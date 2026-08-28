Alianza Lima jugaría el Mundial de Clubes de Vóley 2026: ‘blanquiazules’ obtendrían cupo por su tercer lugar en el Sudamericano

Alianza Lima competiría en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 por segunda vez en su historia.

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El viernes 28 de agosto trascendió que Alianza Lima podría participar en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. El equipo peruano obtendría una plaza gracias al tercer puesto alcanzado en el último Sudamericano de Clubes.

Según el portal Puro Vóley, la información ya está confirmada y la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) la oficializará en las próximas semanas. Si se concreta, el cuadro ‘blanquiazul’ disputará por segunda vez en su historia este torneo.

“¡Alianza Lima clasificado al Mundial de Clubes! El conjunto victoriano disputará su segundo campeonato mundial consecutivo luego de quedar clasificado a la máxima competencia tras quedar tercero en el Sudamericano de Clubes de este año", apuntó.

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El portal Puro Vóley informó que Alianza Lima clasificó al Mundial de Clubes 2026. Créditos: Instagram.

A comienzos de agosto surgió la posibilidad de que Alianza Lima vuelva a disputar el Mundial de Clubes, luego de que la FIVB confirmara a Osasco Voleibol Clube como sede de la próxima edición del torneo.

Osasco había obtenido su clasificación al Mundial como subcampeón del último Sudamericano de Clubes, pero al ser designado como anfitrión liberó esa plaza, que corresponde al tercer puesto, ocupado por Alianza.

En los próximos días se aguarda la confirmación oficial por parte de la Federación Internacional, lo que permitiría al elenco peruano regresar al Mundial de Clubes y enfrentarse nuevamente a los equipos más destacados del vóley internacional, como ocurrió el año pasado.

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Osasco fue confirmado como anfitrión del Mundial de Clubes de Vóley 2026, pese a haber clasificado previamente como subcampeón del Sudamericano. Crédito: FIVB

¿Cómo le fue a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025?

Alianza Lima dejó una imagen positiva en su primera participación en el Mundial de Clubes de Vóley. Bajo la dirección de Facundo Morando, el equipo mostró un desempeño sólido frente a rivales con mayor presupuesto y jugadoras de trayectoria internacional.

Integró el Grupo A junto a Savino del Bene Scandicci de Italia, equipo que contaba con Ekaterina Antropova y que se consagró campeón en esa edición. También compartió grupo con Osasco Sao Cristóvao Saúde de Brasil y Zhetysu VC de Kazajistán.

En su debut, Alianza Lima perdió 3-0 ante Osasco. Luego, logró su primera victoria en la competencia al superar 3-1 a Zhetysu. En su último partido, pese a un buen rendimiento, cayó 3-0 frente a Savino.

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Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

Con estos resultados, el club peruano finalizó en el tercer puesto del grupo con tres puntos y no accedió a las semifinales, aunque su actuación recibió reconocimiento a nivel internacional y fue destacada por la prensa.