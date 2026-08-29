Nuevo fenómeno climatológico pone en alerta a la selva peruana: Se esperan lluvias y descenso de temperaturas, según Senamhi

Senamhi advierte que el octavo friaje del año provocará lluvias intensas y descargas eléctricas. Foto: Radio Nacional

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una advertencia por la llegada de un nuevo fenómeno climatológico que afectará a la selva peruana entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre. Según los especialistas, se trata del octavo friaje del año, un evento que traerá lluvias y un notorio descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas.

La masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la tarde del martes y se desplazará por la región de Madre de Dios, con previsiones de lluvias ligeras, descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.

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El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que los termómetros nocturnos en la selva sur marcarán alrededor de 19°C, mientras que durante el día las temperaturas oscilarán entre 24°C y 27°C. Esta combinación de fenómenos meteorológicos motivó a las autoridades a solicitar a la población mantenerse informada mediante la página web y las redes sociales oficiales del Senamhi.

La institución continuará difundiendo actualizaciones del clima mientras avance el friaje. La entidad recomendó a los habitantes de la Amazonía tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Según el Senamhi, “el friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”.

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Este fenómeno, originado por el arribo de aire frío desde la Antártida, afecta primero a la selva sur y, dependiendo de su intensidad, se extiende hacia la selva central y norte. El resultado es una reducción significativa de las temperaturas y la presencia de lluvias y tormentas, lo que obliga a reforzar la vigilancia y el monitoreo en toda la región.

El Niño Global, las DANAs y el impacto en la selva

La coyuntura climática peruana se complica aún más por la influencia del Niño Global y la aparición de Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA). El Senamhi estima que el Fenómeno El Niño alcanzará su punto máximo hacia fin de año y recortará lluvias en el centro y sur del país, mientras que en el norte se prevé un exceso de precipitaciones.

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El meteorólogo Nelson Quispe explicó que, además de las dos DANAs ya registradas, Perú podría enfrentar entre cinco y seis incursiones adicionales en los próximos meses. “Climáticamente, se esperan entre cinco y seis DANAs en incursiones cercanas. Hasta el momento, recién hemos tenido dos, y es muy posible que tengamos más”, sostuvo Quispe en diálogo con Exitosa.

El calentamiento del mar es otra variable a considerar. Según el especialista, Lima registró temperaturas de 28,8°C, cuando lo habitual es 19°C, y en Tumbes se reportaron 37°C días atrás. Este escenario, sumado a la presencia de DANAs, podría potenciar eventos severos como lluvias intensas, vientos fuertes y nieve en zonas altoandinas.

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Quispe describió el fenómeno como un patrón de doble impacto: menos agua en la zona central y sur del país, y exceso de lluvias en el norte. “El Niño costero, su actividad específica es más local. En la zona norte, el exceso de lluvias y en la parte central y sur hay inhibición de lluvias, es decir, deficiencia. En algunos casos más sequía”, explicó el vocero del Senamhi.