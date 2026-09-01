Impactante video registró el momento en que un chofer en estado de ebriedad atropella y mata a adulto mayor en Piura

Un hombre de 80 años, identificado como Francisco Espinosa Morante, murió trágicamente tras ser atropellado por un conductor en presunto estado de ebriedad en Piura. Familiares y vecinos, en medio del dolor, exigen justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable | Buenos días, Perú

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La tragedia ocurrió en la ciudad de Piura, al norte del Perú, y terminó con la vida de Francisco Espinoza Morante, de 80 años, quien se encontraba en la avenida José Aguilar Santisteban cuando fue atropellado por un automóvil. El adulto mayor se dirigía a un entierro familiar y esperaba un vehículo para trasladarse hacia un paradero y luego viajar a la provincia de Morropón.

Las cámaras de videovigilancia registraron el momento del accidente en horas de la mañana del 29 de agosto. En las imágenes se observa cómo un vehículo blanco, que circulaba a excesiva velocidad, invade la berma donde se encontraba el octogenario y termina impactándolo y arrastrándolo varios metros violentamente.

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El hecho generó indignación entre los vecinos de la zona. Tras el atropello, varias personas intentaron enfrentarse al conductor, identificado como Arturo Encalada Bustinza, pero la intervención de agentes de la Policía evitó que la situación pasara a mayores. El hombre fue detenido por las autoridades.

Familiares denuncian que conductor estaba ebrio

Imágenes de vigilancia registran el atropello de un adulto mayor por un vehículo en Piura, en un incidente que involucra a un conductor ebrio. (Buenos Días Perú)

Tras el accidente, familiares y testigos señalaron que el conductor habría estado en presunto estado de ebriedad al momento del atropello. Esta versión también fue relacionada con un video difundido tras el hecho, en el que se le observa consumiendo bebidas alcohólicas antes del accidente.

Una familiar de la víctima aseguró que la prueba de alcoholemia dio positivo.

“No es justo que a una persona tan buena como nosotros lo conocíamos le hayan quitado la vida de esa manera por unos irresponsables”, manifestó una vecina.

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Otra residente señaló que el adulto mayor deja ocho hijos y varios nietos, quienes acompañaron sus restos durante el último adiós.

Féretro fue llevado al lugar del accidente

En medio del dolor y la indignación, los familiares trasladaron el féretro de Francisco Espinoza Morante hasta el lugar donde ocurrió el atropello. Allí, acompañados por vecinos, exigieron que el caso sea investigado y que no quede impune.

“Yo le pido a las autoridades que sean neutrales, que sean transparentes, que cumplan con el castigo de la ley que se merece ese mal chofer”, reclamó uno de los vecinos.

Los pobladores insistieron en que se determinen las responsabilidades por la muerte del octogenario y que, si se acredita responsabilidad penal, el conductor sea sancionado conforme a ley.

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“Lo que queremos nosotros es que no quede impune. Eso es lo que le pedimos de todo corazón”, expresó otra vecina.

El cortejo fúnebre continuó hasta el cementerio, donde los familiares de Francisco Espinoza Morante le dieron el último adiós, mientras sus vecinos mantienen el pedido de justicia y esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias del fatal atropello.

Accidentes de tránsito, la primera causa de muerte violenta en Perú

Muertes por homicidios y accidentes de tránsito durante enero 2025. (Foto: Andina)

Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las principales causas de muerte violenta en el Perú. En lo que va de 2026, más de 2.200 personas han perdido la vida en siniestros viales, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud (Minsa), una cifra que supera ampliamente las muertes ocasionadas por homicidios en el país.

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El problema está estrechamente relacionado con conductas de riesgo de los usuarios de las vías. Entre los principales factores aparecen el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor, el consumo de alcohol y, en menor medida, la imprudencia de peatones y pasajeros. De hecho, solo durante el primer semestre de 2026, la Sutran detectó 22.220 infracciones por exceso de velocidad mediante sus cinemómetros en las carreteras nacionales.

Las estadísticas del INEI permiten dimensionar el peso de estas conductas. En el primer semestre de 2025 se registraron 43.361 accidentes de tránsito y las principales causas fueron la imprudencia o ebriedad del conductor, con 15.333 casos (35,4%), y el exceso de velocidad, con 9.818 (22,6%). En conjunto, ambas causas representaron el 58% de los accidentes registrados.

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La imprudencia o ebriedad del peatón o pasajero también figura entre las causas identificadas por las autoridades. En ese mismo periodo se contabilizaron 1.209 accidentes asociados a esta categoría, equivalente al 2,8% del total. El INEI incluye además entre las causas el desacato de señales de tránsito por parte de conductores y peatones.