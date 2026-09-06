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La dedicatoria de Yoshimar Yotún a Julio César Uribe tras el triunfo de Sporting Cristal: “Es un ídolo nacional y merece respeto”

El volante celeste fue la figura de la victoria ante Los Chankas y, en medio de una semana cargada de tensión, alzó la voz para defender al directivo celeste y compartir el festejo con toda la institución

El capitán 'celeste' aprovechó las cámaras para solidarizarse con la leyenda del club y el fútbol peruano - Crédito: L1MAX.
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Yoshimar Yotún no solo aportó con su rendimiento dentro del campo en el triunfo de Sporting Cristal sobre Los Chankas, sino que también tomó la palabra al término del partido para enviar un mensaje directo a Julio César Uribe, el entrenador que atravesó días difíciles marcados por episodios de violencia.

El mediocampista, que transita su mejor temporada goleadora en el fútbol peruano, subrayó que la victoria pertenece a todos: cuerpo técnico, trabajadores y la hinchada que no abandonó al equipo en su momento más complejo.

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Una semana difícil que el equipo convirtió en combustible

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – Julio César Uribe – Liga 1 – Perú – deportes – 6 septiembre
Yoshimar Yotún reconoció que los últimos días fueron complicados para Sporting Cristal, pero señaló que el plantel encontró en el trabajo diario la manera de afrontar la presión y recuperar la confianza. (Liga 1)

El ambiente previo al partido no fue sencillo. La presión acumulada sobre el plantel y, en particular, sobre el cuerpo técnico, tiñó los días de preparación con una tensión poco habitual. Yotún no esquivó el tema y lo puso sobre la mesa con franqueza: reconoció que la semana golpeó fuerte al grupo, pero que la respuesta colectiva fue refugiarse en el trabajo.

“Nos ha tocado mucho esta semana, pero el equipo es consciente, sabe la situación que está y la única manera de sacar esto adelante es trabajando. Nosotros venimos trabajando, trabajando, trabajando”, afirmó el volante al concluir el encuentro.

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El mediocampista describió el partido ante Los Chankas como uno de los mejores desde su llegada al club. La actuación del equipo, según sus propias palabras, superó las expectativas del plantel, que había imaginado un escenario distinto, sobre todo en lo que respecta a la respuesta de los hinchas. Sin embargo, el estadio se llenó de voces que respaldaron al equipo pese al mal momento, algo que Yotún valoró con especial énfasis.

“La gente se hizo presente y eso significa que sigue confiando en nosotros y que nosotros seguimos confiando en nosotros mismos para poder sacar esta situación adelante”, expresó el capitán celeste.

Autocrítica y convicción: la fórmula interna del vestuario

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – Julio César Uribe – Liga 1 – Perú – deportes – 6 septiembre
La victoria no modificó la mirada de Sporting Cristal sobre su presente. Yoshimar Yotún sostuvo que el equipo debe analizar sus fallas, asumir responsabilidades y continuar trabajando para recuperar su mejor versión. (Liga 1)

Lejos de instalarse en la euforia, Sporting Cristal mantuvo los pies sobre la tierra. Yotún dejó en claro que el vestuario no cierra los ojos ante los errores propios y que la revisión interna forma parte del proceso habitual del grupo.

“Sabemos dónde estamos, sabemos en la institución que estamos, sabemos que somos un equipo ganador, sabemos que nacimos campeones, entonces siempre va a estar la autocrítica. Seguro mañana vemos el video y también hemos cometido errores. Entonces hay que seguir trabajando”, señaló.

Esa capacidad de mirar hacia adentro, sin excusas ni justificaciones externas, es la que el propio jugador identifica como el motor que sostiene al equipo en los momentos de adversidad. Para Yotún, el único camino posible es la insistencia y la constancia en el trabajo diario, una fórmula que el plantel aplica con convicción aunque los resultados no siempre hayan acompañado en las semanas previas.

La victoria ante Los Chankas llegó, entonces, no solo como tres puntos en la tabla, sino como un alivio colectivo para un grupo que venía cargando con el peso de las críticas y la incertidumbre.

Yotún y su mejor temporada, con el pensamiento puesto en Uribe

Yoshimar Yotún – Sporting Cristal – Julio César Uribe – Liga 1 – Perú – deportes – 6 septiembre
Yoshimar Yotún reconoció que los últimos días fueron complicados para Sporting Cristal, pero señaló que el plantel encontró en el trabajo diario la manera de afrontar la presión y recuperar la confianza. (Liga 1)

Al margen del análisis del partido, los números individuales del volante también merecieron atención. Con seis goles en la liga peruana y tres más en la Copa Libertadores, Yotún atraviesa la temporada más productiva de su carrera en materia de anotaciones. Lejos de regodearse en las estadísticas, el jugador relativizó sus cifras personales y las subordinó al resultado colectivo.

“Feliz porque aporto al equipo, feliz porque me sigo sintiendo bien, feliz porque el club hoy volvió a ganar, volvió a jugar bien. Las estadísticas son números normales, lo que vale son los tres puntos”, sostuvo con la sobriedad que lo caracteriza.

Pero fue la dedicatoria final la que concentró la mayor carga emocional de sus declaraciones. Consultado por la situación de Julio César Uribe, quien debió soportar actos de violencia en los días previos, Yotún tomó posición sin rodeos y con una contundencia que fue más allá de la solidaridad de vestuario.

“Muy aparte de que haya sido al profe’ Uribe o a otro, creo que la violencia no es el camino para poder solucionar las cosas. Es un ídolo del club, qué del club, es un ídolo nacional y merece respeto, como todos merecemos respeto”, declaró el mediocampista.

Y cerró con una dedicatoria que incluyó a toda la estructura del club: “Este triunfo obviamente va para él, va para todo el club Sporting Cristal, los trabajadores, que también sufren porque están atrás de nosotros y nos ven el día a día, que nosotros nos sacamos la mugre para poder cada fin de semana darle una alegría al hincha. Así que este triunfo va para ellos y que pasen un domingo espectacular”.

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