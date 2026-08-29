Embajador de EE. UU. sobre convenio entre FBI y PNP: “Es un apoyo técnico para el proceso de seguridad”

El embajador de Estados Unidos en Perú se refirió al convenio firmado entre el FBI y la Policía Nacional (PNP), aclarando que se trata de un "apoyo técnico" para la lucha contra la criminalidad y que sus resultados se ven a diario. (Crédito: Exitosa)

Guardar

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, afirmó que el convenio entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía Nacional del Perú (PNP) es un apoyo técnico orientado a fortalecer los procesos de seguridad en el país. Las declaraciones las brindó a Exitosa tras presidir la ceremonia por los 70 años del programa Fulbright en territorio peruano.

“Es un apoyo técnico para la PNP para apoyarla en el proceso de seguridad y eso es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo”, señaló Navarro a los medios de prensa. El diplomático subrayó que los resultados del trabajo conjunto ya son visibles y que la ciudadanía y los medios de comunicación los perciben a diario. “Muchas pandillas, muchos carteles, muchos grupos transnacionales. Nos estamos enfocando en ello y lo estamos viendo diariamente”, precisó.

PUBLICIDAD

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, respaldó el convenio entre el FBI y la policía peruana para combatir el crimen organizado en el país. (Infobae Perú/PNP/Exitosa)

Enfoque en crimen organizado

El embajador no ofreció cifras ni detalles sobre operaciones concretas, pero dejó en claro que el eje del convenio es el combate al crimen organizado de carácter internacional. La colaboración entre el FBI y la PNP apunta a elevar las capacidades técnicas de la policía peruana frente a estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.

Exitosa informó que Navarro encabezó el acto conmemorativo por el septuagésimo aniversario del programa Fulbright en Perú, una iniciativa de becas internacionales financiada por el gobierno de Estados Unidos que promueve el intercambio académico entre ambos países. A la ceremonia también asistió el canciller Carlos Spá.

PUBLICIDAD

Efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian a personas intervenidas durante un operativo de seguridad. (PNP)

Suspensión de citas para visas en 75 países

Sobre otro tema que generó atención en la agenda bilateral, el embajador se refirió a la suspensión de citas para la obtención de visas estadounidenses en 75 países del mundo. Consultado al respecto por Exitosa, Navarro indicó que la medida no es exclusiva del Perú y que los casos están bajo revisión. “Es una cosa que está pasando en todo el mundo, pero no un tema solamente para el Perú. Así que eso se va a estudiar y vamos a seguir en los procesos que tenemos”, afirmó.

La suspensión afecta a decenas de naciones y responde a una revisión de los procedimientos consulares de Estados Unidos a escala global, según precisó el diplomático sin entregar mayores detalles sobre plazos o alcances de la medida.

PUBLICIDAD

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, habla ante los medios durante la ceremonia por los 70 años del programa Fulbright. (Exitosa)

Consejo Espacial bilateral y programa Fulbright

Además del convenio de seguridad y la situación de las visas, el embajador anunció el lanzamiento del Consejo Espacial Estados Unidos-Perú, un nuevo espacio de cooperación bilateral en materia espacial que amplía el marco de la relación entre ambos países más allá de los temas de seguridad y educación.

El programa Fulbright, cuyo aniversario fue el motivo central de la ceremonia presidida por el embajador, opera en Perú desde hace 70 años y forma parte de la red de intercambio académico más extensa que financia el gobierno estadounidense en el mundo.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, preside la ceremonia del septuagésimo aniversario del programa Fulbright junto al canciller Carlos Spá. (Exitosa)