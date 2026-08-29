Perú

Joven autista muere atrapado en incendio en SMP: su madre intentó rescatarlo entre las llamas

La madre de Gustavo, paciente oncológica, contó entre lágrimas que quiso volver por su hijo, pero no pudo ingresar debido al riesgo de derrumbe.

Este video presenta la cobertura de un incendio en San Martín de Porres. Un reportero informa en vivo desde una calle donde se observan personas y vehículos de emergencia. Se muestran imágenes de una vivienda con daños estructurales por el fuego y la presencia de bomberos. El evento resultó en la muerte de Gustavo Tuero Apolinario, un joven de 23 años con espectro autista. Su madre, Gladys Apolinario, es entrevistada en el lugar. El cuerpo fue retirado por personal forense. La acción ocurre en la calle Max Hule, Lima.
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Un joven de 23 años perdió la vida tras quedar atrapado dentro de su vivienda durante un incendio registrado en el distrito limeño de San Martín de Porres. Gustavo Tuero Zapolinario, quien tenía una condición dentro del espectro autista, se encontraba en el inmueble cuando se desató el fuego y no pudo reaccionar ni evacuar a tiempo.

El siniestro ocurrió el pasado 24 de agosto en una vivienda ubicada en la calle Max Uhle, cerca de la avenida José Granda y del óvalo José Granda. Las causas del incendio aún no han sido determinadas, aunque se especula que se originó tras la explosión de un balón de gas. El inmueble sufrió graves daños y quedó inhabitable.

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Madre intentó rescatar a su hijo

La tragedia golpeó especialmente a Gladis Zapolinario, madre del joven, quien también se encontraba dentro de la vivienda. La mujer, quien es paciente oncológica, relató entre lágrimas que intentó regresar para rescatar a Gustavo, pero la estructura comenzó a ceder y se volvió imposible ingresar.

“Pero no pude, no pude porque todo se estaba cayendo. Estaba cayendo y yo quería rescatar a mi hijo”, contó la madre, visiblemente afectada al nocticiero de 24 Horas de Panamericana.

Gladis explicó que su hijo, debido a su condición, no reaccionó ante la emergencia como lo habría hecho otra persona, y terminó quedándose en la vivienda.

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“No reacciona. No reacciona. No tiene la reacción como cualquiera de nosotros. Él es un joven con una discapacidad”, señaló.

Ante el peligro, la mujer tuvo que salir de la vivienda para pedir ayuda y retirar el balón de gas. Cuando intentó volver por su hijo, los presentes le impidieron ingresar debido al riesgo de que la casa colapsara.

“Cuando quise entrar no me dejaron porque la casa estaba que se caía”, relató entre lágrimas.

Fiscalía demoró cuatro horas para el levantamiento del cuerpo

Bomberos y policías permanecen junto a un camión de emergencias frente a un edificio con mangueras en el suelo
Integrantes del cuerpo de bomberos y agentes policiales atienden una emergencia en un inmueble en una zona urbana. (Panamericana)

El cuerpo de Gustavo permaneció durante más de cuatro horas dentro del inmueble, mientras la familia esperaba la llegada del representante del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la espera, su madre hizo un pedido entre lágrimas:

“Lo único que pido es que venga el fiscal. Son más de cuatro horas que estamos esperando. Que tengan un poquito de empatía, por favor”.

Finalmente, el cuerpo del joven fue retirado de la vivienda y trasladado a la Morgue de Lima.

La casa quedó inhabitable, por lo que la familia deberá abandonar temporalmente el inmueble y trasladarse a la vivienda de uno de sus hijos. Gladis, además, enfrenta además un cáncer agresivo.

La familia queda ahora a la espera de las diligencias que permitan esclarecer las causas del incendio que terminó con la vida de Gustavo.

¿Qué NO hacer con un balón de gas para prevenir incendios?

  • No inclines, acuestes ni voltees el balón de gas para intentar que “salga más gas” cuando se está acabando. Al hacerlo, el GLP líquido puede ingresar al regulador y salir hacia la cocina, aumentando el riesgo de una fuga, una llamarada o un incendio. El balón debe mantenerse siempre en posición vertical.
  • No sacudas ni golpees el balón para aprovechar el gas restante.
  • No acerques el balón a una fuente de calor ni lo coloques junto a la cocina, horno o calentador.
  • No uses fuego para detectar fugas de gas.
  • No enciendas ni apagues interruptores eléctricos si percibes olor a gas, pues una chispa podría provocar un incendio.
  • No uses mangueras, reguladores o conexiones deterioradas o improvisadas.
  • No almacenes el balón en espacios cerrados o sin ventilación.
  • No intentes mover ni sacar el balón durante un incendio, especialmente si está expuesto al fuego o a altas temperaturas.
  • No regreses a una vivienda incendiada para rescatar el balón u objetos personales. La prioridad es evacuar y ponerse a salvo.

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