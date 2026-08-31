Perú

Magaly Medina critica a Yaco Eskenazi por exponer sus diferencias económicas con Natalie Vértiz: "Me pareció poco caballeroso"

La conductora criticó que el exchico reality hiciera públicos sus reclamos sobre los gastos del hogar y recordó que la modelo fue quien sostuvo a la familia cuando él estaba sin trabajo

Magaly Medina y sus panelistas analizan las polémicas declaraciones de Yaco Eskenazi, quien se quejó públicamente de que Natalie Vértiz no comparte los gastos del hogar. La conductora califica de 'poco caballeroso' el accionar del exchico reality. Video: ATV / Magaly TV La Firme
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Yaco Eskenazi encendió la polémica esta semana al revelar, durante el show que tiene junto al ‘Loco’ Christian Wagner, que siente que carga solo con las deudas del hogar que comparte con su esposa, la modelo Natalie Vértiz. Las declaraciones llegaron a ‘Magaly TV La Firme’ y generaron la reacción inmediata de Magaly Medina, quien no solo cuestionó el tono de los reclamos sino que salió en defensa de la exreina de belleza. “Eso me sonó muy feo. No me cuadra”, afirmó la conductora.

El episodio se produjo en el marco del debate sobre el modelo 50/50 en las parejas, un tema que Eskenazi aprovechó para contar detalles de cómo se distribuyen los pagos en su casa. Lo que comenzó como una anécdota dentro de su espectáculo terminó por convertirse en tema dentro de la farándula peruana.

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Lo que dijo Yaco: deudas, la Sunat y el profesor de violín

Durante su presentación junto a Wagner, Eskenazi describió una dinámica en la que, según su versión, Vértiz le solicita que asuma pagos pero no le devuelve los montos que le adeuda. “La verdad es que tengo deudas y parece que solo yo estoy condenado a pagar las deudas, porque no sé por qué Natalie piensa que ella no las tiene que pagar”, afirmó el conductor.

La comparación que más llamó la atención fue la que hizo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). “Natalie cobra como la Sunat, pero no paga”, declaró, antes de relatar una situación concreta que ilustra su reclamo: su esposa le pidió que cubriera el pago del profesor de violín de sus hijos y los gastos de un viaje familiar. Cuando él le propuso que lo pagara ella y lo descontara de lo que le debía, la respuesta fue directa. “Ahí me mira y me dice: ‘Deposita nomás’. Me hace pagar cosas y no me paga lo mío”, relató Eskenazi.

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Fotografía dividida con la conductora Magaly Medina a la izquierda y la pareja conformada por Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz a la derecha
Magaly Medina cuestiona las declaraciones de Yaco Eskenazi sobre los gastos compartidos en su matrimonio con la modelo Natalie Vértiz.

El conductor también mencionó otro episodio que graficó su postura: una de las nanas que trabaja en su hogar sufrió un accidente y se fracturó la clavícula. Fue él quien asumió la totalidad de los gastos médicos. “Yo asumí los costos, transferí, pagué al doctor, a la clínica, todo”, señaló.

La respuesta de Magaly: “Me pareció poco caballeroso”

Las declaraciones de Eskenazi llegaron rápidamente al programa de Magaly Medina, quien las analizó con una postura clara a favor de Vértiz. La conductora recordó un antecedente que, a su juicio, cambia el peso de los reclamos: cuando Eskenazi atravesó una etapa sin trabajo, fue Vértiz quien sostuvo económicamente a la familia. Esto fue contando por el propio ex chico reality.

Desde esa perspectiva, Medina consideró que ahora que al conductor le va bien, hacer reclamos públicos por montos menores resulta fuera de lugar. “Me pareció poco caballeroso”, sentenció la conductora en su programa. La frase resumió su posición: el respaldo mutuo dentro del matrimonio debería primar sobre los desacuerdos puntuales, y exponerlos frente al público, además, no es la vía más adecuada para resolverlos. Medina fue más allá en su cuestionamiento.

Consideró que la manera en que Yaco Eskenazi presentó sus reclamos no fue la más apropiada y dejó en claro que ese tipo de asuntos debería resolverse en privado, sin involucrar a la audiencia. Sus comentarios generaron una nueva ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron su lectura y quienes consideraron que el conductor tenía derecho a hablar de su situación.

Tras esta nueva polémica en la pareja, Natalie Vértiz aún no ha emitido ninguna declaración pública sobre los reclamos de su esposo ni sobre los gastos que este mencionó. Eskenazi y Vértiz se conocieron en 2013 en el reality ‘Esto es Guerra’ y se casaron el 11 de julio de 2015. Son padres de Liam, de doce años, y Leo, de cinco.

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