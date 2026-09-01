Perú

Reality con Samahara Lobatón y Youna fue suspendido: productor de ‘La Prisión de Destino 2’ da explicaciones y estima fuertes pérdidas de hasta USD 400 mil

La producción terminó antes de lo previsto luego de acusaciones anónimas y su creador explicó que buscó proteger a quienes esperaban resoluciones administrativas en Estados Unidos

Samahara Lobatón y Youna se quedan sin reality tras cancelación. YouTube/ Captura
Samahara Lobatón y Youna se quedan sin reality tras cancelación. YouTube/ Captura
Guardar

El productor dominicano Danny Pérez afirmó que canceló el reality La Prisión de Destino 2 ante denuncias anónimas vinculadas con la situación migratoria de parte del elenco, aunque negó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hayan ingresado al lugar donde se realizaba la producción en Miami. El programa contaba con la participación de Samahara Lobatón y Youna.

La producción terminó antes de lo previsto luego de que circularan versiones sobre presuntos reportes a las autoridades migratorias. Pérez sostuvo que no existió una intervención en el set y que tomó la decisión de suspender el proyecto como medida de prevención, debido a que algunos participantes tendrían trámites migratorios pendientes.

PUBLICIDAD

“Nadie estaba indocumentado. Hay personas que estaban en proceso, con parole, asilo, esperando un trámite”, manifestó el productor al referirse a la situación de quienes formaban parte del reality.

Según su relato, las denuncias generaron preocupación por la posibilidad de que una inspección o una investigación afectara los procesos administrativos de los concursantes. No precisó qué tipo de denuncias recibió, cuándo fueron realizadas ni ante qué organismo se habrían presentado.

Fotografía dividida que muestra a Samahara Lobatón a la izquierda y a Youna a la derecha frente a edificios
Samahara Lobatón y Youna se quedaron sin reality.

Tampoco hay información pública que confirme una intervención de ICE en las instalaciones de La Prisión de Destino 2. La versión de la cancelación y el origen de la polémica fue expuesta por Pérez en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Priorizó la situación migratoria de los participantes

El productor explicó que decidió interrumpir las transmisiones para evitar eventuales consecuencias para los integrantes del programa. Aseguró que su mayor preocupación era que alguno de los participantes fuera detenido en medio de una situación migratoria sin resolver.

Yo me hubiese sentido mal, pésimo, si a cualquiera de los muchachos me lo sacan del estudio esposado, me lo meten a la cárcel, duran 90 días ahí”, expresó.

Pérez insistió en que la producción se desarrollaba de forma legal y señaló que él tampoco tiene problemas con su documentación en Estados Unidos. “Yo no estoy indocumentado, no tengo miedo. Todo lo estoy haciendo legal”, afirmó.

El caso puso el foco sobre las diferencias entre estar indocumentado y encontrarse a la espera de una resolución migratoria. Las solicitudes de asilo, los permisos temporales y otros procedimientos pueden mantener a una persona en Estados Unidos mientras su expediente sigue en evaluación, aunque las condiciones dependen de cada caso.

En ese contexto, el responsable del reality sostuvo que prefirió detener las grabaciones antes que exponer a los concursantes a una situación que pudiera complicar sus expedientes. Su decisión alcanzó a todo el elenco, entre ellos Samahara Lobatón, figura peruana de televisión, y Youna, expareja de la influencer.

La producción había concentrado atención en redes sociales por el formato de convivencia y por la participación de personajes conocidos del entretenimiento peruano y latinoamericano. Sin embargo, la controversia migratoria desplazó el contenido habitual del programa y precipitó su final.

Un hombre con gorra y camiseta gris sentado en una silla negra dentro de una habitación con paredes oscuras, una escalera y una caja de cartón
Productor habla sobre La Prisión de Destino 2.

Pérdidas de hasta USD 400 mil

Pérez también abordó el impacto económico de la cancelación. Indicó que la interrupción del reality supondría una pérdida que estimó entre USD 300 mil y USD 400 mil, aunque no ofreció un detalle de los gastos, contratos o inversiones incluidos en esa cifra.

“Decidí perder 300 mil, 400 mil dólares. No sé cuánto será”, declaró. El productor presentó esa decisión como una forma de priorizar el bienestar de las personas que integraban el proyecto por encima de la continuidad de las transmisiones.

La suspensión de un reality de estas características implica gastos relacionados con el alquiler del espacio, equipos técnicos, personal de producción, alojamiento, alimentación, logística y acuerdos de difusión. Pérez no confirmó si los participantes recibirán pagos pese a la cancelación anticipada ni explicó qué ocurrirá con el material que ya había sido grabado.

