Llovizna vuelve a inundar el bypass de Villa María del Triunfo y se convierte en una ‘piscina’

Las intensas garúas de la madrugada han provocado nuevamente la inundación del bypass Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo, obligando a las autoridades a cerrar el paso. Un bus quedó atrapado en el agua, mientras que las vías alternas también se encuentran anegadas, generando gran malestar entre los conductores.

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Las garúas registradas durante la madrugada de este martes 1 de septiembre volvieron a dejar inundado el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, por lo que la vía fue cerrada de manera preventiva para evitar que vehículos particulares y unidades de transporte público queden atrapados. Una situación que ya se ha visto en anteriores oportunidades.

Durante una transmisión de Panamericana Noticias, se detalló que el agua empozada impedía el paso en ambos sentidos dentro del paso a desnivel. Vehículos municipales bloquearon los accesos al bypass ante el riesgo de que los conductores ingresaran y quedaran varados.

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La acumulación de agua obligó a desviar el tránsito hacia las vías laterales, donde también se formaron charcos de gran tamaño. Conductores de autos, combis, mototaxis y vehículos de carga redujeron la velocidad para atravesar la zona.

Llovizna vuelve a inundar el bypass de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo| Foto: DSN Noticias

Cierre temporal

La medida preventiva se tomó luego de un episodio ocurrido el 21 de agosto, cuando un vehículo quedó atrapado en la parte baja del bypass a causa de la acumulación de agua.

En esta nueva jornada, el nivel del agua volvió a impedir el tránsito por el paso a desnivel. Los agentes municipales señalaron que el cierre respondió a un criterio de seguridad, con el objetivo de impedir que las unidades ingresen a un tramo sin condiciones para circular.

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El problema afectó también a quienes transitaban a pie por los alrededores. Algunos vehículos pasaron a velocidad elevada por las vías auxiliares y levantaron agua hacia las veredas, una situación que perjudicó especialmente a motociclistas y transeúntes.

Los conductores expresaron su malestar por una situación que, según indicaron, se repite cada vez que hay lloviznas o garúas en el distrito. También advirtieron que el agua puede ocasionar daños mecánicos a sus vehículos.

Villa María del Triunfo: el bypass de Pachacútec quedó intransitable por el agua empozada| Foto: Alma Noticias

Realizan limpieza

Al lugar también llegaron de trabajadores municipales y, de forma preliminar, como integrantes de Defensa Civil. Los funcionarios tomaron fotografías y evaluaron el estado del bypass antes de iniciar las labores para retirar el agua.

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En las paredes de la estructura aún se apreciaban marcas del nivel que alcanzó el agua durante la inundación de agosto. Los vecinos manifestaron preocupación por la repetición de los aniegos y por la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en los próximos meses.

Hasta el momento de la transmisión, el bypass permanecía cerrado y el tránsito continuaba por rutas alternas con presencia de agua empozada.

Recomendaciones

Ante lluvias, garúas y aniegos, las autoridades recomiendan evitar cruzar zonas inundadas, pasos a desnivel, ríos o quebradas, tanto a pie como en vehículo.

Los conductores deben disminuir la velocidad, conservar distancia de seguridad y no ingresar a vías con agua acumulada, pues esta puede ocultar huecos o desniveles.

En casa, es aconsejable limpiar techos, canaletas y desagües, además de cortar la electricidad si el agua amenaza las instalaciones. Las familias deben identificar rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de encuentro.

También conviene preparar una mochila de emergencia y seguir los avisos oficiales del Senamhi, Indeci y las municipalidades. Durante una emergencia, evite exponerse innecesariamente, respete los cierres viales y comuníquese con las autoridades ante cualquier situación de riesgo.