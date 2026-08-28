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Alianza Lima cerca del Mundial de Clubes de Vóley 2026: ¿Cuándo inicia el máximo torneo de la FIVB?

Las ‘blanquiazules’ participarían por segunda edición consecutiva en el certamen. A continuación, los detalles de la competencia internacional

Alianza Lima participaría en el Mundial de Clubes de Vóley 2026: conoce cuándo inicia el torneo de la FIVB.
Alianza Lima participaría en el Mundial de Clubes de Vóley 2026: conoce cuándo inicia el torneo de la FIVB.
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El viernes 28 de agosto se confirmó, según información de Puro Vóley, que Alianza Lima participará por segunda vez consecutiva en el Mundial de Clubes de Vóley. Las ‘blanquiazules’ volverán a medirse con los equipos más destacados a nivel internacional. A continuación, todos los detalles del certamen.

¿Cuándo es el Mundial de Clubes de Vóley?

El Mundial de Clubes de Vóley comenzará el 8 de diciembre y se desarrollará en Sao Paulo. El torneo se disputará durante cinco días, finalizando el 13 de diciembre.

Participantes del Mundial de Clubes de Vóley 2026

Esta nueva edición también reunirá a ocho equipos, al igual que el año pasado. El formato contempla una fase de grupos en la primera etapa. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, instancia en la que se definirán los finalistas y, posteriormente, el campeón del torneo.

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Osasco fue confirmado como anfitrión del Mundial de Clubes de Vóley 2026, pese a haber clasificado previamente como subcampeón del Sudamericano.
Osasco fue confirmado como anfitrión del Mundial de Clubes de Vóley 2026, pese a haber clasificado previamente como subcampeón del Sudamericano. Crédito: FIVB

Conoce a los equipos clasificados:

  • Osasco Voleibol Clube (anfitrión)
  • Sesi Vôlei Bauru (campeón del Sudamericano de Clubes)
  • Alianza Lima (tercer lugar del Sudamericano de Clubes)*
  • Nakhon Ratchasima 3M Films VC (subcampeón de la Liga de Campeones de Asia)
  • NEC Red Rockets Kawasaki (campeón de la Liga de Campeones de Asia)
  • Al-Ahly SC (campeón de África)
  • VakıfBank (campeón de la Liga de Campeones de Europa)
  • Eczacıbaşı Dynavit İstanbul (subcampeón de la Liga de Campeones de Europa)

*Falta que FIVB confirme su participación.

Todos los participantes del Mundial de Clubes de Vóley 2026.
Todos los participantes del Mundial de Clubes de Vóley 2026. Créditos: Dosis de Voleibol.

¿Por qué Alianza Lima participará en el Mundial de Clubes de Vóley?

Alianza Lima ocupó el tercer lugar en el último Sudamericano de Clubes, disputado en Lima, tras vencer a la Universidad San Martín en el partido definitorio.

El subcampeón de ese torneo, Osasco Voleibol Clube, fue designado como anfitrión del Mundial en Sao Paulo por la Federación Internacional de Vóley, por lo que su plaza quedó disponible.

A partir de esa decisión, surgió la posibilidad de que Alianza Lima acceda a ese cupo en el Mundial, algo que ya confirmaron medios locales. Sin embargo, aún resta la oficialización por parte de la FIVB, que se espera en los próximos días.

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Las 'blanquiazules' se impusieron 25-20 y ganaron el encuentro. Además, se quedaron con el tercer puesto del torneo - Crédito: Latina.

El plantel de Alianza Lima para la temporada 2026/27

Alianza Lima atraviesa una de sus etapas más exitosas. Además de alcanzar el subcampeonato y el tercer puesto en el Sudamericano de Clubes y participar en un Mundial, el club suma un tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

En la temporada 2026/2027, Alianza buscará el cuarto título consecutivo en el voleibol femenino peruano. Con ese objetivo, la institución ha reforzado su plantel, aunque aún restan cubrir algunas salidas.

La primera baja que afrontó fue la del entrenador Facundo Morando, quien partió a Fluminense de Brasil. En su lugar llegó Alejandro Schneider, procedente de la rama masculina y también argentino.

El entrenador argentino reconoce su nuevo objetivo tras estar acostumbrado a pelear por el título en la Liga Peruana de Vóley. (Video: FOX Sports Argentina)

Entre las jugadoras, Maeva Orle y la mayoría de las extranjeras, salvo Maria Alejandra Marín, dejaron el club. En reemplazo, arribaron figuras nacionales como la armadora Cristina Cuba y la central Flavia Montes, junto a jugadoras extranjeras que destacaron en la última liga, como Allison Holland.

Taylor Fricano fue presentada oficialmente como sustituta de Maeva en la posición de opuesta. A la estadounidense podría sumarse la argentina Daniela Bulaich, quien continúa concentrada con su selección de cara al Campeonato Sudamericano.

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