Imagen dividida: a la izquierda, un hombre habla sentado en una silla negra; a la derecha, una mujer y un hombre están de pie en un gimnasio
El programa de realidad "La Prisión de Destino 2", con Samahara Lobatón y Youna, fue cancelado tras denuncias ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Durante su descargo, el influencer reconoció que atravesó un período de tensión por las denuncias. “El estrés… tenía una angustia en el corazón. Le dije a mi esposa que no podía más”, señaló.

También cuestionó a quienes, según él, promovieron acusaciones contra la producción. “Esas personas maliciosas, que sé que están viendo, espero que se sientan orgullosas, satisfechas por lo que hicieron”, sostuvo, aunque luego aclaró que no responsabilizaba a una persona en particular.v“No tengo nada en contra de nadie. No culpo a nadie”, agregó.

“Esto no para aquí”, aseguró tras el final de La Prisión de Destino 2

Pese a la suspensión, Danny Pérez descartó que el cierre de La Prisión de Destino 2 implique el final de sus proyectos audiovisuales. El productor anticipó que volverá con nuevas propuestas, aunque no dio detalles sobre fechas, formatos o participantes.

Esto no para aquí, a mí estos tropezones me encantan porque ahora me voy a levantar más fuerte, voy a venir más fuerte que nunca”, expresó.

Pérez también afirmó que no guarda resentimiento por lo sucedido. “Sin odio con nadie porque eso no existe en mi corazón”, concluyó.

Mientras todo se aclara y las aguas se calman, Samahara Lobatón y Youna se quedaron sin reality. La expareja estaba dando de qué hablar en el reality internacional.

Samahara Lobatón en bikini turquesa habla con Youna frente a un gráfico de televisión con un titular informativo
Samahara Lobatón discute con Youna durante su participación en el programa La prisión del destino 2. (América TV)

Temas Relacionados

Samahara LobatónYounaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

La voleibolista de República Dominicana cumplió en julio de 2026 el castigo de dos años que recibió por un caso de dopaje y retornará a las canchas

Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

Marsh: El Niño puede dejar a empresas en Perú sin el 70% de su personal disponible, mientras coberturas de salud no dejan de subir

El ausentismo, las enfermedades y la dificultad para retener tanto personal técnico como no calificado pueden trasladar el impacto directamente a la producción

Marsh: El Niño puede dejar a empresas en Perú sin el 70% de su personal disponible, mientras coberturas de salud no dejan de subir

Presidente de Géminis apunta contra Alianza Lima tras proponer que Perú Sub 19 participe en Liga de Vóley: “No tiene ninguna en selección”

Luis Linares se mostró en desacuerdo con la inclusión de la ‘bicolor’ en la Liga Peruana de Vóley durante la temporada 2026/2027 y planteó otras alternativas para que las jóvenes sumen rodaje

Presidente de Géminis apunta contra Alianza Lima tras proponer que Perú Sub 19 participe en Liga de Vóley: “No tiene ninguna en selección”

Llovizna vuelve a inundar el bypass de Villa María del Triunfo y se convierte en una ‘piscina’

El paso fue cerrado de forma preventiva tras la acumulación de agua que bloqueó la circulación vehicular en ambos sentidos durante las primeras horas de la mañana

Llovizna vuelve a inundar el bypass de Villa María del Triunfo y se convierte en una ‘piscina’

Mototaxistas extorsionados: 120 mil pagan entre 5 y 20 soles por cupo diario

Los mototaxistas denuncian que deben sumar el pago a extorsionadores a otros costos diarios como combustible y alimentación

Mototaxistas extorsionados: 120 mil pagan entre 5 y 20 soles por cupo diario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta segundo proyecto para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta segundo proyecto para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Tania Ramírez, allegada del ministro de Educación, renuncia al directorio de la Derrama Magisterial

El ministro Rafael Belaúnde justifica la ausencia de César Astudillo, titular del Mininter, en el operativo de Trujillo

Rafael Belaúnde sobre Óscar Arriola: “No soy quién para juzgar el trabajo del general”, pero respalda su mandato legal de dos años

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Pietro Sibille contó cómo el alcohol y las drogas lo alejaron de su carrera durante 30 años: “Me iba a morir si seguía asi”

Pietro Sibille contó cómo el alcohol y las drogas lo alejaron de su carrera durante 30 años: “Me iba a morir si seguía asi”

Magaly Medina no cree que Gisela Valcárcel financie sola ‘El Gran Show’: “Dice eso para los incautos”

Angie Jibaja reapareció pidiendo transferencias por Yape desde Brasil: “Estoy medio borracha la verdad”

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro desde el 7 de septiembre, ¿cómo hacerlo?

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

DEPORTES

Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

Presidente de Géminis apunta contra Alianza Lima tras proponer que Perú Sub 19 participe en Liga de Vóley: “No tiene ninguna en selección”

Cambios en la programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV

‘Cóndor’ Mendoza pidió la salida de 11 jugadores de Alianza Lima a fin de año: “El equipo se ha relajado”

Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026