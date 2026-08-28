Perú

‘Mafe sin R’ de Zaca TV protagoniza nuevo videoclip del cantante urbano Emil, grabado en Medellín

María Fe Delgado aparece junto a su pareja Samantha y resaltó que es poco común ver una pareja de chicas en videoclips de cantantes peruanos.

‘Mafe sin R’ de Zaca TV protagoniza nuevo videoclip del cantante urbano Emil, grabado en Medellín
‘Mafe sin R’ de Zaca TV protagoniza nuevo videoclip del cantante urbano Emil, grabado en Medellín
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‘Mafe sin R’, uno de los rostros más queridos de Zaca TV, dio un nuevo paso en su camino audiovisual al protagonizar el videoclip de ‘Un error?’, el nuevo sencillo del cantante urbano peruano Emil, grabado en Medellín.

La creadora de contenido aparece en pantalla junto a su pareja, Samantha, en una historia que acompaña el concepto central del tema: cuando hay una conexión real entre dos personas, ¿puede llamarse “error” a lo que sienten?

El videoclip y la canción ya están disponibles desde el 27 de agosto en plataformas digitales. La participación de Mafe no solo marca una experiencia distinta frente a cámaras, sino que también destaca por una decisión narrativa poco frecuente en videoclips locales, según lo que ella misma subrayó: la inclusión de una pareja de chicas como eje de la historia.

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Mafe Sin R, rostro de Zaca TV, protagoniza el videoclip “Un error?” del cantante urbano Emil, estrenado el 27 de agosto.
Mafe Sin R, rostro de Zaca TV, protagoniza el videoclip “Un error?” del cantante urbano Emil, estrenado el 27 de agosto.

Un paso nuevo para ‘Mafe sin R’: de la creación de contenido al videoclip musical

‘Mafe sin R’ construyó una comunidad desde el entretenimiento digital, pero esta vez se sumó a una propuesta musical como protagonista, entrando a un formato que exige otra clase de registro: actuación en escenas, construcción de intimidad en pantalla y narrativa visual.

Para ella, la invitación de Emil llegó con una respuesta inmediata. “Cuando Emil me propuso participar en su videoclip, no dudé en aceptar porque he escuchado su música y me parece muy chévere. Él, como persona, también lo es”, afirmó.

En su testimonio, además, destacó el valor simbólico de que el artista haya convocado a ambas para el proyecto. “Además, que nos haya llamado a Samantha y a mí para estar en el videoclip me pareció algo muy lindo”, agregó.

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“Wow, está apostando por nosotras”: la decisión de mostrar una pareja de chicas

Uno de los puntos más fuertes del relato de Mafe fue la diferencia que percibió en la propuesta. Según dijo, no es común ver una pareja de chicas como centro de un videoclip de un cantante peruano.

“Nunca había visto una pareja de chicas en el videoclip de un cantante peruano; me pareció algo diferente, salir de lo habitual, ya que normalmente los videoclips muestran parejas heterosexuales. Así que pensé: ‘Wow, está apostando por nosotras’. Por supuesto dije que sí”, señaló.

Esa frase resume por qué este lanzamiento tiene una lectura que va más allá de la música: la historia no está construida como un recurso de fondo, sino como el núcleo visual del videoclip. Y, en palabras de Mafe, también se trata de visibilidad.

Para Mafe, el proyecto se convirtió en una experiencia profesional y, al mismo tiempo, en un mensaje de representación. “Me siento feliz de ser parte de este proyecto. Espero que a la gente le guste tanto el videoclip como la canción. Estoy muy agradecida por la oportunidad, con Emil y con todos, y por darnos esta visibilidad a la comunidad”, expresó.

La influencer aparece junto a su pareja Samantha en una historia marcada por conexión y complicidad.
La influencer aparece junto a su pareja Samantha en una historia marcada por conexión y complicidad.

Medellín como escenario: el rodaje fuera del país y una experiencia “increíble”

El videoclip fue grabado en Medellín, Colombia, un punto de referencia de la música urbana en Latinoamérica. Para Mafe y Samantha, además, fue una experiencia especial por un motivo personal: era la primera vez que viajaban juntas fuera del país.

“Cuando nos enteramos de que sería en Medellín, fue una locura, porque Samantha y yo nunca habíamos salido del país juntas. Salir del país para actuar en un videoclip fue increíble”, contó.

En el mismo relato, remarcó el ambiente de trabajo y la comodidad que sintieron durante la grabación. “La verdad es que la pasamos muy bien. El equipo de Emil fue increíble, todos muy talentosos. Samantha y yo nos sentimos muy cómodas”, dijo.

Y cerró esa idea con una valoración de la canción: “La canción nos encantó, es muy pegadiza”.

El videoclip fue grabado en Medellín, Colombia, y Mafe contó que fue su primer viaje fuera del país con Samantha.
El videoclip fue grabado en Medellín, Colombia, y Mafe contó que fue su primer viaje fuera del país con Samantha.

“Un error?”: una historia de conexión, complicidad y mirada externa

El videoclip se concibió para reforzar el relato de la canción. De acuerdo con la descripción del proyecto, “Un error?” explora relaciones que desde afuera pueden juzgarse, pero que para quienes las viven tienen sentido. Por eso la presencia de Mafe y Samantha funciona como hilo conductor: su historia en pantalla pone rostro a esa pregunta que da título al tema.

Las escenas recrean momentos de cercanía y complicidad, alineadas con un enfoque emocional: no es una historia de exceso ni de espectáculo, sino de vínculos y sentimientos. En esa lógica, la canción busca instalar el contraste entre lo que otros opinan y lo que la pareja siente, llevando esa tensión a la narrativa visual.

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