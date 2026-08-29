Perú

Menor de 16 años desaparece mientras trabajaba en su mototaxi y encuentran sus cosas frente a una playa del Callao

Jiosyi Estefano Skeyler Córdova Santisteban había confesado a su madre que no se sentía seguro trabajando y le prometió regresar a vivir con ella.

Este video es un reportaje informativo sobre la desaparición de un adolescente en Callao. Las imágenes muestran a una periodista en un estudio de noticias y fotografías del joven de 16 años, Joyce Stefano Skyler Córdoba Santisteban. Se presenta la entrevista con un familiar y tomas exteriores de la sede forense en Callao. El reportaje cubre la búsqueda del menor, cuyas pertenencias fueron halladas en la playa Daniel Alcides Carrión. La familia y las autoridades locales participan en las operaciones de búsqueda.
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La angustia crece en una familia del Callao tras la desaparición de Jiosyi Estefano Skeyler Córdova Santisteban, un adolescente de 16 años cuyo paradero se desconoce desde hace siete días. El menor salió de su vivienda el pasado 21 de agosto para trabajar con su mototaxi en los alrededores del asentamiento humano Sarita Colonia, pero nunca regresó.

De acuerdo con sus familiares, el adolescente había manifestado días antes que no se sentía seguro trabajando y le había prometido a su madre que volvería a vivir con ella junto a su hermano.

Prometió regresar con su madre

Tras la separación de sus padres, Jiosyi se había mudado con su padre. Sin embargo, según contó su madre entre lágrimas, dos días antes de desaparecer el adolescente le expresó su intención de regresar a su antiguo hogar.

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“Mamá, voy a estar contigo, no me siento tranquilo acá”, le habría dicho el menor.

La mujer aseguró que le respondió que su habitación permanecía intacta y que podía volver cuando quisiera. Sin embargo, el adolescente salió a trabajar el 21 de agosto y desde entonces no volvieron a tener noticias de él.

Su padre, por su parte, señaló que el adolescente era una persona reservada y que no solía contarle sus problemas personales, por lo que desconoce si había conversado con alguien sobre alguna situación que lo preocupara.

Dos fotografías de un adolescente con cabello corto y oscuro, una en exteriores con una chaqueta negra y otra de primer plano con camiseta roja
La familia y las autoridades intensifican la búsqueda de un menor de edad reportado como desaparecido en la provincia constitucional del Callao. (Infobae / MIMP)

Encuentran sus pertenencias cerca de una playa

La búsqueda llevó a familiares y autoridades a recorrer diferentes puntos del Callao. Durante las diligencias llegaron hasta la playa Daniel Alcides Carrión, donde encontraron el morral del adolescente y los cables de las luces LED de su mototaxi.

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El hallazgo incrementó la preocupación de sus familiares, quienes temen que el menor pueda haber sido víctima de personas inescrupulosas. Algunos vecinos también les habrían advertido sobre esta posibilidad.

Hasta el momento, sin embargo, no existe información que permita establecer dónde se encuentra Jiosyi ni qué ocurrió después de que salió a trabajar.

La familia también acudió a diferentes hospitales e incluso a la morgue en busca de alguna pista que permita localizarlo, pero no obtuvo respuestas.

Familia pide ayuda para encontrarlo

Mientras continúa la búsqueda, sus padres mantienen la esperanza de encontrarlo con vida.

“Yo sé que tú estás vivo. Si es posible, danos una luz para llegar a ti”, expresó su padre en medio de la desesperación.

Su madre también hizo un llamado al adolescente para que regrese a casa: “Por favor, vuelve a la casa. Ya no me tengas así”, dijo entre lágrimas.

La familia espera que cualquier información que permita conocer el paradero del menor ayude a acelerar su búsqueda y permita que pueda regresar a casa.

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