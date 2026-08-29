Ignacio Buse vs Arthur Fery: día, hora y canal TV de la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse enfrentará a Arthur Fery en la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026.

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El viernes 28 de agosto, Ignacio Buse logró una importante victoria frente al francés Benjamin Bonzi y avanzó a su primera final en cancha dura en el ATP 250 de Winston-Salem 2026. El peruano intentará obtener su primer título en esta superficie ante el británico Arthur Fery, un rival de exigencia.

Programación de la final: Ignacio Buse vs Arthur Fery

Ignacio Buse jugará la final ante Arthur Fery este sábado 29 de agosto a las 15:00 horas de Perú en el Wake Forest University Tennis Complex, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El partido comenzará a las 14:00 horas en México; a las 15:00 horas en Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas en Venezuela, Estados Unidos (hora del Este), Bolivia y Chile; y a las 17:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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El tenista peruano Ignacio Buse logró una histórica clasificación a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Benjamin Bonzi. Revive el punto de partido y la celebración de este hito para el deporte peruano. | ESPN

Dónde ver la final de Ignacio Buse

La final de Ignacio Buse será transmitida en vivo por ESPN, disponible en las principales cableoperadoras de la región, y por Disney+, la plataforma de streaming con derechos sobre el torneo. Ambas alternativas aseguran cobertura en directo para Latinoamérica y España.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del partido, incluyendo la previa y el seguimiento punto a punto a través de su sitio web, así como información sobre las incidencias, declaraciones y reacciones posteriores al encuentro.

Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026: cuándo jugará y su posible rival.

Así clasificó Buse a una nueva final

Ignacio Buse accedió a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026 tras vencer al francés Benjamin Bonzi en tres sets, en el que fue su partido número 50 a nivel de circuito ATP. Esta victoria lo convierte en el primer peruano en alcanzar una final sobre pista dura en 22 años, desde que Luis Horna lo hiciera en Long Island en 2004.

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El limeño arrancó con autoridad en el primer set, quebró el saque de Bonzi en el tercer juego y desplegó una amplia variedad de recursos, como drop shots, voleas y passing shots. El respaldo del público peruano en las tribunas del Wake Forest University Tennis Complex se hizo sentir en cada punto, y Buse cerró el parcial con un claro 6-2.

En el segundo set, Bonzi ajustó su juego, recuperó el quiebre y aprovechó algunos errores de Buse para imponerse 6-4 y forzar un tercer parcial. El francés sacó provecho de su zurda y puso en aprietos al peruano, que sostuvo su servicio en momentos clave.

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El desenlace llegó en el tercer set, donde ‘Nacho’ mostró solidez mental y recuperó el dominio del partido. Quebró el saque de Bonzi en el primer juego tras salvar cuatro puntos de rotura, mantuvo su servicio durante toda la manga y sumó un segundo quiebre para ampliar la diferencia. Con su séptimo ace, selló el 5-1 y luego cerró el encuentro 6-1, asegurando su lugar en la final.

El tenista peruano Ignacio Buse comparte sus emociones tras derrotar a Benjamin Bonzi en la semifinal. En la entrevista, habla sobre cómo superó la ansiedad, la importancia de su fortaleza mental para remontar en el tercer set y agradece el increíble apoyo de la hinchada peruana presente en el estadio. | ESPN

Arthur Fery llega tras clasificar por walkover

Arthur Fery, próximo rival de Ignacio Buse, accedió a la final con relativa facilidad. El británico se midió ante James Duckworth y se llevó el primer set por 6-4.

Durante el segundo parcial, cuando el marcador era 2-1 a favor del australiano, Duckworth debió abandonar el partido por lesión, lo que le otorgó el pase a la final a Fery.

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De esta manera, Fery llega a la definición con menos desgaste físico, mientras que Buse viene de disputar un exigente encuentro de tres sets ante Benjamin Bonzi, en el que permaneció en cancha durante 1 hora y 51 minutos, el doble del tiempo que necesitó el británico para asegurar su clasificación.