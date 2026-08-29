Perú perdió casi 60 % de sus glaciares por calentamiento global y cambio climático, según nuevo estudio

Nuevo estudio del Inaigem confirma pérdida del 59 % de glaciares en el Perú.

Guardar

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) revela que Perú ya perdió el 59 % de sus glaciares en las últimas seis décadas.

El nuevo Inventario Nacional de Glaciares, que será presentado oficialmente en los próximos días, confirma la existencia actual de aproximadamente 4.500 glaciares en el territorio nacional.

Según Paola Moschella Miloslavich, directora de investigación en glaciares de Inaigem, “esta pérdida es producto del calentamiento global y del cambio climático”. La especialista, en entrevista con el programa ‘Andina al Día’, detalló que el retroceso glaciar genera nuevas lagunas y expande las existentes, lo que incrementa el peligro de desbordes y aluviones.

PUBLICIDAD

“Con el retroceso del glaciar se van formando nuevas lagunas o también expandiéndose en tamaño las que ya existen, generándose un contexto de incremento de algunos peligros de origen glaciar”, apuntó Moschella.

El nuevo inventario identifica 528 lagunas con riesgo de desborde en el país. De estas, 58 presentan un nivel de riesgo muy alto, principalmente en las regiones de Áncash y Cusco.

La situación recuerda eventos como la tragedia en el condado de Gyirong, en Nepal, y el aluvión que en 1970 arrasó la ciudad de Yungay, en Áncash. En ambos casos, “el desprendimiento de gran cantidad de bloques de hielo” fue el desencadenante principal, explicó Moschella.

PUBLICIDAD

El equipo de Inaigem ha desarrollado un mapa de riesgo que identifica las zonas más expuestas a eventuales aluviones. Este trabajo se apoya en estudios de campo y modelamientos digitales avanzados.

En la zona de influencia del nevado Huascarán, se detectó un glaciar con alta susceptibilidad a desprendimientos y agrietamientos. “Lo venimos monitoreando con fotografías constantes para identificar cómo se van moviendo estas grietas y cómo van avanzando algunas avalanchas más pequeñas”, indicó la especialista.

Con esta información, las autoridades pueden identificar las zonas de riesgo y tomar medidas para la reducción del peligro. El Inaigem provee asistencia técnica para implementar sistemas de alerta temprana y mapas de evacuación que permitan a las comunidades ubicar zonas seguras.

PUBLICIDAD

“Les brindamos asistencia técnica para que ellos puedan implementar, por ejemplo, sistemas de alerta temprana y mapas de evacuación, identificando sus zonas seguras”, señaló Moschella.

Nuevo estudio del Inaigem confirma pérdida del 59 % de glaciares en el Perú.

Lagunas glaciares: monitoreo intensivo y regiones más vulnerables

El Inaigem emitió una alerta tras identificar 528 lagunas glaciares con riesgo de desborde en todo el país. De ese total, 58 lagunas fueron clasificadas en el nivel de riesgo más alto debido a la inestabilidad de sus diques, el volumen de agua y las características geológicas.

Los casos más críticos se concentran en Áncash, Lima, Cusco, Puno, Junín y Huánuco. Entre las lagunas más vigiladas destacan Palcacocha y Parón en Áncash, y Upiscocha en Cusco.

PUBLICIDAD

El monitoreo se realiza mediante sensores hidrometeorológicos, cámaras en vivo y sistemas informáticos que detectan cambios anómalos. Esta información se comunica de inmediato a las autoridades locales, quienes deben activar protocolos de respuesta para reducir el impacto de posibles desbordes.

“Toda esa información la compartimos con los gobiernos locales para que ellos vayan implementando medidas de reducción del riesgo”, explicó Moschella.

La condición de alto riesgo se determina analizando variables como la pendiente, el volumen de agua y la composición de los diques. Tres lagunas —Upiscocha en Cusco, Palcacocha en Huaraz y Gangrajanca en Huánuco— son monitoreadas de forma permanente.

PUBLICIDAD