Perú

Magaly Medina no cree que Gisela Valcárcel financie sola ‘El Gran Show’: “Dice eso para los incautos”

La conductora de espectáculos asegura que las palabras de la ‘Señito’ fueron solo para buscar que algún canal apueste por su proyecto

Una presentadora de televisión de cabello rojizo, vestida de negro, se sienta en un escritorio blanco con un fondo geométrico de colores. Habla y gesticula con las manos. En el escritorio hay un vaso con líquido verde y documentos. Se observa el logo de "MAGALY TV La Firme" y una frase en pantalla que dice "¡SIGUE CON SUS GISELADAS!". La transmisión en vivo de ATV está indicada en la esquina superior derecha. El video es un segmento de programa de televisión.
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Magaly Medina puso en duda que Gisela Valcárcel financie por cuenta propia los 12 especiales de ‘El Gran Show’ que la conductora evalúa producir como despedida del formato. Para la figura de Magaly TV, la firme, el anuncio buscaría despertar el interés de alguna señal de televisión.

La polémica surgió luego de que Gisela Valcárcel hablara sobre la posibilidad de retomar el espacio de baile con una temporada limitada. La presentadora señaló que desea realizar una serie de emisiones especiales para agradecer al público que acompañó al programa durante sus distintas etapas.

La conductora, conocida como la ‘Señito’, planteó la idea durante una conversación en el streaming de María Pía Copello. Allí sostuvo que aún no define el lugar ni la plataforma desde donde podría concretar la propuesta.

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¿Vuelve ‘El Gran Show’? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming
¿Vuelve ‘El Gran Show’? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming
“Me gustaría hacer 12 especiales de ‘El Gran Show’. Me encantaría para decir gracias. Me encantaría poder ser yo quien pague esos programas. Creo que el Gran Show merece una despedida. No sé dónde lo voy a hacer”, expresó Valcárcel.

Sus palabras abrieron especulaciones sobre un posible regreso a la televisión. El formato fue uno de los proyectos más identificados con la trayectoria de la presentadora y tuvo varias temporadas en la pantalla chica.

Para Magaly Medina, la declaración de su colega no debe leerse como un compromiso definitivo de financiar toda la producción. La conductora sostuvo que la propuesta fue formulada de una manera que puede resultar atractiva para los ejecutivos de los canales.

Durante la reciente emisión de Magaly TV, la firme, Medina ironizó sobre el anuncio y cuestionó la intención detrás de la posibilidad de pagar los programas con recursos propios.

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Magaly Medina en el set de su programa junto a una pantalla que muestra una imagen de Gisela Valcárcel en una transmisión
Magaly Medina comenta en su programa sobre la financiación de las producciones televisivas de Gisela Valcárcel.

“Ella misma se empaquetó, se hizo un lazo y dijo: el programa merece tener un gran cierre, un gran final. Yo estaría dispuesta a financiarla”, comentó la periodista de espectáculos.

Medina añadió que esa presentación podría funcionar como un mensaje dirigido a las televisoras interesadas en recuperar a Valcárcel para un proyecto de entretenimiento. “Ella eso dice para que un incauto de alguna televisora diga: ‘Ah, ella lo va a financiar, hay que traerla’”, afirmó.

La conductora también rechazó la imagen de desprendimiento que, a su juicio, Valcárcel intenta transmitir al mencionar que asumiría el costo de la producción. Sus críticas se centraron en la forma en que la figura televisiva expuso públicamente su planteamiento.

“Lo que me causa ruido siempre es cuando la gente dice cosas para que el público piense que es una persona desprendida: ‘Ay, es que yo me lo puedo pagar’. Sí, claro. Ay, Gisela, por Dios. Ya te conocemos. Acá sí sabemos de qué pie cojeas”, sostuvo Medina.

Pantalla dividida con Magaly Medina a la izquierda gesticulando en un set y Gisela Valcárcel a la derecha con auriculares ante un micrófono
La conductora Magaly Medina cuestiona las declaraciones de Gisela Valcárcel sobre la financiación independiente de su programa de televisión.

Gisela Valcárcel podría llegar a Latina

En el mismo programa, Magaly Medina sostuvo que el anuncio de Gisela Valcárcel habría recibido una respuesta desde Latina. La periodista mencionó las declaraciones recientes de Eric Jurgensen, gerente general de la señal, sobre conversaciones con la conductora.

“Hay alguien que sí agarró la oferta en el aire y es su amigo Jurgensen, gerente general de Latina, que ya salió a declarar que, por supuesto, ya están en conversaciones”, manifestó Medina.

Para la presentadora de espectáculos, las declaraciones del ejecutivo reflejan que la idea de Valcárcel despertó interés dentro del canal. “Ella tiró la carnada y en Latina mordieron el anzuelo”, añadió.

Gisela Valcárcel en el escenario de El Gran Show junto al logotipo del canal de televisión Latina
La conductora Gisela Valcárcel mantiene conversaciones para sumarse a la programación del canal Latina Televisión, según confirmó Eric Jurgensen.

Jurgensen confirmó que existen diálogos tanto con Gisela Valcárcel como con Ethel Pozo, hija de la conductora y actual figura de la televisión peruana. No obstante, evitó detallar si esos acercamientos corresponden a una propuesta concreta o a la negociación de un formato específico.

“¿Si me gustaría que Gisela se sume a las filas de Latina? Estamos conversando, estamos conversando con Ethel también, así que vamos a ver. Pronto habrá novedades”, declaró el gerente general del canal en una entrevista reciente.

La mención a Pozo amplía las alternativas sobre una eventual incorporación de ambas figuras a la señal. Por ahora, no se ha precisado si las conversaciones contemplan el retorno de ‘El Gran Show’, un nuevo espacio de entretenimiento o proyectos distintos para cada conductora.

Jurgensen también destacó la vigencia de Valcárcel y se mostró dispuesto a trabajar con ella. “Ella tiene un potencial muy grande, siempre lo ha tenido y yo voy a seguir apostando por ella también”, indicó.

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