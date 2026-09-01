Corte de luz en Lima y Callao este miércoles 2 de septiembre: revisa las zonas y horarios afectados

Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)

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El servicio eléctrico será interrumpido temporalmente este miércoles 2 de septiembre en distintos puntos de Lima y Callao. La medida forma parte de la programación de trabajos de la empresa distribuidora y se desarrollará durante diferentes horarios a lo largo de la jornada.

La programación de corte de luz comprende sectores específicos de San Juan de Lurigancho, Callao, Lima Cercado y Carabayllo. Es importante precisar que los cortes no abarcan necesariamente a todo un distrito, sino únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas incluidas en el cronograma.

¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 2 de septiembre?

Los horarios y sectores considerados en la programación son los siguientes:

San Juan de Lurigancho

De 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Urb. Canto Rey: manzanas A, B, I, J y K.

Jr. Río Huallaga: cuadra 5 y manzana O.

Jr. Río Huaura: cuadras 4 y 5.

Jr. Río Santa Fe: cuadra 4 y manzana TI.

Asociación Pro Vivienda Garagay: manzanas B, J y G1.

Callao

De 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Av. A: cuadra 4, edificio 2 Cerezos.

Av. Federico Fernandini: cuadra 4, bloques 7Z, 8Z y 9Z, Santa Marina Norte.

Calle Lambayeque: cuadra 3.

Calle Pacasmayo: cuadra 2.

Calle Supe: cuadras 3 y 4.

Calle Chachapoyas: cuadras 1, 3 y 5.

Jr. Chiclayo: cuadra 2.

Jr. Supe: cuadras 3, 4, 5 y 6.

Jr. Pacasmayo: cuadra 2.

Lima Cercado

De 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Urb. Conde de la Vega.

Av. Óscar R. Benavides: cuadras 18, 19 y 20.

Av. Luis Carranza: cuadras 18 y 19.

Av. Nicolás Dueñas: cuadras 8 y 9.

Callao

De 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Urb. Industrial Bocanegra.

Av. Elmer Faucett: manzana F.

Calle 1: cuadra 1, manzanas F y E.

San Juan de Lurigancho

De 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Urb. Canto Rey.

Av. Próceres de la Independencia: cuadras 32 y 33.

Jr. Amazonas: cuadra 32.

Manzanas G, N1 y Q.

Carabayllo

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Pro. Vivienda Histórico Punchauca: manzanas A, E y F.

Asociación Residencial de Vivienda El Palmar de Carabayllo: manzanas A, B y C.

Pro. Vivienda Las Flores: manzana B.

Carabayllo

De 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

A.H. Su Majestad Hirohito: manzanas A, B, C, D, E, E1, F, G, H e I.

Comité 38 Ampliación Señor de Luren: manzanas 10Q, 11R y 12Ñ.

Agrupación Familiar El Resplandor V Sector El Progreso de Carabayllo: manzanas A y B.

San Juan de Lurigancho

De 10:00 a. m. a 3:30 p. m.

En la Urb. Jardines de San Juan, la interrupción comprende los siguientes puntos:

Av. Los Tusílagos: cuadra 1, manzanas P y U.

Av. Próceres de la Independencia: cuadras 11, 12 y 13, manzana L.

Calle Cedros: cuadra 12, manzana W.

Calle Las Cidras: manzana P.

Calle Las Lausonias: cuadra 1, manzana V y Z.

Calle Los Hinojos: cuadras 1 y 13, manzana P.

Jr. Los Aloes: cuadra 12, manzanas W y Y.

Jr. Los Arándanos: cuadras 1 y 2, manzanas L y P.

Jr. Los Mirabales: cuadras 1, 10, 12 y 13, manzanas L, P, U y Z.

Jr. Los Palmitos: cuadras 1 y 12, manzana Y.

Jr. Los Ruibarbos: cuadra 1, manzanas U y V.

Jr. Los Tomillos: cuadra 1, manzanas V y Y.

Jr. Los Tornillos: cuadra 1.

Pasaje 1: manzana Z.

Pasaje Privado: cuadras 1 y 4.

¿Qué hacer antes y durante un corte de luz?

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu vivienda o negocio se encuentra dentro de las zonas programadas, puedes tomar algunas precauciones para reducir las molestias durante la interrupción:

Carga previamente celulares, laptops y baterías externas para contar con autonomía durante el periodo sin suministro.

Desconecta equipos eléctricos sensibles , como televisores, computadoras y electrodomésticos, para evitar posibles inconvenientes cuando se restablezca la energía.

Mantén cerrada la refrigeradora y el congelador tanto como sea posible para conservar la temperatura de los alimentos.

Utiliza linternas en lugar de velas para reducir riesgos de accidentes dentro del hogar.

Si trabajas desde casa, anticipa las actividades que dependan de internet o electricidad y busca una alternativa de conexión o energía cuando sea necesario.

Al finalizar el horario programado, verifica que los equipos eléctricos estén en condiciones antes de volver a utilizarlos.