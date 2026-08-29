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Ignacio Buse rompe una racha de 22 años para el tenis peruano tras clasificar a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El ‘Colorado’, que será al menos #31 del mundo a partir del lunes, viene firmando una actuación sin antecedentes en su carrera al destacar sobre el cemento de Carolina del Norte

Ignacio Buse destaca en una superficie que suele ser esquiva para los tenistas peruanos.
Ignacio Buse destaca en una superficie que suele ser esquiva para los tenistas peruanos. Crédito: ATP en español.
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Ignacio Buse cerró su semana en Winston-Salem con un hito que el tenis peruano no registraba desde hace más de dos décadas. Al clasificar a la final del ATP 250, el limeño se convirtió en el primer peruano en disputar una definición sobre pista dura en 22 años, una marca que pertenecía a Luis Horna, actual capitán del equipo peruano de Copa Davis. El 29 de agosto de 2004, Horna jugó la final del torneo de Long Island —equivalente hoy a un ATP 250— ante el australiano Lleyton Hewitt, ante quien cayó por 3-6 y 1-6.

Buse llega a esa instancia tras una semana en la que encadenó victorias sobre el alemán Daniel Altmaier, el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el francés Benjamin Bonzi, tres rivales de distinto perfil y todos superados sobre cemento.

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Lo que hace más llamativo el registro es el contexto inmediato. Buse llegó a Carolina del Norte con dos resultados discretos sobre la misma superficie: en Montreal y Cincinnati, sus torneos previos en pista dura, cayó en segunda ronda en su primera participación en ambos casos. Lejos de generar dudas, esos tropiezos parecen haber funcionado como ajuste.

Luis Horna se reúne con Ignacio Buse y Gonzalo Bueno antes de Roland Garros 2026.
Luis Horna junto a Ignacio Buse en la serie de Copa Davis entre Perú y Portugal. Crédito: Tenis al Máximo

El rendimiento del ‘Colorado’ en Carolina del Norte tiene además una consecuencia directa en el ranking. A partir del lunes, Buse será al menos el número 31 del mundo, una posición que marca un nuevo techo en su carrera y que consolida su lugar en la élite del circuito ATP. La progresión es vertiginosa para un jugador de 22 años que disputó su partido número 50 a nivel de Tour precisamente en la semifinal de esta semana, y que acumula ya cuatro semifinales en el circuito, con dos finales y un título.

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¿Cuándo será la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026?

La final se disputará este sábado 29 de agosto en el Wake Forest University Tennis Complex, en Carolina del Norte, Estados Unidos. El horario confirmado es a las 15:00 horas de Perú. Estos son los horarios según el país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 17:00 horas
  • Bolivia, Venezuela y Paraguay: 16:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos (Winston-Salem): 16:00 horas (EDT)
El tenista peruano Ignacio Buse logró una histórica clasificación a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Benjamin Bonzi. Revive el punto de partido y la celebración de este hito para el deporte peruano. | ESPN

El rival de Buse saldrá del duelo entre el australiano James Duckworth y el británico Arthur Fery. El historial del peruano con el inglés es desfavorable: en su único enfrentamiento registrado, Fery se impuso con solidez por 6-3 y 6-1 sobre pista dura, en la clasificación del ATP 250 de Estocolmo.

Con Duckworth, en cambio, no existen antecedentes directos. Cualquiera de los dos representará un desafío distinto al que Buse enfrentó durante la semana, con rivales que también llegan al partido definitivo tras superar instancias exigentes.

Rival confirmado en el US Open 2026

La agenda de Buse no se detiene tras la final. El peruano ya tiene rival confirmado en el cuadro principal del US Open 2026: se medirá ante el local Marcos Giron en primera ronda, con fecha tentativa entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre. El antecedente entre ambos favorece al peruano: Buse venció a Giron en Wimbledon a principios de este año.

Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.
Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.

El paralelismo con Hamburgo es inevitable. Allí, Buse disputó la final un sábado —donde venció al estadounidense Tommy Paul para alzar su primer título ATP— y el lunes ya estaba en la pista de Roland Garros, donde cayó ante el ruso Andrey Rublev en su debut. Ahora el esquema se repite sobre cemento: final en Winston-Salem el sábado y debut en el último Grand Slam de la temporada días después en Nueva York. El desgaste acumulado de una semana con cuatro partidos, sumado al traslado desde Carolina del Norte, representa una variable que el cuerpo técnico del peruano deberá gestionar.

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