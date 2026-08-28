Presidenta Keiko Fujimori recibió un ‘huevazo’ durante procesión en Tacna

Durante las actividades oficiales por el 97º aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, un sujeto habría lanzado un huevo contra la presidenta Keiko Fujimori.

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Un hecho insólito ocurrió durante la tradicional Procesión de la Bandera, cuando la presidenta de la República, Keiko Fujimori, fue alcanzada por un objeto que, según las imágenes, sería un huevo lanzado desde uno de los balcones ubicados en la ruta de su recorrido.

La jefa de Estado se encuentra en la ‘Ciudad Heroica’ para participar en las actividades oficiales por el 97.° aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional. El incidente ocurrió mientras Fujimori avanzaba junto a su comitiva durante la ceremonia conmemorativa.

El momento fue registrado en un video compartido en TikTok por la usuaria @seyli.ann, que hasta el momento supera las 140 mil reproducciones. En las imágenes se observa a la mandataria caminando cuando un objeto es arrojado desde una vivienda la alcanza.

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Un objeto impacta cerca de Keiko Fujimori durante la tradicional Procesión de la Bandera en la ciudad de Tacna. (TikTok/@seyli.ann/Infobae Perú)

Objeto impactó contra la espalda de la mandataria

Ante el lanzamiento, una agente de seguridad del Estado reaccionó rápidamente y abrió una sombrilla con la intención de desviar el objeto antes de que llegara hasta la presidenta. Sin embargo, no logró evitar el impacto.

El objeto terminó golpeando la espalda de Fujimori y posteriormente rebotó contra el suelo; no obstante, no se rompió ni provocó daños a la jefa de Estado. La mandataria continuó su recorrido luego del incidente, mientras los presentes reaccionaron con sorpresa ante lo ocurrido.

Las imágenes no permiten determinar quién lanzó el objeto ni precisar desde qué vivienda fue arrojado. Tampoco se observa, en el material proporcionado, alguna intervención posterior contra la persona que habría realizado el lanzamiento.

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Un objeto impacta en la espalda de Keiko Fujimori durante la Procesión de la Bandera en Tacna. (TikTok/@seyli.ann/Infobae Perú)

Detienen a sujeto que habría lanzado piedra a Keiko Fujimori

Un hombre de aproximadamente 45 años, identificado como David, fue detenido por agentes de la Policía que brindaban seguridad a la presidenta Keiko Fujimori, luego de su salida de la ceremonia por el 97.° aniversario de la Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional, informó Exitosa.

Según la versión policial citada por el medio, el intervenido habría intentado lanzar un objeto cuando la mandataria se retiraba a bordo de un vehículo. Sin embargo, el hombre negó la acusación y aseguró que nunca tuvo la intención de arrojar ningún objeto.

Durante la intervención, David pidió insistentemente que lo dejaran en libertad. Incluso se arrodilló y posteriormente se echó boca arriba, pero los agentes procedieron a trasladarlo a la comisaría central para realizar las diligencias correspondientes. El hecho generó opiniones divididas entre las personas que presenciaron la intervención.

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Durante un evento público en Tacna, un hombre de 45 años fue intervenido por la seguridad de Keiko Fujimori. La Policía lo acusa de intentar un ataque, mientras él negó la acusación y pidió su libertad. (Crédito: Exitosa)

Sujeto permanece detenido

Tras las diligencias policiales, el hombre permanece detenido mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido durante la salida de la presidenta Keiko Fujimori de la ceremonia.

De acuerdo con Exitosa, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido y establecer las circunstancias del presunto intento de lanzamiento del objeto.