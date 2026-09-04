Pelea en Renovación Popular: Lourdes Alcorta señala que Norma Yarrow “metió la pata” al pedir salida de Óscar Arriola

La senadora cuestionó el pronunciamiento de los diputados de su partido y defendió que el jefe de la PNP complete los dos años previstos para su gestión, pese a los cuestionamientos que ha enfrentado

Guardar

La senadora de Renovación Popular Lourdes Alcorta marcó distancia este jueves con la postura de la bancada de diputados de su partido, que pidió la salida del comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, y calificó como una “metida de pata” la decisión de respaldar públicamente su retiro.

“Lamento la opinión de Norma Yarrow”, afirmó en una entrevista con Canal N, en referencia a la diputada de su formación que había exigido que Arriola no permaneciera “ni un minuto más” en el cargo.

PUBLICIDAD

Alcorta defendió que el jefe policial permanezca los dos años previstos para su gestión, pues consideró que los cambios constantes en los altos mandos durante los últimos gobiernos afectaron la “institucionalidad y la moral” de la PNP.

La senadora recordó que durante los gobiernos de Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022) se produjeron sucesivos relevos de generales, una situación que, según afirmó, terminó generando inestabilidad dentro de la institución policial.

Lourdes Alcorta se desmarca de los diputados de Renovación Popular y cuestiona su pedido para retirar a Óscar Arriola de la jefatura de la PNP

También reconoció que Arriola ha afrontado cuestionamientos durante su gestión, pero consideró que estos no justifican su salida inmediata. “Tiene una carrera, a luchado contra el terrorismo, ha tenido metidas de pata, pero (...) todos tenemos papelones por momentos, y eso no justifica que lo arranquen de la Policía y lo saquen de acá”, dijo.

PUBLICIDAD

La senadora explicó que el comunicado en el que se solicitó la salida de Arriola fue emitido por la bancada de diputados y aseguró que los senadores de la agrupación no compartieron esa posición. “En la bancada de senadores ninguno estaba de acuerdo”, afirmó.

Ante la consulta sobre si el comunicado de los diputados representaba la posición de todo el partido que dirige el exalcalde Rafael López Aliaga, Alcorta remarcó que ambas bancadas funcionan de manera separada pese a pertenecer al mismo partido.

“Podemos ser la misma bancada, pero tenemos caminos diferentes, estamos separados. (Lo de Yarrow) fue una metida de pata que ya fue, ya pasó”, concluyó.

PUBLICIDAD