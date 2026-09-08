Perú

Aparatoso accidente en la Vía Expresa: Conductor salió ileso tras choque y vuelco que destruyó su auto

La unidad impactó contra un muro bajo el puente Andrés Reyes cerca de las 3:15 de la madrugada, antes de terminar sobre la calzada

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Un conductor resultó ileso tras un accidente que dejó su vehículo destruido en la Vía Expresa, a la altura del puente Andrés Reyes, cerca al Metropolitano. El hecho ocurrió cerca de las 3:15 de la madrugada y obligó a restringir el tránsito en parte de la vía.

De acuerdo con el reporte de América Noticias, el auto circulaba a alta velocidad antes de impactar contra el muro ubicado debajo del puente. Luego dio varias vueltas de campana y terminó en medio de la pista.

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El conductor fue trasladado de emergencia a un hospital. El impacto se concentró en el lado del copiloto, donde el chasis presentó los mayores daños.

Accidente en la Vía Expresa: un auto dio vueltas de campana bajo el puente Andrés Reyes
Accidente en la Vía Expresa: un auto dio vueltas de campana bajo el puente Andrés Reyes| Foto: América Noticias

La fuerza del choque dejó vidrios rotos, partes del parabrisas y piezas del vehículo esparcidas sobre la calzada. También se registraron rastros de gasolina y aceite, que quedaron sobre el pavimento tras el vuelco.

Personal de tránsito llegó al punto para cerrar parte de los carriles y facilitar las labores de retiro de la unidad. Durante la mañana, una grúa logró colocar el vehículo para su traslado.

Restricción de pase en la Vía Expreaa

El carril central fue habilitado luego de que permaneciera cerrado por la Policía de Tránsito. De todos modos, parte de la vía continuó restringida mientras se realizaba el operativo.

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El siniestro ocurrió cerca de las 3:15 de la madrugada en el sector del puente Andrés Reyes; el ocupante fue trasladado a un hospital pese a que no presentó lesiones
El siniestro ocurrió cerca de las 3:15 de la madrugada en el sector del puente Andrés Reyes; el ocupante fue trasladado a un hospital pese a que no presentó lesiones| Foto: América Noticias

A esta situación se sumó el percance de otro vehículo, aparentemente un taxi colectivo, al que se le desprendió una llanta delantera cuando circulaba por la zona. En ese momento, realizaba limpieza y revisión del vehículo.

Las autoridades mantuvieron cerrada parte de la Vía Expresa hasta resolver ambos incidentes.

Canales de ayuda

  • Si hay personas heridas tras un accidente de tránsito, llama al 106, línea gratuita del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). El personal evalúa el caso y coordina la atención prehospitalaria o el envío de una ambulancia. Al comunicarse, se debe informar la ubicación exacta, el número de afectados y su estado aparente.
  • Para solicitar la intervención policial ante un choque, daños materiales, bloqueo de vías o situaciones que comprometan la seguridad de las personas, se puede llamar al 105. Es importante precisar el punto del accidente, referencias cercanas y si existen vehículos que obstaculizan la circulación.
  • Ante autos atrapados, derrame de combustible, riesgo de incendio o necesidad de rescate, la emergencia debe reportarse al 116, correspondiente al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La llamada debe incluir la dirección o referencia del lugar, el tipo de siniestro y la posible presencia de víctimas.
  • El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubre la atención de las víctimas de un siniestro vial, sean conductores, pasajeros o peatones, sin que la cobertura dependa de quién tuvo la responsabilidad. Incluye gastos médicos, invalidez permanente, fallecimiento y sepelio, dentro de los límites establecidos.

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