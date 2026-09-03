Perú

Ricardo Mendoza conmueve las redes con romántico mensaje hacia su esposa Katya Mosquera: “Sigamos la aventura juntos”

El humorista dedicó una larga publicación a su esposa para recordar cómo vivieron su enlace en casa, agradecer el respeto a su privacidad y dejar una promesa de futuro con imágenes llenas de cariño

Fotografías de un hombre en traje oscuro y una mujer con vestido de novia junto a un piano, con una captura de texto en el centro
Ricardo Mendoza publicó en Instagram un mensaje dedicado a Katya Mosquera casi dos semanas después de su boda civil.
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Casi dos semanas después de su boda civil, el comediante, Ricardo Mendoza, publicó una extensa reflexión sobre el matrimonio en la que reconoció haberse sentido sobrepasado por la emoción del momento.

Mendoza volvió a generar reacciones en redes sociales, esta vez con un extenso mensaje dedicado a su esposa Katya Mosquera, publicado casi dos semanas después de la boda civil que ambos celebraron el 22 de agosto en su vivienda. El comediante utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre lo que significó para él la ceremonia y para describir el vínculo que construyó junto a Mosquera a lo largo de su relación.

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“Fue lo que queríamos con quien quisimos. No esperamos más ni menos. Negociamos locura y formalidad; quizás eso nos define”, escribió Mendoza al inicio de su publicación, en una descripción que resumió el tono con el que la pareja organizó su matrimonio, celebrado en apenas tres semanas de preparativos.

Una mujer con un vestido de novia blanco y un hombre posan en una puerta de madera y junto a un piano de cola
Ricardo Mendoza reconoció que la boda con Katya Mosquera lo sobrepasó por la intensidad de las emociones.

Un mensaje que reconoce el peso emocional del matrimonio

El comediante admitió que la boda le generó una carga emocional que no había anticipado. “Debo confesar que no pensé que tantas emociones me embargarían y me sobrepasarían”, señaló Mendoza en el texto compartido con sus seguidores.

En un pasaje del mensaje, el humorista introdujo una reflexión sobre su propia exposición pública y el contraste que buscó establecer durante la ceremonia. Mendoza describió su trabajo como “apabullante” y explicó que, por esa razón, necesitaba que su vida personal transcurriera de manera distinta, al menos durante algunas horas.

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“Y como mi trabajo es así, pues mi vida real quería que fuese distinta, por lo menos unas horas. Nuestro matrimonio era el momento perfecto para ello”, escribió, en referencia al carácter íntimo que la pareja le dio a su ceremonia, celebrada ante 75 invitados en la casa que compraron juntos.

Captura de pantalla de una publicación de red social con la foto de una pareja vestida de boda junto a un piano y un texto
Ricardo Mendoza afirmó que su matrimonio con Katya Mosquera fue "lo que queríamos, con quien quisimos".

Mendoza también agradeció a las personas que respetaron ese espacio de privacidad durante la boda. “Quiero agradecer a todos los que respetaron eso y nos dieron la oportunidad de vivir esta experiencia con amor y confianza. Creo que la palabra familia es justa para este recuerdo eterno de este momento canónico en nuestra historia”, indicó el comediante.

La dedicatoria a Katya Mosquera

El cierre del mensaje estuvo dirigido directamente a Mosquera, a quien Mendoza describió como “el amor de mi vida” en una serie de imágenes futuristas y cotidianas sobre el porvenir de la pareja.

“Ahora, amor de mi vida, sigamos la aventura juntos. Encontremos un tesoro, hagamos que nuestros hijos lleguen a Neptuno, construyamos una casa en una estrella o simplemente reposemos en nuestras mecedoras mientras encendemos un celular viejo del año 2026 y revisemos esas antiguas fotos de aquel bello momento donde nos dimos ese sí que cargan los más inmensos te amo que sentimos”, escribió Mendoza al final de su publicación.

Composición de dos fotos de una pareja el día de su boda: a la izquierda, un beso en blanco y negro; a la derecha, un abrazo en color
La boda civil de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera se celebró el 22 de agosto en su vivienda tras tres semanas de preparativos.

La mención de sus hijos en el mensaje incluye tanto a Cristóbal, el hijo que la pareja tuvo en febrero de 2026, como al hijo que Mosquera tuvo en una relación anterior. El comediante siempre ha dejado ver que mantiene una buena relación con el menor y no ha mostrado diferencias entre sus hijos.

La reacción de amigos y figuras del espectáculo

La publicación acumuló decenas de comentarios de amigos cercanos y figuras del entretenimiento peruano. Cathy Sáenz, quien asistió a la boda del comediante, escribió “Los amiguitos” acompañado de un emoji, en referencia al vínculo de amistad que mantiene con la pareja.

En una boda llena de detalles personales, Ricardo Mendoza y Katya Mosquera se unieron en matrimonio civil. La celebración, que tuvo lugar en su residencia, contó con figuras como Jorge Luna y una romántica interpretación de piano por parte del novio.

Otros comentarios destacaron el tono del mensaje. El actor Javier Masías describió la publicación como “achoradísimo” y celebró la expresión pública de afecto, mientras que la comunicadora Chiara Pinasco felicitó a la pareja con la palabra “fabulosísimos”. El comunicador Ismael La Rosa y el empresario Juan Carlos Rey de Castro también dejaron mensajes de felicitación, en línea con las muestras de apoyo que la pareja recibió desde el día de la boda.

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