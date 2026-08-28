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El mensaje de Vanessa Palacios a Karla Ortiz tras anunciar su retiro de la selección peruana: “Sé cuanto amas esta camiseta”

La ‘Choco’ se pronunció en sus redes sociales luego que la atacante nacional haga público que se apartaba del seleccionado de forma definitiva. “Te acompañé desde que empezaste a jugar a vóley”, compartió

Vanessa Palacios dedicó emotivas palabras a Karla Ortiz tras su retiro de la selección peruana de vóley.
Vanessa Palacios dedicó emotivas palabras a Karla Ortiz tras su retiro de la selección peruana de vóley. Crédito: Difusión.
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Vanessa ‘Choco’ Palacios se sumó a las voces que despidieron a Karla Ortiz tras el anuncio de su retiro de la selección peruana de vóley. La exlíbero del combinado nacional usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje que repasó los años compartidos dentro y fuera de la cancha, desde los inicios de Ortiz en el deporte hasta su consolidación como una de las capitanas históricas de la ‘bicolor’.

Palacios abrió su publicación con una confesión: la decisión de Ortiz la emocionó de manera especial, precisamente porque conoce su historia desde el principio. “Te acompañé desde que empezaste a jugar a vóley y compartimos muchos años defendiendo a nuestros colores”, escribió en su cuenta de Instagram.

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La ‘Choco’ recordó cuando ambas compartieron en el Club Divino Maestro. Ambas jugadoras compartieron equipo en el conjunto de Jesús María durante la temporada 2010/11, en la que se coronaron campeonas. Ese mismo año, las dos formaron parte de la selección peruana que clasificó al Mundial de Japón 2010, la última vez que Perú disputó una cita mundialista en vóley femenino.

El mensaje en redes sociales de Vanessa Palacios para Karla Ortiz.
El mensaje en redes sociales de Vanessa Palacios para Karla Ortiz. Crédito: Captura Instagram.

Con ese bagaje compartido, la ‘Choco’ también reivindicó la entrega de Ortiz en los momentos más exigentes. “Sé cuanto amas esta camiseta y cuanto diste, incluso en los momentos más difíciles, eso nadie te lo puede quitar”, subrayó. El cierre del mensaje fue tan personal como el resto: “Te quiero hermana y estoy orgullosa de ti”.

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La despedida de Karla Ortiz

Karla Ortiz anunció su retiro del seleccionado nacional a través de sus redes sociales tras conocer que el entrenador Antonio Rizola no la incluiría en la delegación que disputará el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro. La punta de 36 años, última jugadora en actividad de la generación mundialista de Japón 2010, se despidió con un mensaje que combinó gratitud y compromiso intacto con los colores nacionales.

“Jamás imaginé que llegaría el día de despedirme de esta hermosa camiseta. Defender estos colores me trajo inmensas alegrías y también grandes aprendizajes en las tristezas. Hoy cierro una etapa maravillosa en mi vida para abrir paso a nuevos proyectos”, escribió Ortiz.

Karla Ortiz se retira de la selección peruana de vóley luego de 20 años defendiendo la camiseta nacional.
Karla Ortiz se retira de la selección peruana de vóley luego de 20 años defendiendo la camiseta nacional. Crédito: Facebook.

Y cerró con una dedicatoria para sus compañeras que buscarán la clasificación al Mundial Femenino 2027: “Cierro este mensaje con el corazón lleno: ¡Arriba Perú y vamos por ese mundial, las amo!”.

El retiro de Ortiz no responde a una falta de compromiso ni de rendimiento, según dejó claro el propio Rizola al momento de anunciar su desconvocatoria. “Karla es una de las personas que más ha colaborado con nosotros y es una de las capitanas históricas de Perú. No podemos exigirle más de lo que ella nos entrega, pero la competencia será bastante difícil en Brasil”, señaló el estratega brasileño. A pesar de su salida del seleccionado, Ortiz continuará compitiendo a nivel de clubes con Universitario de Deportes en la Liga Nacional de Vóley.

Perú se alista para el Campeonato Sudamericano de vóley

La selección peruana ultima los detalles de cara al Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en el Maracanãzinho de Río de Janeiro. El torneo otorgará tres cupos al Mundial Femenino 2027, que se jugará en Estados Unidos y Canadá, además de una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

Rizola confirmó que, además de Ortiz, Thaisa McLeod también quedó fuera de la convocatoria definitiva. El técnico brasileño indicó que aún restan tres cupos por definir en la nómina final. Perú debutará en el torneo continental precisamente ante Argentina, el mismo rival ante el que cayó en los tres amistosos de la Copa Salta 2026 disputados en días recientes.

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