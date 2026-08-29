Perú

Nuevo fenómeno climatológico pone en alerta a la selva peruana: Se esperan lluvias y descenso de temperaturas, según Senamhi

El ingreso del octavo friaje del año activa la alerta en la Amazonía peruana. Autoridades anticipan lluvias, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico, mientras observan la evolución de otros eventos climáticos que afectan al país

Lluvias - octavo friaje - selva - senamhi- Perú - 25 de abril
Senamhi advierte que el octavo friaje del año provocará lluvias intensas y descargas eléctricas. Foto: Radio Nacional
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una advertencia por la llegada de un nuevo fenómeno climatológico que afectará a la selva peruana entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre. Según los especialistas, se trata del octavo friaje del año, un evento que traerá lluvias y un notorio descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas.

La masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la tarde del martes y se desplazará por la región de Madre de Dios, con previsiones de lluvias ligeras, descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h.

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El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que los termómetros nocturnos en la selva sur marcarán alrededor de 19°C, mientras que durante el día las temperaturas oscilarán entre 24°C y 27°C. Esta combinación de fenómenos meteorológicos motivó a las autoridades a solicitar a la población mantenerse informada mediante la página web y las redes sociales oficiales del Senamhi.

La institución continuará difundiendo actualizaciones del clima mientras avance el friaje. La entidad recomendó a los habitantes de la Amazonía tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Según el Senamhi, “el friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”.

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Este fenómeno, originado por el arribo de aire frío desde la Antártida, afecta primero a la selva sur y, dependiendo de su intensidad, se extiende hacia la selva central y norte. El resultado es una reducción significativa de las temperaturas y la presencia de lluvias y tormentas, lo que obliga a reforzar la vigilancia y el monitoreo en toda la región.

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El Niño Global, las DANAs y el impacto en la selva

La coyuntura climática peruana se complica aún más por la influencia del Niño Global y la aparición de Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA). El Senamhi estima que el Fenómeno El Niño alcanzará su punto máximo hacia fin de año y recortará lluvias en el centro y sur del país, mientras que en el norte se prevé un exceso de precipitaciones.

El meteorólogo Nelson Quispe explicó que, además de las dos DANAs ya registradas, Perú podría enfrentar entre cinco y seis incursiones adicionales en los próximos meses. “Climáticamente, se esperan entre cinco y seis DANAs en incursiones cercanas. Hasta el momento, recién hemos tenido dos, y es muy posible que tengamos más”, sostuvo Quispe en diálogo con Exitosa.

El calentamiento del mar es otra variable a considerar. Según el especialista, Lima registró temperaturas de 28,8°C, cuando lo habitual es 19°C, y en Tumbes se reportaron 37°C días atrás. Este escenario, sumado a la presencia de DANAs, podría potenciar eventos severos como lluvias intensas, vientos fuertes y nieve en zonas altoandinas.

Quispe describió el fenómeno como un patrón de doble impacto: menos agua en la zona central y sur del país, y exceso de lluvias en el norte. “El Niño costero, su actividad específica es más local. En la zona norte, el exceso de lluvias y en la parte central y sur hay inhibición de lluvias, es decir, deficiencia. En algunos casos más sequía”, explicó el vocero del Senamhi.

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