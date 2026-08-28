Ignacio Buse, finalista del ATP 250 de Winston-Salem 2026: cuándo jugará y su posible rival en el partido por el título

Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026: cuándo jugará y su posible rival.

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El viernes 28 de agosto, Ignacio Buse confirmó su gran presente al imponerse por 2 sets a 0 sobre el francés Benjamin Bonzi y avanzar a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026. A continuación, todos los detalles de la nueva definición que afrontará ‘Nacho’.

¿Cuándo será la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026?

La final se disputará el sábado 29 de agosto en el Wake Forest University Tennis Complex, en Carolina del Norte, Estados Unidos. El horario aún no ha sido confirmado.

Posible rival de Ignacio Buse: James Duckworth o Arthur Fery

El rival de Ignacio Buse se definirá en el duelo entre el australiano James Duckworth y el británico Arthur Fery, programado para este viernes 28 de agosto a las 17:30 horas de Perú.

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Fery parte como favorito para llegar a la final, ya que ocupa el puesto 36 del ranking ATP, mientras que Duckworth se ubica en la posición 79.

El rival de Ignacio Buse saldrá del choque entre James Duckworth y Arthur Fery.

Dónde ver la final de Ignacio Buse en ATP 250 de Winston-Salem

La final que disputará Ignacio Buse se podrá ver en vivo a través de ESPN, presente en las principales cableoperadoras de la región, y también por Disney+, la plataforma de streaming que transmite el torneo. Ambas opciones garantizan cobertura en directo para toda Latinoamérica y España.

Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido decisivo del tenista peruano, con la previa y el seguimiento punto a punto en su sitio web. También se informará sobre las incidencias, declaraciones y reacciones posteriores al partido.

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Así fue el camino de Ignacio Buse a la final

En su debut en el ATP 250 de Winston-Salem 2026, Ignacio Buse se midió ante el australiano Adam Walton y lo superó por 2-1, con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3. En octavos de final, el peruano avanzó tras vencer en sets corridos al alemán Daniel Altmaier (7-5 y 7-5).

En cuartos de final, el ‘Colorado’ logró imponerse al argentino Juan Manuel Cerúndolo en tres sets, con un marcador de 7-6, 4-6 y 6-2, accediendo así a su cuarta semifinal en un torneo ATP.

La primera raqueta nacional celebró su tercera victoria en pista dura, en cuestión de 72 horas, para clasificar a las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026. Crédito: X Winston-Salem.

En la semifinal enfrentó a Benjamin Bonzi, un rival exigente. Buse comenzó firme, adjudicándose el primer set por 6-2. Mantuvo el impulso y quebró el servicio del francés en el segundo set, tomando ventaja de 4-2. Sin embargo, el desgaste físico comenzó a notarse, lo que permitió al francés recuperarse y quedarse con el parcial por 6-4.

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En el set decisivo, Ignacio Buse mostró determinación y logró quebrar el saque del francés en tres ocasiones, sumando varios aces y puntos destacados. Así, selló la victoria con un claro 6-1 y aseguró su lugar en la final.

Esta victoria representa un hito en la carrera de Ignacio Buse, ya que le permitió acceder a su primera final en una cancha dura. Hasta ahora, su única definición previa había sido en arcilla, en el ATP 500 de Hamburgo, donde logró consagrarse campeón frente al estadounidense Tommy Paul.

Ignacio Buse da un paso firme hacia la final del ATP de Winston-Salem al ganar el primer set contra Benjamin Bonzi. Con un juego inteligente y aprovechando los errores del rival, el peruano se acerca a la victoria. | ESPN

Un peruano en una final de cancha dura en ATP después de 22 años

El logro también tiene un significado especial para el tenis peruano. Desde 2004, cuando Lucho Horna llegó a la final del ATP de Long Island —instancia en la que no pudo quedarse con el título—, ningún tenista nacional había alcanzado una final en superficie de cemento. Ahora, Buse buscará sumar un nuevo título y dejar atrás esa racha, que ya suma 34 años sin campeones peruanos en finales ATP disputadas en cancha dura.

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