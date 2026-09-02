Perú

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más artistas vuelven a Perú en el Sound Music Fest: fecha, precio de entradas y más del evento

Los reconocidos artistas se alistan para un reencuentro con sus seguidores. Conoce todos los detalles del concierto

Cinco cantantes posan para un afiche promocional sobre un fondo violeta, vistiendo gafas oscuras, camisetas y gorras
Los cantantes urbanos Ozuna, Farruko y Myke Towers forman parte de los artistas confirmados para el festival Sound Music Fest en Perú.
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El Sound Music Fest reunirá a Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán el próximo 7 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. El cartel también contempla la participación de DJ de la escena local.

La cita musical congregará a artistas de distintas etapas del reggaetón y los sonidos urbanos. La jornada incluirá presentaciones en vivo, espacios gastronómicos y diferentes zonas de acceso para el público.

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Ozuna será uno de los protagonistas de la fecha. El cantante puertorriqueño regresará a Lima con un repertorio que incluye varios de los temas que lo consolidaron dentro de la música urbana latina.

Farruko también forma parte de la programación. El artista llegará al Estadio Nacional como uno de los nombres centrales de una noche que reunirá a intérpretes con recorridos y estilos distintos. A ellos se suma Myke Towers, quien ha mantenido presencia en la escena urbana con lanzamientos propios y colaboraciones con otros músicos del género.

Afiche promocional en tonos azules con los rostros de cinco cantantes urbanos y el texto Sound Music Fest, 07 Noviembre, Estadio Nacional
El cartel publicitario del Sound Music Fest anuncia la presentación de Ozuna, Farruko y Myke Towers el 7 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

El cartel contará además con Ñengo Flow y Kevin Roldán. Ambos completan la lista de artistas anunciados para este festival, cuya realización está programada para el sábado 7 de noviembre de 2026.

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La ubicación VIP Experience estará instalada en el campo, frente al escenario. El público también podrá adquirir entradas para las tribunas Occidente, Oriente y Apdayc, esta última situada en el sector Norte del Estadio Nacional.

La preventa para clientes de Interbank se realizó el 30 y 31 de agosto con un 20% de descuento en las localidades participantes. La venta general comenzó el 1 de setiembre a través de la plataforma Joinnus.

El músico y cantante puertorriqueño Ozuna. EFE/Daniel Pérez.
El músico y cantante puertorriqueño Ozuna. EFE/Daniel Pérez.

Zonas y precios para el Sound Music Fest

La venta general del Sound Music Fest está disponible mediante Joinnus. Estas son las localidades anunciadas y los valores informados para cada una:

  • VIP Experience
    • Precio con 20% de descuento Interbank: S/316,10
    • Precio general: S/399,48
  • Occidente
    • Precio con 20% de descuento Interbank: S/236,43
    • Precio general: S/298,80
  • Oriente
    • Precio con 20% de descuento Interbank: S/236,43
    • Precio general: S/298,80
  • Tribuna Apdayc, sector Norte
    • Precio con 20% de descuento Interbank: S/149,91
    • Precio general: S/189,46
Cuadro tarifario con precios en soles para zonas como Experiencia VIP, Occidente, Oriente, Tribuna y palcos, con descuento del veinte por ciento
Una lista tarifaria detalla los precios regulares y con descuento en soles para las zonas y palcos del festival de música en Perú.

Los precios promocionales correspondieron a la preventa exclusiva para clientes de Interbank. Los palcos no integran esta lista de tarifas, ya que su venta se realiza mediante reserva.

El Palco Box Interbank y el Palco Box Pilsen están destinados a grupos de hasta 10 personas.

¿Cómo comprar entradas en Joinnus?

Paso 1. Ingresa a la página web de Joinnus.

Paso 2. Si todavía no tienes una cuenta, haz clic en “Iniciar sesión” y selecciona la opción “Regístrate aquí”.

Paso 3. Completa el formulario con tus datos personales. Puedes crear tu perfil con una dirección de correo electrónico o mediante una cuenta de Facebook. Acepta los términos y condiciones de la plataforma para concluir el registro.

Paso 4. Revisa el correo electrónico que utilizaste. Joinnus enviará un mensaje para confirmar y activar tu cuenta. Tras validar el registro, ingresa nuevamente a la plataforma y escribe “Sound Music Fest” en el buscador.

Paso 5. Selecciona la localidad de tu preferencia, de acuerdo con la disponibilidad que aparezca en la página Elige la cantidad de entradas que deseas comprar y revisa el importe total de la operación.

Paso 6. Selecciona el método de pago que prefieras y completa la información solicitada para finalizar la compra.

Paso 7. Una vez aprobado el pago, las entradas aparecerán en la sección “Mis entradas” de tu cuenta. La plataforma también puede enviarlas al correo electrónico asociado al registro.

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