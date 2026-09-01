Corte de luz en Lima y Callao este miércoles 2 de septiembre: revisa las zonas y horarios afectados

El servicio eléctrico será interrumpido temporalmente este miércoles 2 de septiembre en distintos puntos de Lima y Callao. La medida forma parte de la programación de trabajos de la empresa distribuidora y se desarrollará durante diferentes horarios a lo largo de la jornada.
La programación de corte de luz comprende sectores específicos de San Juan de Lurigancho, Callao, Lima Cercado y Carabayllo. Es importante precisar que los cortes no abarcan necesariamente a todo un distrito, sino únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas incluidas en el cronograma.
¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 2 de septiembre?
Los horarios y sectores considerados en la programación son los siguientes:
San Juan de Lurigancho
De 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
- Urb. Canto Rey: manzanas A, B, I, J y K.
- Jr. Río Huallaga: cuadra 5 y manzana O.
- Jr. Río Huaura: cuadras 4 y 5.
- Jr. Río Santa Fe: cuadra 4 y manzana TI.
- Asociación Pro Vivienda Garagay: manzanas B, J y G1.
Callao
De 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Av. A: cuadra 4, edificio 2 Cerezos.
- Av. Federico Fernandini: cuadra 4, bloques 7Z, 8Z y 9Z, Santa Marina Norte.
- Calle Lambayeque: cuadra 3.
- Calle Pacasmayo: cuadra 2.
- Calle Supe: cuadras 3 y 4.
- Calle Chachapoyas: cuadras 1, 3 y 5.
- Jr. Chiclayo: cuadra 2.
- Jr. Supe: cuadras 3, 4, 5 y 6.
- Jr. Pacasmayo: cuadra 2.
Lima Cercado
De 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Urb. Conde de la Vega.
- Av. Óscar R. Benavides: cuadras 18, 19 y 20.
- Av. Luis Carranza: cuadras 18 y 19.
- Av. Nicolás Dueñas: cuadras 8 y 9.
Callao
De 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Urb. Industrial Bocanegra.
- Av. Elmer Faucett: manzana F.
- Calle 1: cuadra 1, manzanas F y E.
San Juan de Lurigancho
De 8:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Urb. Canto Rey.
- Av. Próceres de la Independencia: cuadras 32 y 33.
- Jr. Amazonas: cuadra 32.
- Manzanas G, N1 y Q.
Carabayllo
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Pro. Vivienda Histórico Punchauca: manzanas A, E y F.
- Asociación Residencial de Vivienda El Palmar de Carabayllo: manzanas A, B y C.
- Pro. Vivienda Las Flores: manzana B.
Carabayllo
De 9:30 a. m. a 6:30 p. m.
- A.H. Su Majestad Hirohito: manzanas A, B, C, D, E, E1, F, G, H e I.
- Comité 38 Ampliación Señor de Luren: manzanas 10Q, 11R y 12Ñ.
- Agrupación Familiar El Resplandor V Sector El Progreso de Carabayllo: manzanas A y B.
San Juan de Lurigancho
De 10:00 a. m. a 3:30 p. m.
En la Urb. Jardines de San Juan, la interrupción comprende los siguientes puntos:
- Av. Los Tusílagos: cuadra 1, manzanas P y U.
- Av. Próceres de la Independencia: cuadras 11, 12 y 13, manzana L.
- Calle Cedros: cuadra 12, manzana W.
- Calle Las Cidras: manzana P.
- Calle Las Lausonias: cuadra 1, manzana V y Z.
- Calle Los Hinojos: cuadras 1 y 13, manzana P.
- Jr. Los Aloes: cuadra 12, manzanas W y Y.
- Jr. Los Arándanos: cuadras 1 y 2, manzanas L y P.
- Jr. Los Mirabales: cuadras 1, 10, 12 y 13, manzanas L, P, U y Z.
- Jr. Los Palmitos: cuadras 1 y 12, manzana Y.
- Jr. Los Ruibarbos: cuadra 1, manzanas U y V.
- Jr. Los Tomillos: cuadra 1, manzanas V y Y.
- Jr. Los Tornillos: cuadra 1.
- Pasaje 1: manzana Z.
- Pasaje Privado: cuadras 1 y 4.
¿Qué hacer antes y durante un corte de luz?
Si tu vivienda o negocio se encuentra dentro de las zonas programadas, puedes tomar algunas precauciones para reducir las molestias durante la interrupción:
- Carga previamente celulares, laptops y baterías externas para contar con autonomía durante el periodo sin suministro.
- Desconecta equipos eléctricos sensibles, como televisores, computadoras y electrodomésticos, para evitar posibles inconvenientes cuando se restablezca la energía.
- Mantén cerrada la refrigeradora y el congelador tanto como sea posible para conservar la temperatura de los alimentos.
- Utiliza linternas en lugar de velas para reducir riesgos de accidentes dentro del hogar.
- Si trabajas desde casa, anticipa las actividades que dependan de internet o electricidad y busca una alternativa de conexión o energía cuando sea necesario.
- Al finalizar el horario programado, verifica que los equipos eléctricos estén en condiciones antes de volver a utilizarlos.
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