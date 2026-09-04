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La defensora estadounidense que Universitario fichó para reforzar su zaga en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las Leonas suman músculo defensivo con la llegada de la zaguera norteamericana, quien llega con experiencia en Nicaragua, México y Filipinas para el torneo continental en Quito

Valeria Itzel – Universitario de Deportes – Copa Libertadores Femenina – Perú – deportes – 3 septiembre
La futbolista norteamericana de 27 años pasó por el Real Estelí de Nicaragua, el Mazatlán FC de México y el Stallion Laguna FC de Filipinas antes de llegar al fútbol peruano. (Universitario de Deportes)
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La dirección deportiva de Universitario de Deportes formalizó la contratación de Valeria Itzel, defensora de nacionalidad estadounidense, para integrar el plantel femenino de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026.

El club crema lo comunicó a través de sus redes sociales este jueves 3 de septiembre. “Valeria Itzel, zaguera estadounidense, llega para reforzar el fondo de las Leonas en la CONMEBOL Libertadores Femenina. Nuestra defensa se hace más férrea con su llegada”, publicó la institución al dar la bienvenida a la futbolista de 27 años. La competencia continental se disputará en Quito, Ecuador, entre el 15 y el 31 de octubre.

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Una línea defensiva con nombre propio

Valeria Itzel – Universitario de Deportes – Copa Libertadores Femenina – Perú – deportes – 3 septiembre
Valeria Itzel se suma a una zaga que ya cuenta con Ana Gutiérrez, Milagros Rolón, Daniana Farías y Stephanie Lacoste. Su llegada amplía las variantes defensivas de las Leonas. (Universitario de Deportes)

Itzel se incorpora a una zaga que ya cuenta con figuras de peso. La chilena Ana Gutiérrez y la lateral derecha paraguaya Milagros Rolón, seleccionada de su país, son dos de las incorporaciones internacionales que la directiva merengue había concretado con anterioridad. A ellas se suman Daniana Farías y Stephanie Lacoste, dos piezas habituales del fondo crema. Con la llegada de la norteamericana, el cuerpo técnico dispone ahora de mayor rotación y variantes tácticas en la zona más retrasada del campo.

El historial de la nueva zaguera abarca distintos continentes. Itzel vistió la camiseta del Real Estelí de Nicaragua y del Mazatlán FC de México antes de llegar al Stallion Laguna FC de Filipinas, club con el que alcanzó los cuartos de final de la Champions League Femenina del continente asiático. Ese recorrido la convierte en una de las incorporaciones con mayor bagaje internacional entre todas las refuerzos que las Leonas han sumado en este mercado.

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La apuesta de Universitario no se limitó al sector defensivo. En materia ofensiva, la delantera Alesia García se unió al grupo, al igual que la defensora Grace Cagnina, ambas seleccionadas peruanas con pasado en Alianza Lima. La portera Mia Shalit también se sumó al plantel para ampliar las opciones bajo los tres palos.

El boleto a Quito y el formato del torneo

Valeria Itzel – Universitario de Deportes – Copa Libertadores Femenina – Perú – deportes – 3 septiembre
La Copa Libertadores Femenina 2026 se disputará en Quito del 15 al 31 de octubre. El torneo tendrá cuatro grupos de cuatro clubes y los dos primeros de cada zona avanzarán a cuartos. (Universitario de Deportes)

Las Leonas aseguraron su presencia en la Copa Libertadores Femenina al ganar el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, correspondiente a la temporada anterior. Ese título les otorgó la plaza continental y las puso en la mira de los clubes más poderosos del continente.

El certamen organizado por la CONMEBOL reunirá a 16 equipos en formato de cuatro grupos de cuatro clubes cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, y la competencia se extenderá hasta una final única. A la fecha, 13 de los 16 participantes ya tienen confirmada su clasificación. Los clasificados son Belgrano de Argentina; Corinthians, Cruzeiro y Palmeiras de Brasil; Colo Colo y Universidad de Chile; Independiente del Valle y LDU de Ecuador; Libertad y Olimpia de Paraguay; Universitario de Perú; Nacional de Uruguay; y Caracas de Venezuela. Restan por definirse los representantes de Bolivia y Colombia.

La ‘U’ femenina, en modo continental

Valeria Itzel – Universitario de Deportes – Copa Libertadores Femenina – Perú – deportes – 3 septiembre
La llegada de Valeria Itzel se integra a una planificación que también sumó a Ana Gutiérrez, Milagros Rolón y Alesia García. Las Leonas buscan llegar con mayores variantes al torneo. (Universitario de Deportes)

La planificación del equipo crema para la Libertadores contrasta con la simultaneidad de objetivos en el fútbol masculino, donde Universitario de Deportes también compite en el Torneo Clausura de la Liga 1 con la vista puesta en el denominado Tetra, el cuarto título consecutivo en el torneo local.

En el frente femenino, sin embargo, la atención está puesta de lleno en Quito. La directiva apostó por un plantel amplio, con incorporaciones nacionales e internacionales, y la llegada de Valeria Itzel cierra por ahora el reclutamiento en la línea de fondo. Las fechas del torneo —del 15 al 31 de octubre— dejan poco margen para el rodaje, por lo que la integración de los nuevos fichajes al esquema titular será uno de los principales desafíos del cuerpo técnico en las próximas semanas. El grupo que le tocará enfrentar a las Leonas en la fase de grupos aún no fue confirmado por la CONMEBOL.

La zaguera estadounidense de 27 años llega como refuerzo del plantel femenino, que ya sumó a Ana Gutiérrez y Milagros Rolón, y apunta a Quito, donde el torneo se juega del 15 al 31 de octubre (Universitario de Deportes)

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