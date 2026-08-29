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Ignacio Buse y la fortaleza mental que ha construido para instalarse en su segunda final en el ATP Tour: “Pienso en el presente”

El peruano subrayó la forma en que encaró el último parcial ante Benjamin Bondy para clasificar a la final de Winston-Salem y apuntar a su segundo título profesional en el circuito máximo

El tenista peruano Ignacio Buse comparte sus emociones tras derrotar a Benjamin Bonzi en la semifinal. En la entrevista, habla sobre cómo superó la ansiedad, la importancia de su fortaleza mental para remontar en el tercer set y agradece el increíble apoyo de la hinchada peruana presente en el estadio. | ESPN
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Ignacio Buse llegó a la cancha central del Complejo de Tenis de la Universidad Wake Forest con semanas complicadas en el bolsillo. En Montreal y Cincinnati, sus dos torneos previos sobre cemento, cayó en segunda ronda en su primera participación en ambos casos. Ese contexto hace más valiosa la semana que acaba de firmar en Winston-Salem, donde el peruano alcanzó su segunda final en el circuito ATP y la primera sobre pista dura de su carrera, en lo que fue su partido número 50 a nivel de Tour.

La clave, según el propio Buse, no estuvo en el plano técnico sino en el mental. Tras ceder el segundo set ante Benjamin Bonzi cuando lideraba 4-2 y ver cómo el francés igualaba el partido, el peruano encontró la forma de resetear. “Estaba un poquito ansioso. Pero pienso que la manera en la que volví mentalmente al tercer set fue muy positiva”, declaró a pie de pista.

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La ansiedad duró poco: en el set decisivo quebró en el primer juego, no cedió su servicio en toda la manga y quebró dos veces más para cerrar el partido 6-1 con una solidez que contrastó con los vaivenes del segundo parcial.

Ignacio Buse clasificó a su primera final sobre pista dura en Winston-Salem.
Ignacio Buse clasificó a su primera final sobre pista dura en Winston-Salem. Crédito: ATP Tour.

“No pienso en el pasado, pienso en el presente. No creo que estuviera pensando mucho en el marcador hoy. Pensaba punto a punto, sin importar el resultado. Creo que eso me ayudó mucho”, explicó. Una filosofía que, aplicada en los momentos más exigentes del encuentro, terminó siendo determinante.

El estado de confianza del peruano quedó también reflejado en sus cifras con el servicio. Buse registró siete ‘aces’ a lo largo del partido, un número que habla de la agresividad con la que encaró cada turno al saque. “Estoy muy feliz, estoy muy confiado en mi servicio. Realmente confiado y contento de llegar a la final de mañana”, señaló.

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Al escuchar los cánticos de sus compatriotas en las tribunas, con banderas peruanas de fondo, el limeño no pudo evitar la sonrisa: “Se siente como la Copa Davis con este ambiente. Es increíble. Estoy muy orgulloso de los hinchas peruanos en cada lugar que voy”.

El tenista peruano Ignacio Buse logró una histórica clasificación a la final del ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Benjamin Bonzi. Revive el punto de partido y la celebración de este hito para el deporte peruano. | ESPN

Esa fortaleza mental es el resultado de un proceso. Buse superó por segunda vez las semifinales de un torneo ATP —en Río de Janeiro 2026 y Gstaad 2025 cayó en esa instancia—, y lo hizo en una superficie que hasta esta semana le había sido esquiva. En Montreal y Cincinnati no pasó de la segunda ronda, pero en Winston-Salem encontró su juego sobre cemento con una claridad que él mismo reconoció: “Pienso que en este último torneo he estado haciendo bien las cosas. Estoy empezando a encontrar mi manera de jugar en pista dura también”.

Buse rompió un récord de 22 años para el tenis peruano

La clasificación a la final tiene una dimensión histórica. Buse se convirtió en el primer peruano en llegar a una definición sobre pista dura en 22 años. El último en lograrlo fue Luis Horna, actual capitán del equipo peruano de Copa Davis, quien el 29 de agosto de 2004 disputó la final del torneo de Long Island —equivalente hoy a un ATP 250— ante el australiano Lleyton Hewitt, ante quien cayó por 3-6 y 1-6.

Nuevamente a una final antes de un Grand Slam

El calendario que viene no tiene margen de descanso. La situación guarda un paralelismo directo con lo que vivió Buse en Hamburgo, donde se coronó campeón tras vencer en la final al estadounidense Tommy Paul: jugó la definición un sábado y el lunes ya debutó en Roland Garros frente a Andrey Rublev, que lo venció. Ahora el esquema se repite sobre cemento, con la final de Winston-Salem este sábado y el US Open a la vuelta de la esquina.

El rival de Ignacio Buse saldrá del choque entre James Duckworth y Arthur Fery.
El rival de Ignacio Buse saldrá del choque entre James Duckworth y Arthur Fery.

El desgaste físico de disputar una final, sumado al traslado de Carolina del Norte a Nueva York, representa una variable que el cuerpo técnico del peruano deberá gestionar. El debut de Buse en el último Grand Slam de la temporada está pendiente de programación: se medirá ante el local Marcos Giron en primera ronda, con fecha tentativa entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre.

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