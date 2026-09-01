Mototaxistas extorsionados: 120 mil pagan entre 5 y 20 soles por cupo diario

Más de 120,000 mototaxistas formales en Lima Metropolitana son víctimas de extorsión, obligados a pagar cupos diarios de entre 5 y 20 soles. Cansados de la inseguridad, el gremio ha convocado a un paro para el 15 de septiembre.

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Más de 120 mil mototaxistas formales de Lima Metropolitana afrontan a diario una amenaza que golpea directamente sus ingresos: la extorsión. Según el gremio, los conductores deben entregar entre cinco y veinte soles diarios a organizaciones criminales para poder trabajar. Ante esta situación, los representantes del sector anunciaron un paro y una movilización para el próximo 15 de septiembre.

La denuncia expone una realidad que afecta la economía de quienes dependen de este servicio para sostener a sus familias. Un mototaxista que prefirió mantener su identidad en reserva explicó que el pago exigido puede alcanzar los 20 soles por jornada. A ello se suman otros gastos indispensables, como el combustible y la alimentación, por lo que el dinero que finalmente llega al hogar resulta insuficiente.

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“La extorsión que se está pagando es de 20 soles. Ahora, para la comida y la casa no está quedando casi nada. Son 20 soles, más otros 20 soles de combustible. Te das cuenta de que, al final, solo llevas 10 soles para la casa y, con las cosas tan caras, no alcanza para nada”, señaló a las cámaras de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Algunos conductores aseguran que reciben amenazas de más de una organización criminal y entregan dinero por temor a represalias - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El problema puede agravarse cuando un mismo trabajador recibe amenazas de más de una organización. De acuerdo con integrantes del gremio, existen conductores que optan por entregar dinero a diferentes grupos para evitar represalias. Sin embargo, esta situación no siempre llega a conocimiento de las autoridades debido al temor de las víctimas.

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“Hay instituciones que pagan y, por temor a las represalias, no quieren dar sus datos ni denunciar. No es un caso que solamente figure en las estadísticas o en los registros de la Policía”, señaló otro representante del sector.

La inseguridad también ha alcanzado a dirigentes que participan en las acciones para enfrentar esta problemática. Uno de los representantes de los mototaxistas en San Juan de Lurigancho sufrió un atentado con explosivos contra su vivienda, un hecho que incrementó la preocupación entre los integrantes de este colectivo.

Los representantes del sector sostienen que ya mantuvieron reuniones con el ministro del Interior y el general PNP Óscar Arriola. No obstante, consideran que los compromisos asumidos todavía no se traducen en medidas de protección suficientes para quienes salen todos los días a prestar el servicio en distintos puntos de la capital.

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La extorsión reduce los ingresos de los conductores y afecta directamente el dinero destinado a la alimentación y los gastos del hogar - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Frente a este escenario, el gremio anunció una movilización para el 15 de septiembre. La convocatoria contempla la participación de conductores procedentes de diferentes zonas de Lima Metropolitana. Según uno de sus dirigentes, los grupos del cono sur, norte y oeste se desplazarán hacia puntos de concentración como parte de la protesta.

“Vamos a salir este 15 de septiembre a un gran paro, a una gran movilización de parte de todos. Hemos coordinado con los compañeros. Por ejemplo, los del cono sur van a salir desde esa zona, van a atravesar la línea y van a venir marchando. Igual también participarán los compañeros del cono norte y del cono oeste”, manifestó.

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El gremio reclama la instalación de una mesa de diálogo con las principales autoridades del país y la adopción de medidas específicas para proteger a los conductores frente a las amenazas. Para sus integrantes, el problema no solo representa una pérdida económica, sino también un riesgo permanente para su integridad.

Cada jornada implica buscar pasajeros, cubrir gastos y generar ingresos para el hogar. Sin embargo, para miles de trabajadores existe ahora una preocupación adicional antes de finalizar el día: reunir el dinero exigido por los extorsionadores y volver a casa con vida.