Carlos Gonzales condena el deleznable ataque a Julio César Uribe: “Los hechos que han sucedido los catalogamos como graves e inaceptables ”

Julio César Uribe, el centro de ataques de barristas. - Crédito: EntreBolas

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El deleznable ataque que ha recibido Julio César Uribe por parte de un barrista de Sporting Cristal ha encontrado una respuesta inmediata en el seno de la institución. Carlos Gonzales, uno de los directivos principales, ha salido al frente no solo para expresar su apoyo al ‘Diamante’, también para condenar la agresión de un sujeto, que, según ha detallado, ha sido aprehendido por la PNP.

“No vamos a permitir estos actos de violencia, son totalmente rechazables. La persona que agredió a Julio César fue retenida por la policía”, sostuvo en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de Radio Programas del Perú.

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Julio César Uribe vivió momentos de tensión tras una agresión. - Crédito: Difusión

“Lo que se ha visto en ese video es uno de los puntos más álgidos de ese momento. Julio César Uribe es un ídolo de Sporting Cristal y que suceda esto, ya cualquier otra cosa se puede esperar”, prosiguió ‘Chalaquita’.

Por lo acontecido, Carlos Gonzales ha asegurado que redoblarán esfuerzos para que el plantel de Cristal esté resguardado en caso otro barrista acometa un execrable ataque, aunque considera que algo similar no volverá a suceder.

El Director Deportivo del club del Rímac recibió un golpe a traición mientras intentaba calmar el clima convulso de una facción de barristas que atacaron a la delegación. | VIDEO: Infobae Perú

“Sin duda alguna, las acciones de seguridad se van a incrementar. Hemos hablado con los hinchas en los últimos partidos y, por eso, creo que esto es un hecho aislado de un grupo que ya pasa a ser vándalos. No lo veo como un tema generalizado”, manifestó.

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Con respecto a cómo se encuentra el ídolo peruano después de recibir un golpe a traición, el dirigente respondió con firmeza: “Julio César Uribe está, en realidad, tratando de asimilar esta situación que aconteció hace un par de horas. Además, está haciendo las diligencias correspondientes para ser contundentes ante los hechos que han sucedido, hechos que catalogamos como muy graves, inaceptables y que no vamos a tolerar”.

Julio César Uribe, agredido por un desadaptado identificado con Sporting Cristal en medio de crisis de resultados. - Crédito: Difusión

Cronología de la agresión a Uribe

El último entrenamiento de Sporting Cristal pasó a contar con un clima enrarecido por la presencia de numerosos barristas en los exteriores de La Florida. Percatados por esa incomoda situación, tanto los futbolistas como demás integrantes del club tomaron medidas de precaución.

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“Al momento que salen algunos jugadores, informaron que había un grupo de hinchas que se estaban congregando fuera del estadio. A partir de esto, hay la advertencia que esperemos adentro para evitar una confrontación que genere violencia. Hemos esperado aproximadamente una hora para que llegue la Policía y que haya un orden para salir del estadio”, mencionó Gonzales.

El directivo considera que el club tiene argumentos para mirar hacia arriba y revertir su irregular temporada. (Video: Fútbol Satélite)

No bien la Policía Nacional del Perú ofreció las garantías necesarias para salir del centro de entrenamiento, la delegación de Cristal se marchó en medio de un contexto muy convulso, marcado por ataques verbales.

“Cuando nos dieron la confirmación, hemos salido todos en caravana y, ante eso, hubo protestas. La gente está en su legítimo derecho de reclamar, pero llegar a la violencia, eso se rechaza de manera tajante”, indicó ‘Chalaquita’.

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Julio César Uribe, agredido a la salida de un entrenamiento por barristas de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

El único que no pudo marcharse con comodidad fue Uribe, quien vio cómo su vehículo fue detenido de un solo golpe por un tumulto compuesto por enardecidos desadaptados, a los cuales el exfutbolista intentó calmar, pero su propósito resultó en un desastre.

“En cuanto para, lo rodean, golpean el auto. Julio sale para conversar y, de allí, de un momento a otro, de una manera cobarde, no sé si es hincha o un infiltrado, le meten un puñete por el costado y lo agreden. En ese momento, la situación se salió de control. Los policías intervienen, hacen que ingrese al auto para que no llegue a mayores y así Julio César Uribe ha podido seguir avanzando. Nosotros no vamos a permitir este tipo de actos”, cerró.

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