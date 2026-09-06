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Golazo y doblete de Yoshimar Yotún tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

El capitán ‘rimense’ volvió a hacerse presente en el marcador y sentenció el 4-0 en el estadio Alberto Gallardo con una brillante definición aérea

Emocionante momento en el Estadio Alberto Gallardo. Yoshimar Yotún, el capitán de Sporting Cristal, se eleva por los aires y conecta un cabezazo fulminante tras un centro preciso de Martín Távara, marcando el 4-0 sobre Los Chankas. ¡La hinchada celeste celebra con euforia! - L1 MAX
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Yoshimar Yotún se convirtió en la gran figura del duelo entre Sporting Cristal y Los Chankas, disputado este domingo 6 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El capitán ‘cervecero’ brilló con un doblete y fue determinante para encaminar la goleada de su equipo en el estadio Alberto Gallardo.

Con las anotaciones de Santiago González y Luis Iberico en el primer tiempo, el cuadro del Rímac afrontó el complemento con mayor tranquilidad y confianza. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera manejó los tiempos del partido y continuó generando peligro ante un conjunto andahuaylino que no encontraba respuestas.

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En ese contexto, apareció la figura de Yoshimar Yotún. El capitán ‘rimense’ sacó a relucir toda su calidad y fue determinante para ampliar la ventaja de Sporting Cristal, marcando dos goles en el segundo tiempo que terminaron de encaminar la goleada en el Alberto Gallardo.

El primer tanto de ‘Yoshi’ llegó a los 64 minutos. El mediocampista recibió una gran habilitación de Michael Hoyos que lo dejó en una inmejorable posición frente al arco. Sin pensarlo demasiado, Yotún resolvió con calidad y precisión para vencer al guardameta rival y colocar el 3-0 en el marcador.

Espectacular jugada colectiva de Sporting Cristal que culmina con una precisa definición de su capitán, Yoshimar Yotún, para marcar el tercer gol del partido y desatar la euforia en el estadio. - L1 MAX

Pero el capitán quería más. Minutos después, volvió a aparecer dentro del área para protagonizar una de las mejores acciones de la jornada. Martín Távara envió un gran centro hacia el área y Yotún se anticipó a su marcador para lanzarse sobre el balón. Con un potente cabezazo, el capitán ‘cervecero’ mandó la pelota al fondo de la red y desató nuevamente la celebración de los hinchas.

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Así, a los 4-0, Yotún completó su doblete y terminó de sellar una actuación individual sobresaliente. Con dos goles y una participación decisiva en el segundo tiempo, fue uno de los grandes protagonistas de la contundente victoria de Sporting Cristal, que encontró en su capitán la jerarquía necesaria para ampliar la diferencia y sentenciar el encuentro en casa.

La temporada más goleadora de Yotún

El doblete ante Los Chankas no solo sirvió para que Yoshimar Yotún brillara en la goleada de Sporting Cristal, sino que también le permitió alcanzar una cifra histórica en su carrera. Con sus dos anotaciones, el capitán ‘cervecero’ llegó a nueve goles en la temporada, convirtiéndose en la campaña más goleadora de su trayectoria.

Además, ‘Yoshi’ es actualmente el máximo goleador del plantel ‘celeste’ y atraviesa un gran momento ofensivo, pues también registra 10 asistencias en lo que va del año. A sus 36 años, el capitán de los ‘cerveceros’ sigue demostrando por qué es uno de los futbolistas más representativos y vigentes del medio local.

Yoshimar Yotún es el máximo goleador de Sporting Cristal en el 2026.
Yoshimar Yotún es el máximo goleador de Sporting Cristal en el 2026. Crédito: ITEA

Sporting Cristal vuelve a celebrar

Sporting Cristal dejó atrás las dos duras derrotas sufridas ante Alianza Atlético y Sport Boys en las jornadas anteriores del Torneo Clausura. Los ‘celestes’ necesitaban recuperar la confianza y encontraron la mejor respuesta posible: una contundente goleada por 5-0 ante Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera mostró una versión mucho más sólida y efectiva, dominando el encuentro y aprovechando sus oportunidades frente al arco rival. Con este resultado, los ‘rimenses’ vuelven a celebrar y recuperan sensaciones importantes de cara a lo que resta del Clausura.

Por ahora, Sporting Cristal sube al puesto 6 del campeonato con 13 unidades y buscan seguir recortando la diferencia con los líderes. En la próxima fecha visitará a CD Moquegua con la intención de llevarse los tres puntos para continuar escalando en la clasificación.

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