Medallero histórico del Campeonato Sudamericano de Vóley: Brasil domina y Perú sigue como su gran rival

Arrancó una nueva edición del Sudamericano de Vóley Femenino en Brasil. Crédito: Composición Infobae

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El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 comenzó este martes 8 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, donde seis selecciones competirán por el título continental. Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela afrontarán una nueva edición del torneo, que además entregará tres cupos al Mundial 2027 y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras varios meses de preparación, la selección dirigida por Antonio Rizola afronta el desafío con ilusión y el objetivo de volver a una justa mundialista. Si bien la ‘bicolor’ atraviesa un presente distinto al de sus años de mayor esplendor, su historia en el certamen continental la mantiene como una de las grandes protagonistas.

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Medallero histórico del Campeonato Sudamericano de Vóley

A lo largo de su historia, Brasil y Perú han sido los grandes protagonistas del Campeonato Sudamericano. La selección brasileña domina ampliamente el palmarés con 23 títulos, mientras que la ‘blanquirroja’ suma 12 campeonatos sudamericanos. En conjunto, ambos países reúnen 35 de los 35 títulos disputados hasta la edición de 2023, una clara muestra de su dominio histórico en la competencia.

El resto de selecciones sudamericanas aún no ha logrado conquistar el título, por lo que Brasil y Perú son los únicos países que han levantado el trofeo en la historia del certamen. Ahora, con una nueva edición en marcha, las seis participantes buscarán escribir un nuevo capítulo en el palmarés. A continuación, repasamos el recuento histórico completo:

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Brasil: 23 oro, 11 plata, 0 bronce Perú: 12 oro, 11 plata, 9 bronce Argentina: 0 oro, 7 plata, 13 bronce Colombia: 0 oro, 3 plata, 3 bronce Uruguay: 0 oro, 2 plata, 4 bronce Paraguay: 0 oro, 1 plata, 1 bronce Venezuela: 0 oro, 0 plata, 5 bronce

Medallero histórico del Campeonato Sudamericano de Vóley. Crédito: Dosis de Voleibol

Brasil es el país más ganador de la historia del Sudamericano, con 23 títulos, mientras que Perú ocupa el segundo lugar con 12 medallas de oro. La ‘Bicolor’, además, acumula 11 preseas de plata y nueve de bronce, para un total de 32 podios.

El último título de Perú fue en 1993

Para encontrar el último campeonato sudamericano de Perú hay que retroceder hasta 1993, cuando el torneo se disputó en la ciudad del Cusco. En aquella edición, la ‘bicolor’ protagonizó una recordada final frente a Brasil y consiguió el duodécimo título de su historia.

Perú se impuso por 3-1 ante las brasileñas en una final que comenzó con un ajustado 16-14 para Brasil. La selección nacional reaccionó de inmediato y se quedó con los tres sets siguientes por 15-5, 15-1 y 15-10, resultado que le permitió celebrar el título ante su público en la Ciudad Imperial.

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Desde aquella consagración han pasado más de tres décadas y Brasil se consolidó como el gran dominador del vóley sudamericano. Ahora, en una nueva edición del campeonato, Perú buscará escribir otro capítulo en su historia y acercarse nuevamente a la pelea por el título continental.

El último título sudamericano de Perú fue en 1993, cuando venció 3-1 a Brasil. Crédito: Manos morenas del vóley peruano

Los éxitos que acumuló Perú en su época dorada

Perú vivió una de las etapas más brillantes de su historia entre las décadas de 1970 y 1980, cuando se consolidó como una potencia del vóley sudamericano y mundial. En ese periodo, la ‘bicolor’ conquistó varios títulos continentales y consiguió resultados históricos en las principales competencias internacionales.

El punto más alto llegó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde Perú obtuvo la medalla de plata, uno de los mayores logros del deporte nacional. Antes, la selección ya había sido subcampeona mundial en 1982 y consiguió la medalla de bronce en el Mundial de 1986, además de alcanzar el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

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