Gisela Valcárcel aclara lo que sucedió en conflicto con CEO de América TV: “Me dejaron como una mentirosa”

Gisela Valcárcel discute un incidente previo en el que le fue negado el acceso a su programa de TV, interpretándolo como una falta de respeto. Adicionalmente, se abordan temas relacionados con la organización Teletón. YouTube: Sin Que Decir.

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Gisela Valcárcel volvió sobre uno de los episodios más tensos de su relación con América Televisión: el incidente ocurrido en agosto de 2025, cuando, según su versión, el CEO del canal, Fernando Muñiz, prohibió que saliera al aire en ‘América Hoy’.

A un año de esa escena —que incluyó una transmisión en vivo desde los exteriores del canal y la salida abrupta del programa de la parrilla— la conductora afirmó que lo que más le dolió fue quedar públicamente como si hubiera mentido.

“Me dejaron como una mentirosa”, sostuvo Valcárcel al contar su verdad en el streaming ‘Sin + Que decir’, conducido por María Pía Copello, la mañana del viernes 28 de agosto. En el programa, describió que se le dijo en la puerta “no entras”, que nunca le explicaron la razón en ese momento y que luego se instaló una versión que la hacía ver como si sí hubiera ingresado al set.

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Gisela: “Yo nunca supe lo que había pasado”

En el streaming, Gisela reconstruyó el momento desde un punto de vista personal: lo que, según ella, debió ocurrir era una explicación simple y directa.

“Decides que yo no venga. Tú vas y me dices: ‘Gise, escúchame, no puedes entrar porque ha pasado algo, ¿ya?’. Y ya está. Yo nunca supe lo que había pasado allí. Yo nunca supe. Finalmente, lo que no querían es que Gisela esté ese día en la entrevista”, afirmó.

María Pía Copello deslizó una posible motivación: “Lo que no querían es que promociones tus cosas, creo yo”. Valcárcel contestó con una hipótesis: “Parece que era el streaming. El streaming, que yo no iba a promocionar”.

Luego agregó una idea que vinculó su caso con lo que, según ella, ocurrió después con otras personas: “Por lo que después te pasa a ti y por lo que después le pasa a los demás. Entonces, me dicen que, bueno, la directora de tal ha dicho que no, porque tú ese día vas a entrar al streaming, pero nos dijeron ya en la tarde”.

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Gisela Valcárcel aclara lo que sucedió en conflicto con CEO de América TV. YouTube: Sin+ Que Decir.

“A mí en la puerta se me dijo: ‘No entras’”: Valcárcel

La popular “Señito” insistió en el elemento que, según su versión, no admite interpretación: la instrucción fue en el ingreso. “Y a mí me hacen ver como la persona que había mentido”, relató.

Y reforzó la idea con una frase que definió el centro de su molestia: “Yo he estado callada hasta este momento y quedé como la mentirosa que sí había entrado. No, a mí en la puerta se me dijo: ‘No entras’”.

Para la “Señito”, el problema no fue solo la orden, sino la forma. “Y eso es una falta de respeto cuando esa es tu casa, porque por lo menos el más insignificante de los seres humanos merece que se le diga: ‘Mira, ha ocurrido esto, pero no fue así”, sostuvo.

“Mis emociones se dispararon”: su reacción y el reclamo de respeto

Valcárcel explicó que ese día la situación la desbordó. “Finalmente, ese día mis emociones se dispararon para cualquier lugar. Yo nunca había vivido algo así y no iba a permitirle a nadie una falta de respeto así. Yo respeto a las personas y a mí se me respeta”, declaró.

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En su relato, también mencionó que el CEO estaba por viajar, Fernando Muñiz: “Ese CEO estaba a punto de volar a su tierra”.

Luego relató que alguien dentro del canal —según dijo, “de una tierra de los aragoneses”— habría intervenido para desactivar la situación y probar que ella sí había ingresado en algún momento.

“Entonces, alguien del canal, que viene de una tierra de los aragoneses, parece que alguien del canal dijo: ‘¡Hey, no es así! Gisela sí entró y yo tengo el video’. ‘Y sé con quién puedo hablar allá’”, sostuvo.

María Pía respondió: “Y así fue”. Como se sabe las imágenes de las cámaras de seguridad del ingreso de Gisela a las instalaciones de América Tv en Santa Beatriz fueron transmitidas esa misma noche por el programa ‘Magaly Tv La Firme’.

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Gisela cerró ese punto con la idea que resume su queja: “Y así fue. Y entrega, y a mí me hacen ver como la persona que había mentido”.

¿Gisela Valcárcel y Magaly Medina juntas? La “Señito” responde y marca su condición en streaming. YouTube: Sin+ Que Decir.

La Teletón como quiebre del conflicto: “Accedí a ir porque es la Teletón”

La empresaria de televisión también explicó por qué volvió a aparecer en el canal después de ese enfrentamiento: la Teletón 2025. “Y yo, por la Teletón, semanas después, accedí a ir porque es la Teletón”, dijo.

Luego añadió un detalle que muestra el tono de ese reencuentro: el CEO también estuvo presente. “Y estuve. Y además, el CEO también estuvo allí, por si recuerdan. Nos saludamos. ‘Hola, hola’. Lo cortés no quitó lo valiente”.

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Con esa frase, la conductora sugirió que, aunque hubo cortesía, el malestar no quedó borrado.

Gigi Mitre señaló que la Teletón mostró una escena ensayada para encubrir tensiones y acusaciones contra Fernando Muñiz, priorizando apariencias sobre respaldo real en la pantalla. (Teletón)

Qué ocurrió en agosto de 2025: la versión pública y el comunicado del canal

El incidente se remonta al 26 de agosto de 2025, cuando se esperaba la reaparición de Gisela Valcárcel en el set de América Hoy, programa producido por GV Producciones.

Ese día, según ella relató en una transmisión en vivo por Instagram, su productor le informó que tenía prohibido ingresar por orden del CEO, Fernando Muñiz.

Desde fuera del canal, Valcárcel se dirigió a Muñiz: “Has dado una orden y has dicho que estoy prohibida de ingresar. Lo podrás aclarar y podré escucharte, pero creo que no, que desde tu lugar tan alto no vas a querer descender”. Y añadió: “Fernando Muñiz, ¿sabes dirigir? ¿Sabes lo que es liderar?”.

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Minutos después, América Hoy salió del aire abruptamente y fue reemplazado por contenido de ediciones anteriores.

Más tarde, América Multimedia emitió un comunicado con una lectura distinta: negó que se hubiera prohibido el ingreso y habló de un incumplimiento contractual vinculado a una promoción no autorizada.

En su texto, el canal señaló: “En ningún momento se prohibió su ingreso. Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”.

La presentadora advirtió que revelará nuevos detalles sobre su caso y evitó definir el porvenir de América Hoy, incrementando las conjeturas sobre su futuro televisivo inmediato. (TikTok)