantes del Inabif y el Conadis evalúan en una mesa de trabajo la viabilidad de un nuevo centro especializado para personas con discapacidad en la región Arequipa. (INABIF)

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