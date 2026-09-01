Perú

Hallan en Kuélap pequeñas esculturas de piedra con rasgos femeninos que estarían vinculadas a rituales de fertilidad y abundancia del periodo inca

Las piezas fueron recuperadas durante excavaciones arqueológicas en Amazonas y presentan características semejantes a las llamadas conopas o illas conopas

Se recuperaron pequeñas esculturas de piedra durante excavaciones en Kuélap, Amazonas. Difusión
Se recuperaron pequeñas esculturas de piedra durante excavaciones en Kuélap, Amazonas. Difusión
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El Ministerio de Cultura reportó el hallazgo de pequeñas esculturas de piedra durante excavaciones arqueológicas en Kuélap, Amazonas. Las piezas, conocidas como illas, representan animales con rasgos sexuales femeninos y aportan nuevos elementos para el estudio de las prácticas rituales desarrolladas en el sitio durante el periodo inca.

El descubrimiento fue comunicado por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, dependencia del Ministerio de Cultura encargada de las acciones arqueológicas en la región. Las características de los objetos permiten establecer una posible relación con las conopas o illas conopas, piezas empleadas en contextos rituales vinculados con la fertilidad, la abundancia y la protección.

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Las esculturas recuperadas también permiten examinar la relación entre las prácticas religiosas y las actividades vinculadas con la producción agrícola y ganadera. Dentro de la tradición andina, este tipo de objetos podía asociarse con la protección de los rebaños, las cosechas y el bienestar de las familias.

El hallazgo adquiere relevancia para el estudio de Kuélap debido a que el sitio registra una ocupación correspondiente al Horizonte Tardío, periodo relacionado con la presencia y expansión del Estado inca en la región. Las piezas pueden aportar datos sobre el contacto entre tradiciones rituales locales y prácticas vinculadas con el ámbito andino de ese periodo.

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Esculturas vinculadas con las conopas

Las piezas fueron recuperadas durante excavaciones arqueológicas en Amazonas y presentan características semejantes a las llamadas conopas o illas conopas. Difusión
Las piezas fueron recuperadas durante excavaciones arqueológicas en Amazonas y presentan características semejantes a las llamadas conopas o illas conopas. Difusión

Según la información difundida por el Ministerio de Cultura, las piezas recuperadas presentan características semejantes a las conopas o illas conopas. Se trata de pequeñas esculturas, por lo general elaboradas en piedra, cuya representación más frecuente corresponde a camélidos.

La investigación arqueológica relaciona estos objetos con prácticas destinadas a propiciar la fertilidad y la abundancia. También se les vinculaba con la protección de animales, cultivos y grupos domésticos. En determinados contextos, las conopas cumplían una función tutelar dentro del ámbito familiar.

Algunas piezas de este tipo contaban con cavidades destinadas a recibir ofrendas. Entre los elementos utilizados para esos actos se encontraban la grasa de camélido, las hojas de coca y la chicha. Estos depósitos formaban parte de prácticas mediante las cuales las personas establecían relaciones rituales con objetos y elementos asociados con fuerzas de la naturaleza.

El significado de los rasgos femeninos

El Ministerio de Cultura informó que las esculturas podrían estar relacionadas con prácticas rituales vinculadas con la fertilidad, abundancia y protección. Difusión
El Ministerio de Cultura informó que las esculturas podrían estar relacionadas con prácticas rituales vinculadas con la fertilidad, abundancia y protección. Difusión

Las esculturas descubiertas en Kuélap presentan una característica que orienta las nuevas investigaciones: la representación de animales con rasgos sexuales femeninos. De acuerdo con la información arqueológica proporcionada, esta particularidad sugiere una posible relación con conceptos de fertilidad y reproducción.

La presencia de estos elementos permite plantear nuevas preguntas sobre el uso de las illas dentro de las prácticas rituales del sitio. El análisis de las piezas puede contribuir a determinar si estos conceptos correspondían a tradiciones previas, si fueron incorporados durante el periodo inca o si adquirieron nuevos significados dentro de ese contexto.

El Ministerio de Cultura señala que las evidencias recuperadas abren nuevas líneas de investigación sobre las prácticas rituales desarrolladas en Kuélap. El estudio de las esculturas permitirá examinar su posible función y su relación con otras expresiones religiosas presentes durante el Horizonte Tardío.

Conopas y relaciones rituales durante el periodo inca

La investigación arqueológica citada por el Ministerio de Cultura también plantea que las conopas no estuvieron limitadas al ámbito doméstico. Estos objetos pudieron participar en dinámicas político-religiosas desarrolladas durante el Estado inca.

Dentro de ese marco, las piezas podían intervenir en relaciones entre las familias, las huacas y el poder estatal. Su significado se vinculaba con nociones de reciprocidad, equilibrio, fertilidad y protección, elementos presentes en determinadas prácticas rituales del mundo andino.

Esta información permite ubicar el hallazgo de Kuélap dentro de un escenario de interacción cultural correspondiente al Horizonte Tardío. La presencia inca en la región constituye el contexto arqueológico desde el cual se estudian las piezas y su posible relación con tradiciones rituales locales.

Nuevas líneas para el estudio arqueológico de Kuélap

Las representaciones de animales con rasgos sexuales femeninos abren nuevas preguntas sobre las prácticas religiosas desarrolladas en Kuélap durante el Horizonte Tardío. Difusión
Las representaciones de animales con rasgos sexuales femeninos abren nuevas preguntas sobre las prácticas religiosas desarrolladas en Kuélap durante el Horizonte Tardío. Difusión

Las illas con rasgos sexuales femeninos recuperadas durante las excavaciones incorporan nuevas evidencias para el conocimiento de las prácticas rituales en Kuélap. Sus características permiten analizar la posible presencia de conceptos relacionados con la reproducción y la fertilidad dentro de las expresiones religiosas del sitio.

El Ministerio de Cultura, mediante la DDC de Amazonas, considera estas piezas dentro de las evidencias que permiten ampliar la investigación sobre las prácticas desarrolladas en Kuélap durante el periodo inca. El análisis también contempla la posibilidad de identificar procesos de continuidad, incorporación o resignificación de elementos propios de la tradición ritual andina.

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