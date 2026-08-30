Golazo de Javier Sanguinetti, desde 60 metros, en Sport Huancayo vs ADT por Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿será el mejor de la temporada?

El volante realizó una tremenda definición en Tarma por el Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: L1MAX.

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Javier Sanguinetti acaba de apuntarse no solo el mejor gol de su carrera en Perú, también de la Liga 1 2026 siempre y cuando no aparezca otra definición igual o superior, aunque eso parece muy poco probable. ¿Acaso alguien más podría definir desde unos 60 metros con un lanzamiento dirigido al primer palo del marco contrario?

Así fue la extraordinaria conquista que paralizó a los relatores y a los espectadores presentes en el estadio Unión Tarma, que no tuvieron mejor remedio que admirar el fabuloso golpeo del centrocampista de Sport Huancayo en lugar del rendimiento del deslucido ADT.

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Javier Sanguinetti abrazo de Piero Magallanes tras su anotación a ADT. - Crédito: Sport Huancayo

Entrada a la media hora de juego, con el pleito parcialmente resuelto por las anotaciones madrugadoras de Hugo Ángeles y Diego Carabaño, Javier Sanguinetti se hizo del control de la pelota en su propio campo y al percatarse que no había marcaje encima suyo, se sacó de la galera una genialidad que dará que hablar en la semana.

Con una panorama totalmente abierto como complejo, el ‘11’ dio unas cuantas zancadas hacia delante con el balón dominado y lo eyectó con un remate desde atrás del mediocampo —de aproximadamente unos 60 metros— con destino a portería de Asociación Deportiva Tarma.

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La idea, que acabó siendo exitosa, tenía una razón de ser: agarrar a contrapié al portero Juan David Valencia, quien pese a los denodados esfuerzos de regresar sobre sus pasos para bloquear el tiro no logró impedir la obra artística del dueño de los hilos del Sport Huancayo.

El esférico, finalmente, acabó ingresando a una altura moderada cerca del primer poste del arco de ADT mientras la estirada de Valencia era más que inútil. Con esa fantástica anotación, el ‘rojo’ matador estableció el 3-0 con el que se decretó la goleada a domicilio en el primer acto.

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El plantel de Sport Huancayo que batió a ADT, en Tarma. - Crédito: Liga 1

Sport Huancayo, marcada irregularidad

A diferencia de otras campañas, Sport Huancayo se encuentra actualmente aferrándose a la máxima categoría. Un rendimiento declinante a lo largo del curso ha originado que el equipo de Richard Pellejero se ubique en la frontera de la zona del descenso, que castiga a los dos peores clubes del año con la caída a Liga 2.

Si su cierre del Torneo Apertura fue alarmante, el arranque se presentó con demasiada preocupación tras caer 2-1 a manos de Alianza Lima, en calidad de visitante. Hubo un rayo de alegría por la apertura de Nahuel Luján, pero muy pronto el ‘rojo matador’ se desdibujó y acabó cediendo ante la remontada.

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El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 gracias a un doblete de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.

Llegó la recuperación en la segunda fecha de la mano de un doblete de Javier Sanguinetti para batir a Atlético Grau, en La Incontrastable, y luego se confirmó una racha positiva al vencer a domicilio a FC Cajamarca con dos anotaciones de Ronal Huaccha.

Para la cuarta fecha, no obstante, Sport Huancayo entró una vez más a la mala dinámica, reflejada en una igualada a uno contra Los Chankas y una goleada estruendosa contra Sporting Cristal. Por si fuera poco, se registró un revés severo en casa a manos de CD Moquegua.

Aldo Quiñonez adelantó a Sport Huancayo ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

Entremedias, los de Pellejero accedieron hasta los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, instancia de la que fueron desmarcados de manera sonrojante por Sporting Cristal. Aun así, para los intereses huancaínos lo mejor fue recuperar el paso en el Torneo Clausura tras hundir a ADT.

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Consignar que Sport Huancayo puntúa 23 unidades en la Tabla Acumulada, aventajando por un punto a Asociación Deportiva Tarma, mientras que en el Clausura 2026 aparece en la décima plaza con 10 puntos.